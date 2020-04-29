Короткий тест на память: какое прозвище было у трактора Т-70?

Обновленная Лада 4х4: ее самые важные изменения

Бытует мнение, что АВТОВАЗ до сих пор выпускает все ту же Ниву, что и сорок лет назад, периодически проводя несущественную модернизацию. Эксперты «За рулем» выяснили, что это не так: изменения есть, и заметные. Но, скорее всего, последние в истории этой машины.