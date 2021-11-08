Неизвестный джип из Ижевска: пятый, но первый

Полноприводный ИЖ‑5 с несущим кузовом образца 1970 года на момент создания фактически не имел аналогов.
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- Передним мостом и оригинальной раздаткой управляли с помощью одного рычага.
- Конструкторы отказались от промежуточного вала между коробкой передач и раздаткой, снизив шум и вибрацию трансмиссии.
- Передняя независимая подвеска — усиленная москвичевская, задняя — компактная торсионная.
- Для размещения 412‑го мотора, который не помещался по высоте, изменили впускной трубопровод и установили горизонтальный карбюратор «Солекс».
А дизайн для машины, которая была обречена еще до рождения, особого значения не имел.
Коротенькая, с цельнометаллическим кузовом машина базировалась на агрегатах Москвича-412, но была полноприводной, с подключаемым передком и раздаточной коробкой, управляемой одним рычагом. Развитием этой машины стал ИЖ-14, у которого подключить можно было и переднюю, и заднюю ось по отдельности, и полный привод.
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Фото: из архива «За рулем»