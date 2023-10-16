Без допов и по рыночной цене? За сколько продают автомобили Lada

«За рулем» провел рейд по автосалонам официальных дилеров Lada

Дефицитом некоторых моделей Lada дилеры с удовольствием пользовались. Беспардонно накручивали к официальной цене еще три-четыре сотни тысяч рублей.

После вмешательства производителя этим летом ценовая вакханалия поутихла. Дилеров припугнули лишением лицензии за торговлю по завышенным ценам, и жалоб от покупателей стало значительно меньше.

А можно ли сейчас купить Ладу по рекомендованной производителем цене?

Исправленному верить

Направляемся к одному из трех дилеров, фигурировавших в летнем скандале, разгоревшемся из-за беспредельного завышения цен на Лады.

Крупный салон в подмосковных Химках привечает покупателей выставленными в зале историческими Жигулями – ностальгия по советским временам.

Гоночная «копейка» и заботливо восстановленный универсал ВАЗ-2102 стоят на самом почетном месте – мимо не пройдешь.

Но и новых машин достаточно – представлен весь модельный ряд. В наличии есть даже редкие модификации: – Vesta Cross и Granta Cross. Причем рядом с каждым из них стоят таблички с ценами – и они совпадают с РРЦ.

Меня интересует базовая Niva Travel. И вновь цена та же, что в официальном прайсе: 1 092 900 рублей. Похоже, увещевания производителя сработало. Накрутками этот дилер больше (или пока?) не занимается.

Давненько я не видел Largus в шоу-румах Lada. Сейчас продают машины из последней партии, а предпоследняя разошлась аж в прошлом году.

Хотя один ценник меня все же удивил. Речь про Largus из последней собранной партии (сейчас его производство остановлено – в связи с передислокацией сборки в Ижевск). В небогатой комплектации Classic его продают за 2 349 900 рублей! Но тут дилера в накрутках не обвинишь: на вазовском сайте эта модель без ценника. Следовательно, можно продавать за сколько заблагорассудится.

2 349 900 рублей за Largus! Более крупный и лучше оснащенный кроссовер Haval М6 с роботизированной коробкой можно купить дешевле.

Все в норме

Следующей точкой стал автосалон на юго-востоке столицы. Здесь царит оживление! Многолюдно во всех отделах. И понятно почему: цены не задраны.

Базовая Niva Travel предлагается за 1 092 900 рублей. Никто никаких ковриков и дефлекторов за безумные деньги не навязывает. Хочешь – бери так, хочешь – навесят опций. И по божеской цене, кстати.

То же самое относится к другим моделям Лады. Niva Legend и Гранта представлены во всех комплектациях. А вот Весты в наличии не оказалось. Разбирают – разводит руками менеджер. «Оставьте заявку, как привезут, мы вам позвоним». Такой подход мне нравится.

Октябрьское повышение цен Ниву Travel обошло стороной: в стандарте она как стоила 1 092 900 рублей, так и стоит.

Держи карман шире

В автосалон к западу от Москвы ехал, не ожидая подвоха. Снаружи – салон как салон. В шоу-руме представлен весь модельный ряд. Есть даже выбор цветов и модификаций. Но почему-то в зале у всех машин висят таблички: «Автомобиль зарезервирован».

Обращаюсь к менеджеру насчет стоящей рядом Нивы Travel.

– Машины в наличии есть?

– Есть.

– Можно купить вот эту?

– Нет. Но у нас есть на складе такая же. Цена 1 млн 300 тысяч.

– Постойте, но это же базовая версия, она по прайсу должна стоить на двести тысяч дешевле!

– Так у нас машины не базовые. Антикор, литье, шумка, коврики.

– А эта? – показываю на Ниву рядом.

– Она предлагается за полтора миллиона. Флагманская версия, Блэк Серия!

– Но ведь это тоже на 200 тысяч дороже РРЦ, почему?

– Здесь те же самые опции, что я сейчас перечислял.

– А литье? Это же штатное оборудование для Блэк Серии.

– Да, литье не добавлено. Но все равно полтора.

Чтобы купить Ниву Travel по РРЦ, придется побегать – некоторые салоны продают ее с существенной наценкой.

Мне казалось, что такой подход уже изжил себя. Как видите, не все автосалоны Lada испугались грозного окрика, кое-кто продолжает торговать по-старому, рискуя потерять дилерское соглашение.

Бегите от таких подальше. Благо, выбирать есть из чего.

За сколько реально продают кроссоверы Haval – рейд по автосалонам

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