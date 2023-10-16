Без допов и по рыночной цене? За сколько продают автомобили Lada
Дефицитом некоторых моделей Lada дилеры с удовольствием пользовались. Беспардонно накручивали к официальной цене еще три-четыре сотни тысяч рублей.
После вмешательства производителя этим летом ценовая вакханалия поутихла. Дилеров припугнули лишением лицензии за торговлю по завышенным ценам, и жалоб от покупателей стало значительно меньше.
А можно ли сейчас купить Ладу по рекомендованной производителем цене?
Исправленному верить
Направляемся к одному из трех дилеров, фигурировавших в летнем скандале, разгоревшемся из-за беспредельного завышения цен на Лады.
Крупный салон в подмосковных Химках привечает покупателей выставленными в зале историческими Жигулями – ностальгия по советским временам.
Но и новых машин достаточно – представлен весь модельный ряд. В наличии есть даже редкие модификации: – Vesta Cross и Granta Cross. Причем рядом с каждым из них стоят таблички с ценами – и они совпадают с РРЦ.
Меня интересует базовая Niva Travel. И вновь цена та же, что в официальном прайсе: 1 092 900 рублей. Похоже, увещевания производителя сработало. Накрутками этот дилер больше (или пока?) не занимается.
Хотя один ценник меня все же удивил. Речь про Largus из последней собранной партии (сейчас его производство остановлено – в связи с передислокацией сборки в Ижевск). В небогатой комплектации Classic его продают за 2 349 900 рублей! Но тут дилера в накрутках не обвинишь: на вазовском сайте эта модель без ценника. Следовательно, можно продавать за сколько заблагорассудится.
Все в норме
Следующей точкой стал автосалон на юго-востоке столицы. Здесь царит оживление! Многолюдно во всех отделах. И понятно почему: цены не задраны.
Базовая Niva Travel предлагается за 1 092 900 рублей. Никто никаких ковриков и дефлекторов за безумные деньги не навязывает. Хочешь – бери так, хочешь – навесят опций. И по божеской цене, кстати.
То же самое относится к другим моделям Лады. Niva Legend и Гранта представлены во всех комплектациях. А вот Весты в наличии не оказалось. Разбирают – разводит руками менеджер. «Оставьте заявку, как привезут, мы вам позвоним». Такой подход мне нравится.
Держи карман шире
В автосалон к западу от Москвы ехал, не ожидая подвоха. Снаружи – салон как салон. В шоу-руме представлен весь модельный ряд. Есть даже выбор цветов и модификаций. Но почему-то в зале у всех машин висят таблички: «Автомобиль зарезервирован».
Обращаюсь к менеджеру насчет стоящей рядом Нивы Travel.
– Машины в наличии есть?
– Есть.
– Можно купить вот эту?
– Нет. Но у нас есть на складе такая же. Цена 1 млн 300 тысяч.
– Постойте, но это же базовая версия, она по прайсу должна стоить на двести тысяч дешевле!
– Так у нас машины не базовые. Антикор, литье, шумка, коврики.
– А эта? – показываю на Ниву рядом.
– Она предлагается за полтора миллиона. Флагманская версия, Блэк Серия!
– Но ведь это тоже на 200 тысяч дороже РРЦ, почему?
– Здесь те же самые опции, что я сейчас перечислял.
– А литье? Это же штатное оборудование для Блэк Серии.
– Да, литье не добавлено. Но все равно полтора.
Мне казалось, что такой подход уже изжил себя. Как видите, не все автосалоны Lada испугались грозного окрика, кое-кто продолжает торговать по-старому, рискуя потерять дилерское соглашение.
Бегите от таких подальше. Благо, выбирать есть из чего.
- За сколько реально продают кроссоверы Haval – рейд по автосалонам
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен