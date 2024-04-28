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АВТОВАЗ выпускал «кефир»? Рассказываем, что скрывается за этим названием

«За рулем» рассказал об истории советского родстера на базе ВАЗ‑2108

Этот автомобиль в СССР было не купить — загадка грузовой Волги

Никаких «кефиров» ВАЗ не выпускал – речь об искаженном названии автомобиля Stevens-Lada Cipher, созданного в 1989 году. Британский инженер Тони Стивенс, пытавшийся заинтересовать какую-то серьезную компанию своими наработками по части родстеров, в итоге добрался до НАМИ и прочих советских структур, где машиной неожиданно заинтересовались.

Lada Cipher
Lada Cipher
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Как советские автомобили переделывали за рубежом: в вольном переводе

Стивенсу тогда предложили взять за основу ВАЗ‑2108– в итоге получился автомобильчик, в котором от «восьмерки» с ходу угадываются разве что дверные ручки да элементы салона, обшитого натуральной кожей. Затем был распад СССР, после чего всё и закончилось. А Cipher молва окрестила «кефиром»…

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Забытый проект СССР: очень дешевая машина по имени Пеппи.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
Количество просмотров 1
28.04.2024
Фото:Kandinsky 3.0 - Sberbank
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