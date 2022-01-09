Крутой вездеход, придуманный в СССР

Машина, которую разработали в НАМИ в 1958 году, легла в основу внедорожника ЛуАЗ‑969.

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Экспериментальный полноприводный автомобиль повышенной проходимости НАМИ‑049 по прозвищу Огонек был создан в 1958 году институтом НАМИ совместно с Ирбитским мотоциклетным заводом. Двигатель — двухцилиндровый ИМЗ-М72 мощностью 22 л.с.

По результатам ходовых испытаний выяснилось, что Огонек имеет хорошую проходимость по всем видам грунта, за исключением болот и снега глубиной 20–25 сантиметров. Дорожный просвет — 300 мм, полная масса — 1062 кг. В данном виде машина не пошла в серию, но послужила основой при создании вездехода ЛуАЗ‑969.

В дешевом, простом микроавтомобиле были очень заинтересованы сельские жители. Для них спроектировали универсальчик НАМИ-049 Огонек. Машина имела полный привод, но без понижающей передачи.

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Фото: из архива автора