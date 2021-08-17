Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — журнал За рулем

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Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше?

Многие гонялись именно за ижевскими Москвичами — мол, они по качеству лучше московских. Но этот автомобиль интересен еще и тем, что он из первых партий. И отличается внешне от других Москвичей.

Тридцать лет и три завода

Кроме Москвы и Ижевска, Москвич-412 выпускали еще и в Болгарии, в городе Ловече. Там наших 408-х и 412-х Москвичей собрали больше двухсот тысяч.

У нас Москвич-412 выпускали три десятилетия. На ижевском заводе производство свернули лишь в конце ХХ века. А официально выпускать в Москве на МЗМА начали в 1967-м. Правда, товарные автомобили пошли в 1968-м. Как раз тогда московский завод в честь 50-летия комсомола переименовали в АЗЛК. И практически одновременно аналоги стали делать в Удмуртии.


Москвич от оборонки

Почему Удмуртия? Во второй половине 1960-х, когда решался вопрос о строительстве нового гигантского завода в Ставрополе-на-Волге (позднее он стал Тольятти) и покупке итальянской технологии, были в руководстве страны те, кто смотрел на эту затею скептически. В частности, Дмитрий Федорович Устинов, тогда еще не министр обороны, а секретарь ЦК КПСС, курирующий оборонную промышленность.

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Он считал, что не стоит тратить валюту на новый легковой автомобиль, а если и наращивать производство, то Москвичей. В итоге приняли компромиссное решение (говорят, его инициировал сам генсек Брежнев) строить оба завода — большой на Волге и поменьше для производства Москвичей в Ижевске.

Там, благодаря оборонным предприятиям, были и опыт, и квалифицированные кадры. Поэтому ижевский завод курировал Устинов, предприятие никогда не подчинялось министерству автопрома, а числилось за оборонно-промышленным комплексом.

Именно поэтому в 1970-х ходили разговоры, что ижевские машины по качеству лучше московских. Думаю, это преувеличение. Ведь и комплектующие одни и те же, и технологии почти одинаковые.

В видеоролике — ижевский, ранний (1974 года) и, кстати, редкий Москвич. Большинство ижевских 412-х оснащали круглыми фарами — машин с прямоугольными было совсем немного.

Высокая мощность — зло

АЗЛК всегда шел эволюционным путем. Машины постоянно модернизировали. И когда поспевал новый кузов, на него шли опробованные на предыдущей модели узлы и агрегаты. А потом, уже на серийных автомобилях, появлялись очередные новинки.

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Кузов у 412-го был от модели 408, появившейся в 1964 году. Правда, в 1970-м провели рестайлинг. В частности, появились большие прямоугольные фары — с ними автомобиль выглядел свежо и современно.

Но главное отличие 412-го от 408-го — новый мотор. Для СССР почти революционный! Двигатель развивал 75 л.с. при объеме 1,5 л. Даже в 1990-х такое соотношение считали нормальным.

На самом деле 412-й мотор мощнее! Ветераны АЗЛК рассказывали, что мощность двигателя не завысили, как принято нынче, а занизили. Конвейерные уфимские моторы спокойно выдавали 80 сил. Но главный конструктор АЗЛК Александр Федорович Андронов мудро записал 75 сил. Придет комиссия с проверкой и недосчитается пары сил конвейерного мотора — неприятностей не оберешься. А уж 75 мотор выдаст всегда!

Двигатель Москвич-412 отличала не только мощность, но и надежность.
Двигатель Москвич-412 отличала не только мощность, но и надежность.

Мотор не от BMW

Инженеры МЗМА внимательно изучили прекрасный баварский мотор. Хотя наш вовсе не копия мотора BMW. И геометрия (диаметр цилиндра и ход поршня), и компоновка, и камера сгорания у 412-го иные. Да и блок алюминиевый, а не чугунный. А потому и ремонтировать его проще — никаких расточек и ремонтных размеров. Капремонт поршневой сводился к замене гильз и поршней. А кольца можно было менять, даже не снимая двигатель. Достаточно демонтировать головку и вытащить гильзы.

Такие моторы легко ходили тысяч по сто с гаком. И масло от замены до замены не приходилось доливать.

