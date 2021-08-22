Загадка: почему не пошел в серию уникальный советский автобус? — журнал За рулем

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Загадка: почему не пошел в серию уникальный советский автобус?

На втором этаже прототипа НАМИ‑0159 размещался только водитель: высоко сидел, далеко глядел.

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Уникальный в своем роде автобус НАМИ‑0159 нельзя было перепутать ни с чем. Созданный в 1975 году прототип предполагал размещение водителя на персональном втором этаже! Отличный обзор, полная изоляция от салона — в общем, комфортные условия труда.


При этом сам автобус был низкопольным, трехосным. Зиловский V‑образный мотор — под правым пассажирским сиденьем, коробка — автоматическая. Число пассажиров — 135. Вал отбора мощности позволял устанавливать площадку для погрузки инвалидных кресел.


Почему автобус остался невостребованным, доподлинно неизвестно. Одна из версий гласит:


«Машину колесной формулой 6х2 с двигателем V8 и автоматической коробкой передач не планировали к серийному производству, а сделали для проверки смелых инженерных идей».




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Вот, например, вы знали, что в 90-х года в Минске создали диковинную машину круче немецкого «Унимога»? Универсальное шасси ШУ‑356 предназначалось для широкого круга работ с навесным оборудованием различного назначения,а дополнительно должно было перевозить грузы.


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Фото: НАМИ

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