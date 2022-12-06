Lada Niva Legend - честный тест-драйв самого доступного внедорожника

Нива по итогам осени вошла в топ-5 российского рынка. Хороший повод освежить впечатлении о народной любимице.

Нива — машина действительная легендарная. Прекрасная проходимость и сравнительно невысокая цена позволяют ей даже в 45-летнем возрасте пользоваться хорошим спросом.

Впрочем, Нива того времени и нынешняя — совершенно разные автомобили. Ведь конструкцию неоднократно модернизировали.

Последнее обновление случилось относительно недавно.

Нива была и остается царицей бездорожья. А уж если обуть ее в шины позубастей, найти непроходимое препятствие будет непросто.

Внут ри стало лучше

Взятая на тест Нива была в исполнении Урбан — с пластиковыми бамперами вместо более прочных и функциональных металлических. Установлены они неопрятно — щели сантиметровые. В оригинальном виде трехдверка нравится мне куда больше.

Новая передняя панель и центральная консоль заметно освежили нивовский салон. Блок управления микроклиматом избавился от архаичных ползунков — их заменили три шайбы. На панели приборов появился более крупный и информативный экран трип-компьютера. Вместо натяжного потолка теперь формованный, а на нем — современный плафон освещения. Сиденье больше не люфтит и не впивается каркасов в спину.

Но до современных стандартов еще далеко. Руль по-прежнему не регулируется, рычаг КПП отнесен далеко вперед — попробуй дотянись. Что он, что рукоятки управления демультипликатором и блокировкой безвольно крутятся вокруг оси.

И таких претензий набегает немало.

Интерьер выглядит гармонично. Штатной медиасистемы не предлагается — только однодиновая магнитола. Как и у всех современных ВАЗов, приборка — с оранжевыми акцентами. Радиальная оцифровка — на любителя.

В тесноте, но не в обиде

Новые передние сиденья помимо более удачной формы располагают иным механизмом складывания — забираться назад стало проще. Но второй ряд по-прежнему тесен. Запаса для коленей нет. В плечах тоже жмет — трое взрослых тут не поместятся (да и подголовников только два).

Согласно данным производителя, багажник вмещает всего 265 л, а по нашим замерам даже еще меньше — 216 л. Чтобы было понятно: столько же места в пяти маленьких чемоданах, которые можно брать в салон самолета. Зато в багажнике появилась 12-вольтовая розетка.

Задний ряд откровенно тесен. Выпирающие колесные арки крадут драгоценное пространство. В пятидверке, кстати, они не мешают. Чтобы хоть как-то увеличить вместимость багажника, то и дело приходится складывать спинку второго ряда. Она цельная — производитель никак не разрежет ее на половинки.

Куда распихать мелочевку?

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В качестве сатисфакции за мелкий багажник Нива предлагает удобный и продуманный интерьер. Очень понравился вместительный двухъярусный перчаточный ящик.

На центральном туннеле есть два полноценных подстаканника и просторная площадка для телефона (гаджет диагональю 6,7 дюйма спокойно помещается). Такое внимание к мелочам для отечественных автомобилей нехарактерно.

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