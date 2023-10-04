Достойная (и доступная!) альтернатива кроссоверу – 5 вариантов за 800 тысяч

Подбираем компактный универсал с большим багажником за умеренную сумму. За нее примем половину среднего ценника на вторичке, который осенью приблизился к 1,5 млн рублей.

Кроссовер или универсал?

Почти все машины, что называют кроссоверами, по сути, являются универсалами. Только из-за особенностей компоновки багажники универсалов обычно объемнее, чем у кроссоверов – при схожих размерах машин. И погрузочная высота ниже.

Но «универсалами» на вторичке называют лишь 5% машин. Треть из них – Лады, начиная с ВАЗ-2102, но большинство составляют Ларгусы, Калины и Весты. Однако у Калины-седана багажник заметно больше, чем у Калины-универсала, что делает бессмысленной погоню именно за универсалом. Такая же ситуация с Грантой. А у универсала и седана Веста багажники по объему примерно равны. И однозначно уступают Ларгусу – 480 л против 560 л. При этом Ларгус – иномарка по происхождению.

Универсалов на рынке не так много, особенно если отринуть немецкий и шведский «премиум» (неоправданно дорогой в ремонте и обслуживании). Ограниченный бюджет еще более сужает выбор: нетрудно убедиться, что Вест SW за 800 тысяч рублей – единицы, в целом они стоят дороже.

В нашем случае, если абстрагироваться от «правого руля» (например, Toyota Corolla Fielder), Грант и Калин, выбор сводится к пяти-шести моделям из числа сравнительно недорогих.

Лада Ларгус

Багажник 580 л (здесь и далее приведены заводские данные), просвет 170 мм (у версии Cross – 195 мм). Для сравнения, у кроссовера Kia Sportage (2010-2016) заявлено 564 л и 167 мм.

За 800 тысяч рублей доступны Ларгусы в необъяснимо широком диапазоне возрастов и пробегов. Есть и совсем свежие машины – 2017-2019 годов, и первых лет выпуска, причем с пробегами под 300 тысяч км, а стоят одинаково.

В идеале – найти экземпляр 7-9 лет с французскими мотором и коробкой передач (автомата у Ларгуса не бывает, только механика) при пробеге 100-150 тысяч км. При должном уходе такая машина спокойно прослужит еще 150 тысяч км.

По ресурсу и надежности наилучшая комбинация – 16-клапанный мотор 1.6 K4M (102 или 105 л.с.) в паре с отличной коробкой JR5. После 2018 года в серии осталась только вазовская шумная и проблемная 21809. Но и восьмиклапанник 1.6 K7M (84 л.с.), применявшийся до 2015 года, тоже разумный вариант – он еще более неприхотлив и прост в ремонте.

У Ларгуса есть недостатки. Среди них простецкое оснащение и не очень стойкий к коррозии кузов. Но достоинства перевешивают: крепкая и терпеливая подвеска, огромный полезный объем. Важен и такой фактор, как наличие запчастей – фирменные магазины «Лада Деталь» охватили всю страну.

Ford Focus 3

Багажник 476 л, просвет 160 мм. За 800 тысяч рублей: машины 2012-2015 годов с пробегами, в основном, 150-200 тысяч км.

Главная беда Фокуса этого поколения – гидроавтомат сочетается только с очень своенравным и сложным в ремонте турбомотором 1.5 Ecoboost (150 л.с.), чей ресурс не превышает 250 тысяч км.

Во всех остальных случаях роль автомата исполняют роботы – с длинными списками мелких заморочек и крупных проблем, наподобие регулярных протечек масла на сухие диски сцепления.

«Третий» Фокус после 100-150 тысяч км лучше брать только с механикой, иначе велик риск разорения. Хотя и МКП здесь не шедевр – слабоват подшипник первичного вала.

С атмосферными моторами тоже не все гладко. Двухлитровый с прямым впрыском – и соответствующей склонностью к обрастанию нагаром. Так что лучше предпочесть 1.6 старого семейства Duratec с распределенным впрыском (четыре версии от 85 до 125 л.с.). Он прихотлив к качеству топлива и масла, требует регулировки тепловых зазоров, но с надежностью и ресурсом у него порядок.

«Третий» Focus очень комфортен и отлично оснащен, в том числе всякой электроникой. Но вышел тесным и не слишком надежным. Слабые места есть в подвеске, стучащие втулки рулевой рейки признаны нормой, а электроника разнообразно сбоит.

Тем не менее, версия 1.6 с МКП может прослужить порядка 300-350 тысяч км без умопомрачительных затрат на содержание. Причем рестайлинговые версии много лучше дорестайлинговых, поскольку к 2014-му излечили ряд хронических болячек.

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