Трактор Блинова

Машинист-самоучка Федор Блинов опередил время: построенный им еще в 1878 году паровой гусеничный трактор так и не нашел распространения, хотя изобретатель и был удостоен похвальной грамоты.

ТРАКТОР ФЕДОРА БЛИНОВА

В 1878 году машинист-самоучка Федор Блинов построил по собственному патенту гусеничную платформу, после чего решил оснастить ее двигателем.

Получился трактор с двумя паровыми машинами, каждая из которых вращала свою металлическую гусеницу. Повороты и развороты осуществлялись торможением или отключением одной из гусениц. Скорость диковинной машины доходила до трех верст в час, а тяговое усилие превышало тонну. Но ажиотажа изделие Федора Блинова не вызвало, он удостоился лишь похвальной грамоты за трудолюбие.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Он знает, что гусеничный транспорт изобрели в России и какой трактор с деревянными колесами построили в Калифорнии 200 лет назад, что такое советский тюнинг…

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Фото: из архива автора