Загадка: почему не пошел в серию уникальный советский автобус?

Материалы по теме Автобусы из СССР — серийные и экспериментальные

Уникальный в своем роде автобус НАМИ‑0159 нельзя было перепутать ни с чем. Созданный в 1975 году прототип предполагал размещение водителя на персональном втором этаже! Отличный обзор, полная изоляция от салона — в общем, комфортные условия труда.





При этом сам автобус был низкопольным, трехосным. Зиловский V‑образный мотор — под правым пассажирским сиденьем, коробка — автоматическая. Число пассажиров — 135. Вал отбора мощности позволял устанавливать площадку для погрузки инвалидных кресел.





Почему автобус остался невостребованным, доподлинно неизвестно. Одна из версий гласит:

«Машину колесной формулой 6х2 с двигателем V8 и автоматической коробкой передач не планировали к серийному производству, а сделали для проверки смелых инженерных идей».









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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет.





Вот, например, вы знали, что в 90-х года в Минске создали диковинную машину круче немецкого «Унимога»? Универсальное шасси ШУ‑356 предназначалось для широкого круга работ с навесным оборудованием различного назначения,а дополнительно должно было перевозить грузы.





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Фото: НАМИ