«Белорусский Унимог»: круче, чем трактор!

Удивительно, но большого распространения универсальное шасси ШУ‑356 не получило.

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В начале 90‑х с конвейера Минского тракторного завода сошла необычная модель ШУ‑356.

Чаще всего эту машину называют трактором, хотя правильнее говорить про универсальное шасси. Большая кабина спереди, кузов сзади — не очень похоже на трактор.

Диковинная машина предназначалась для широкого круга работ с навесным оборудованием различного назначения, дополнительно она должна была перевозить грузы.

Двигатель — дизельный, 81 л.с. Колесная формула — 4×4. Машину успели прозвать белорусским «Унимогом», но, как ни странно, широкого распространения она не получила.

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