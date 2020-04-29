Короткий тест на память: какое прозвище было у трактора Т-70? — журнал За рулем

Короткий тест на память: какое прозвище было у трактора Т-70?

Шансы припомнить есть у многих — ведь его выпускали больше тридцати лет, начиная с 1974 года.

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Забавный трактор Т‑70, получивший за свою внешность прозвище «Скворечник», выпускался в Кишиневе на местном тракторном заводе с 1974 года. Кличку ему дали из-за высокой кабины, которая непропорционально смотрелась на узеньком кузове.

«Скворечник» оснащали 76‑сильным дизелем, коробка имела восемь передач вперед и две назад.

Недостатком трактора считалась недолговечная ходовая часть, что не помешало выпускать его больше тридцати лет.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что трактор построили в России еще в 1878 году?

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

  • Двадцать метров длины, 8-цилиндровый дизель мощностью 715 л.с., три системы отопления... — эту машину готовили для сложных задач.
  • Продлить срок службы узлов и агрегатов помогут специальные присадки — марок SUPROTEC и VALENA.

Фото: из архива автора

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