Удивительный советский трактор: он стал кинозвездой!

В фильме Юлия Райзмана «Кавалер Золотой звезды» с Сергеем Бондарчуком в главной роли участвовала интереснейшая техника — трактор ХТЗ‑12.

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Этот трактор был электрический! Тяговым мотором служил асинхронный трехфазный электродвигатель мощностью 42 кВт при напряжении питания 1000 В.

Трактор тащил на себе барабан с гибким кабелем длиной 750 метров — его подключали к подстанции. Будучи «на привязи», электротрактор мог обработать до 60 га земли, а с дополнительной кабельной тележкой — свыше 200 га. На обработку одного гектара требовалось примерно 45 кВт·ч энергии.

Необычный трактор выпускал Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе. Производство начали в 1952 году, однако машина себя не оправдала, и выпустили всего 32 единицы. В списке главных недостатков значились быстрый износ кабеля, а также невозможность самостоятельной перевозки подстанции вдоль линии электропередачи.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какой трактор прозвали «скворечником»?

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Фото: из архива автора