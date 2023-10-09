За сколько реально продают кроссоверы Haval – рейд по автосалонам
Haval одним из первых разместил на фирменном сайте каталог автомобилей, которые находятся в наличии у дилеров.
Очень удобно: выбираешь нужную модель, ставишь галочку напротив интересующей комплектации, и перед тобой высыпается огромное количество вариантов.
Любопытно, что цены везде совпадают с РРЦ. А вот как обстоят дела в реальности.
Приятное совпадение
Сначала посетил крупного дилера на юге Москвы. Машин в автосалоне много, около каждой стоит табличка с ценами. Приятный сюрприз: они копейка в копейку совпадают с РРЦ на официальном сайте.
Подходит менеджер, спрашивает про интересующую модель. Киваю на Jolion. Тут же проводит к выставочному образцу, попутно рассказывая про особенности конструкции и преимущества перед конкурентами. Запас машин на складе достаточный, есть все модификации.
Интересуюсь ситуацией с другими моделями. Выяснилось, что есть определенный дефицит кроссоверов F7. С остальными моделями проблем нет.
Что ж, картина неплохая. Еду дальше.
Извольте переплатить
Следующей точкой стала дилерская деревня к западу от Москвы. Здесь тоже стоят ценники рядом с выставочными образцами. Но цифры на них изрядно отличаются от РРЦ – естественно, в большую сторону.
Стоявший в салоне моноприводный Jolion в средней комплектации Elite предлагают за 2 609 000 рублей (на 320 тысяч дороже РРЦ).
– Откуда такая накидка? – интересуюсь у менеджера.
– Ну как же, мы перетянули салон красной кожей.
– Но это же кожзам…
– А вы хотели наппу за такие деньги?
– А топ-версия с полным приводом есть?
– Есть, за 2 млн 750 тысяч.
– Тоже с перетяжкой?
– Нет, стандарт.
– А почему на 120 тысяч дороже РРЦ?
– Если хотите подешевле, давайте кредит оформим, страховку сделаем.
– Нет уж, я еще поищу…
Без допов и переплат
После таких беспардонных накруток в салон на севере Москвы уже заходил с опаской: вдруг тут тоже изрядно наценивают? Внутри - ни посетителей, ни даже сотрудников! Ничего, осмотрю выставленные машины в спокойной обстановке.
Цены в среднем на 20-30 тысяч дороже РРЦ. Появившийся ниоткуда менеджер пояснил, что это наценка за сетку перед радиаторной решеткой, резиновые коврики и дефлекторы на окнах. Если не готовы доплачивать – в наличии есть машины без допоборудования. Хороший подход!
Среди выставленных автомобилей тоже нет модели F7. Поинтересовался даже, не сняли ли его с производства. Оказалось, что по госзаказу в столичном регионе одномоментно выкуплено 700 машин. Склады опустели, но через неделю-другую F7 снова появятся в изобилии.
На скидку рассчитывать?
Напоследок заехал в салон на востоке столицы. Здесь тоже все в порядке. И машины есть в наличии, и цены не задраны. Я даже набрался смелости и попросил продать Jolion со скидкой. Но понимания, ожидаемо, не встретил. Дескать, мы из-за курсовых скачков и так цены подняли меньше других.
Приобрести Haval по РРЦ оказалось вполне возможно. И если пришли в салон, где завышен ценник, езжайте в другой. Там наверняка все будет нормально. Но на скидку можно рассчитывать только при покупке страховки и оформления кредита.
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