«Магистр» из Калуги: мотор от ВАЗ-2106, салон-трансформер...

Его предназначали для полукустарной сборки в гаражах. И ведь могло получиться!

Фирма «Магистр» из Калуги, основанная в 1991 году, поначалу занималась прицепами, однако затем решила выпускать универсальные автомобили повышенной проходимости.

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Прототип, которому была посвящена статья, опубликованная в журнале «За рулем» (№2, 1994 г.), имел трансформируемый салон. Титановая защита-лыжа закрывала картер и оси рычагов передней подвески. Рулевая колонка регулировалась по наклону. Двигатель — ВАЗ‑2106, привод задний, многие кузовные элементы — от ВАЗ‑2107. Как особое достоинство машины подчеркивалось, что она может взять на борт 170 л бензина, обеспечив себе солидный запас хода.

Автомобиль можно оборудовать наружным откидным багажником (сзади) для трех 20-литровых канистр, а учитывая, что основной бак вмещает 70 л и еще две 20-литровые канистры укладываются под заднее сиденье, легко подсчитать: не сокращая внутреннего пространства кузова, можно брать на борт 170 л бензина, что обеспечивает «Магистру-1600» запас хода около 2000 км.

Прототип универсального автомобиля повышенной проходимости «Магистр-1600» планировали к мелкосерийному производству — его можно было строить, располагая лишь элементарным оборудованием, в мастерской площадью 25–30 м2. «Магистр», сочетавший в себе черты нескольких типов машин, даже прошел контрольно-техническую экспертизу в Научно-техническом центре ВАЗа, получив положительную оценку, и испытан на автополигоне в Дмитрове.

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Поначалу планировалось выпускать 200–300 таких машин в год, но потом проект, как и многие аналогичные, был забыт.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какая машина легла в основу внедорожника ЛуАЗ‑969?

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