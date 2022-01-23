Забытый проект СССР: очень дешевая машина по имени Пеппи

В 1990 году ее называли «автомобильной сенсацией».

Машинку, представленную в 1990 году под названием «Пеппи», разработали… в Министерстве мелиорации и водного хозяйства!

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В публикации журнала «За рулем» №4 за 1990 год ее назвали «автомобильной сенсацией». И в самом деле: ведь разработчики обещали, что Пеппи будет очень недорогой. Приводили, правда, только оптовую цену — около двух с половиной тысяч рублей. (Для сравнения, Ока ВАЗ‑1111 в 1989 году в розницу стоила три с половиной тысячи.)

Пеппи рассматривали как альтернативу инвалидной мотоколяске СЗД, выпускаемой с 1970 года в Серпухове.

Масса «опытного образца особо малого класса» в снаряженном состоянии — 350 кг; наибольшая скорость — 70 км/ч; расход топлива при городском цикле езды — 6–7 л/100 км; число цилиндров — 1; рабочий объем — 346 см3; мощность —15 л.с/11 кВт; число передач — 4. Подвеска передних и задних колес заимствована от мотоколяски СЗД. Силовой агрегат, закрытый кожухом, установлен сзади, в салоне. Впереди, в багажном отсеке рядом с аккумулятором и топливным баком — бензиновый отопитель.

Выпуском мог заняться псковский завод «Гидроимпульс», однако, по имеющимся сведениям, было создано всего два образца автомобильчика вместо планируемых 10 тысяч в год.

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Фото: завод Гидроимпульс