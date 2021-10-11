Секрет Жигулей: что за «лапки» на фарах? — журнал За рулем

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Секрет Жигулей: что за «лапки» на фарах?

Обращали когда-нибудь внимание на загадочные пластмассовые штучки сверху и снизу фар у вазовских «пятерок» и «семерок»?

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ВАЗ-2105 появился в 1980 году как новое веяние моды на фоне Олимпиады в Москве. Хромированные элементы кузова и отделки салона постепенно теряли свою актуальность. Им на смену пришел более прогрессивный пластик.

В новом внешнем виде «пятерки» стало трудно узнать предшественника Fiat 124. У машины были квадратные фары, и в их конструкции имелись странные элементы. Кто-то их называл «лапками», кто-то — «рожками» и даже «усиками». Вот только зачем они были сделаны, для многих оставалось загадкой.

Секрет Жигулей: что за «лапки» на фарах?

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Итак, для чего были нужны эти элементы конструкции фар? Выберите подходящий, на ваш взгляд, вариант ответа, а правильный можно узнать на следующей странице.

Для чего на фарах Жигулей пятой и седьмой модели эти усики?

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