Lada Niva Legend — честный тест-драйв самого доступного внедорожника — журнал За рулем

Lada Niva Legend - честный тест-драйв самого доступного внедорожника

Нива по итогам осени вошла в топ-5 российского рынка. Хороший повод освежить впечатлении о народной любимице.

Нива — машина действительная легендарная. Прекрасная проходимость и сравнительно невысокая цена позволяют ей даже в 45-летнем возрасте пользоваться хорошим спросом.

Впрочем, Нива того времени и нынешняя — совершенно разные автомобили. Ведь конструкцию неоднократно модернизировали.

Последнее обновление случилось относительно недавно.

Lada Niva Legend — честный тест-драйв самого доступного внедорожникаНива была и остается царицей бездорожья. А уж если обуть ее в шины позубастей, найти непроходимое препятствие будет непросто.
Нива была и остается царицей бездорожья. А уж если обуть ее в шины позубастей, найти непроходимое препятствие будет непросто.

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Внутри стало лучше

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Взятая на тест Нива была в исполнении Урбан — с пластиковыми бамперами вместо более прочных и функциональных металлических. Установлены они неопрятно — щели сантиметровые. В оригинальном виде трехдверка нравится мне куда больше.

Новая передняя панель и центральная консоль заметно освежили нивовский салон. Блок управления микроклиматом избавился от архаичных ползунков — их заменили три шайбы. На панели приборов появился более крупный и информативный экран трип-компьютера. Вместо натяжного потолка теперь формованный, а на нем — современный плафон освещения. Сиденье больше не люфтит и не впивается каркасов в спину.

Но до современных стандартов еще далеко. Руль по-прежнему не регулируется, рычаг КПП отнесен далеко вперед — попробуй дотянись. Что он, что рукоятки управления демультипликатором и блокировкой безвольно крутятся вокруг оси.

И таких претензий набегает немало.

Lada Niva Legend — честный тест-драйв самого доступного внедорожникаИнтерьер выглядит гармонично. Штатной медиасистемы не предлагается — только однодиновая магнитола.
Интерьер выглядит гармонично. Штатной медиасистемы не предлагается — только однодиновая магнитола.

Lada Niva Legend — честный тест-драйв самого доступного внедорожникаКак и у всех современных ВАЗов, приборка — с оранжевыми акцентами. Радиальная оцифровка — на любителя.
Как и у всех современных ВАЗов, приборка — с оранжевыми акцентами. Радиальная оцифровка — на любителя.

В тесноте, но не в обиде

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Новые передние сиденья помимо более удачной формы располагают иным механизмом складывания — забираться назад стало проще. Но второй ряд по-прежнему тесен. Запаса для коленей нет. В плечах тоже жмет — трое взрослых тут не поместятся (да и подголовников только два).

Согласно данным производителя, багажник вмещает всего 265 л, а по нашим замерам даже еще меньше — 216 л. Чтобы было понятно: столько же места в пяти маленьких чемоданах, которые можно брать в салон самолета. Зато в багажнике появилась 12-вольтовая розетка.

Lada Niva Legend — честный тест-драйв самого доступного внедорожникаЗадний ряд откровенно тесен. Выпирающие колесные арки крадут драгоценное пространство. В пятидверке, кстати, они не мешают.
Задний ряд откровенно тесен. Выпирающие колесные арки крадут драгоценное пространство. В пятидверке, кстати, они не мешают.

Lada Niva Legend — честный тест-драйв самого доступного внедорожникаЧтобы хоть как-то увеличить вместимость багажника, то и дело приходится складывать спинку второго ряда. Она цельная — производитель никак не разрежет ее на половинки.
Чтобы хоть как-то увеличить вместимость багажника, то и дело приходится складывать спинку второго ряда. Она цельная — производитель никак не разрежет ее на половинки.

Куда распихать мелочевку?

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В качестве сатисфакции за мелкий багажник Нива предлагает удобный и продуманный интерьер. Очень понравился вместительный двухъярусный перчаточный ящик.

На центральном туннеле есть два полноценных подстаканника и просторная площадка для телефона (гаджет диагональю 6,7 дюйма спокойно помещается). Такое внимание к мелочам для отечественных автомобилей нехарактерно.

Продолжение — на следующей странице

Lada Niva Legend — честный тест-драйв самого доступного внедорожника

Нива по итогам осени вошла в топ-5 российского рынка. Хороший повод освежить впечатлении о народной любимице.

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За рулем в Дзен
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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