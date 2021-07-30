«Белорусский Унимог»: круче, чем трактор!

В начале 90‑х с конвейера Минского тракторного завода сошла необычная модель ШУ‑356.
Чаще всего эту машину называют трактором, хотя правильнее говорить про универсальное шасси. Большая кабина спереди, кузов сзади — не очень похоже на трактор.
Диковинная машина предназначалась для широкого круга работ с навесным оборудованием различного назначения, дополнительно она должна была перевозить грузы.
Двигатель — дизельный, 81 л.с. Колесная формула — 4×4. Машину успели прозвать белорусским «Унимогом», но, как ни странно, широкого распространения она не получила.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в Советском Союзе был автозавод ТАЗ?
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Фото: wikimedia/AliaksandrD