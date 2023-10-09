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За сколько реально продают кроссоверы Haval – рейд по автосалонам

Эксперты «За рулем» прошлись по дилерам Haval и нашли самые выгодные варианты

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Haval одним из первых разместил на фирменном сайте каталог автомобилей, которые находятся в наличии у дилеров.

Очень удобно: выбираешь нужную модель, ставишь галочку напротив интересующей комплектации, и перед тобой высыпается огромное количество вариантов.

Любопытно, что цены везде совпадают с РРЦ. А вот как обстоят дела в реальности.

Приятное совпадение

Jolion — хит продаж. Сегодня это самый популярный Haval в гамме.
Jolion — хит продаж. Сегодня это самый популярный Haval в гамме.
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Сначала посетил крупного дилера на юге Москвы. Машин в автосалоне много, около каждой стоит табличка с ценами. Приятный сюрприз: они копейка в копейку совпадают с РРЦ на официальном сайте.

Редкий случай: ценник полностью совпадает с РРЦ.
Редкий случай: ценник полностью совпадает с РРЦ.

Подходит менеджер, спрашивает про интересующую модель. Киваю на Jolion. Тут же проводит к выставочному образцу, попутно рассказывая про особенности конструкции и преимущества перед конкурентами. Запас машин на складе достаточный, есть все модификации.

Интересуюсь ситуацией с другими моделями. Выяснилось, что есть определенный дефицит кроссоверов F7. С остальными моделями проблем нет.

Что ж, картина неплохая. Еду дальше.

Извольте переплатить

Следующей точкой стала дилерская деревня к западу от Москвы. Здесь тоже стоят ценники рядом с выставочными образцами. Но цифры на них изрядно отличаются от РРЦ – естественно, в большую сторону.

Стоявший в салоне моноприводный Jolion в средней комплектации Elite предлагают за 2 609 000 рублей (на 320 тысяч дороже РРЦ).

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– Откуда такая накидка? – интересуюсь у менеджера.

– Ну как же, мы перетянули салон красной кожей.

– Но это же кожзам…

– А вы хотели наппу за такие деньги?

– А топ-версия с полным приводом есть?

– Есть, за 2 млн 750 тысяч.

– Тоже с перетяжкой?

– Нет, стандарт.

– А почему на 120 тысяч дороже РРЦ?

– Если хотите подешевле, давайте кредит оформим, страховку сделаем.

– Нет уж, я еще поищу…

Пусть вас не удивляет, что дилеры Haval также продают пикапы Great Wall. Это родственные марки.
Пусть вас не удивляет, что дилеры Haval также продают пикапы Great Wall. Это родственные марки.
В этом салоне цена на пикапы в прайс-листе тоже оказалась завышенной.
В этом салоне цена на пикапы в прайс-листе тоже оказалась завышенной.

Без допов и переплат

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После таких беспардонных накруток в салон на севере Москвы уже заходил с опаской: вдруг тут тоже изрядно наценивают? Внутри - ни посетителей, ни даже сотрудников! Ничего, осмотрю выставленные машины в спокойной обстановке.

Цены в среднем на 20-30 тысяч дороже РРЦ. Появившийся ниоткуда менеджер пояснил, что это наценка за сетку перед радиаторной решеткой, резиновые коврики и дефлекторы на окнах. Если не готовы доплачивать – в наличии есть машины без допоборудования. Хороший подход!

Среди выставленных автомобилей тоже нет модели F7. Поинтересовался даже, не сняли ли его с производства. Оказалось, что по госзаказу в столичном регионе одномоментно выкуплено 700 машин. Склады опустели, но через неделю-другую F7 снова появятся в изобилии.

На скидку рассчитывать?

Напоследок заехал в салон на востоке столицы. Здесь тоже все в порядке. И машины есть в наличии, и цены не задраны. Я даже набрался смелости и попросил продать Jolion со скидкой. Но понимания, ожидаемо, не встретил. Дескать, мы из-за курсовых скачков и так цены подняли меньше других.

В дни рейда в салонах не было модели F7. Говорят, что временно.
В дни рейда в салонах не было модели F7. Говорят, что временно.

Приобрести Haval по РРЦ оказалось вполне возможно. И если пришли в салон, где завышен ценник, езжайте в другой. Там наверняка все будет нормально. Но на скидку можно рассчитывать только при покупке страховки и оформления кредита.

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За РулемТимкин Юрий
Фото:За Рулем
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Фото:За Рулем
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