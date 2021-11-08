Неизвестный джип из Ижевска: пятый, но первый — журнал За рулем

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Неизвестный джип из Ижевска: пятый, но первый

Этот автомобиль в какой-то степени оказался предшественником Нивы.

Полноприводный ИЖ‑5 с несущим кузовом образца 1970 года на момент создания фактически не имел аналогов.

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  • Передним мостом и оригинальной раздаткой управляли с помощью одного рычага.
  • Конструкторы отказались от промежуточного вала между коробкой передач и раздаткой, снизив шум и вибрацию трансмиссии.
  • Передняя независимая подвеска — усиленная москвичевская, задняя — компактная торсионная.
  • Для размещения 412‑го мотора, который не помещался по высоте, изменили впускной трубопровод и установили горизонтальный карбюратор «Солекс».

А дизайн для машины, которая была обречена еще до рождения, особого значения не имел.

Неизвестный джип из Ижевска: пятый, но первый

Коротенькая, с цельнометаллическим кузовом машина базировалась на агрегатах Москвича-412, но была полноприводной, с подключаемым передком и раздаточной коробкой, управляемой одним рычагом. Развитием этой машины стал ИЖ-14, у которого подключить можно было и переднюю, и заднюю ось по отдельности, и полный привод.
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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию уникальный советский автобус?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Фото: из архива «За рулем»

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