Кастрюля течет

Ленинградский карбюратор К-126Н был далек от совершенства. Многие его меняли на карбюратор ДААЗ (как на Жигулях). И отзывчивость на нажатие педали газа, и зимний пуск становились заметно лучше.

Еще один конструктивный просчет — в Москвиче низко стоит прерыватель (на жаргоне — трамблер). А трамблер часто заливало водой, если смело форсировать глубокие лужи.

К мощному 412-му двигателю полагался гидровакуумный усилитель тормозов, которого не было на 408-м Москвиче. Усилитель — лицензионный, фирмы Girling. Но из-за низкого качества отечественных уплотнений был ненадежен. И если жидкость из бачка ушла, а течи снаружи не видно — значит, она в усилителе. Или, как говорили ремонтники, в «кастрюле».

Не скучно, но холодно

У этого Москвича приличный по меркам начала 1970-х салон. Правда, новинки вроде мягкой обивки панели приборов, появились на ижевских машинах позже. И комбинация приборов с вытянутым спидометром на ИЖах оставалась до конца производства — на московские машины давно ставили с круглыми циферблатами.

Характерный «вытянутый» спидометр на ижевских Москвичах ставили до конца производства.
Характерный «вытянутый» спидометр на ижевских Москвичах ставили до конца производства.

Зато на ИЖи монтировали приемники «Урал», которые были гораздо лучше, чем в Москвичах производства АЗЛК. Приемник — съемный и с отдельной антенной. Его можно использовать от батарейки и вне автомобиля.

На ижевские автомобили монтировали очень продвинутый по тем временам съемный приемник «Урал».
На ижевские автомобили монтировали очень продвинутый по тем временам съемный приемник «Урал».

А печка — беда Москвича. Чего только умельцы не выдумывали! И меняли местами впускной и выпускной шланги, и самодельные дроссели в шланг вставляли. Помогало, но не особо. Ездить зимой без верхней одежды в Москвиче никому в голову не приходило.

Бензобак с блокировкой

Наружного замка багажника у Москвича-412 нет. Традиционно, еще с 402-го Москвича, крышку на седанах МЗМА открывали из салона рычажком, от которого идет трос. Удобная схема. Но зимой из-за влаги поржавевший трос в оболочке еще и замерзал. Потянешь посильнее — отрывается от места крепления.

И вот ситуация: бензоколонка с пистолетом рядом, а бак открыть нельзя, поскольку он прикрыт лючком, фиксирующимся крышкой багажника. Лючок удавалось осторожно отогнуть, выбрав люфт крышки багажника и хоть немного приподняв ее. Проще, конечно, один раз снять и как следует смазать трос.

Запаска лежит справа в багажнике — неудобно, но девать ее некуда. Бензобак — под полом. А нишу, куда бы колесо вставало вертикально, хоть и планировали, но так и не сделали.

Запасное колесо в багажнике, поскольку часть пола багажника — бензобак.
Запасное колесо в багажнике, поскольку часть пола багажника — бензобак.

Коробка недостатков

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Сейчас динамика не впечатляет, но и в начале 1980-х Москвич был — в сравнении с остальными отечественными — резвой машиной. Правда, мотор с высокой степенью сжатия склонен с детонации и требует чуткой и тонкой регулировки. Желательно на слух и «нюх», без стробоскопов. Тогда машина поедет уверенно и без дурацкого звона.
А вот с коробкой передач 412-му не повезло. И ладно еще, что передач только четыре. Хуже так называемый дистанционный привод — от рычага к коробке идут тяги. Ведь привод сделан еще под подрулевой переключатель, как на Москвиче-408 и самых ранних 412-х. Поэтому у рычага большие ходы и нечеткая фиксация. Тем более если не следить за втулками в соединениях.

Кроме того, коробка часто ломалась. Особенно при неаккуратном резком переключении.

Въезд в Великобританию закрыт

И еще одна слабая сторона Москвича — тормоза. Усилитель-то есть, но тормоза барабанные и одноконтурные. И как ни притирай колодки, заставить автомобиль тормозить эффективно всеми колесами было невозможно. Машину тянуло то влево, то вправо. Кроме того, манжеты тормозных цилиндров вечно подтекали.

В первую очередь с тормозами и связана бурная, но короткая история экспорта Москвича-412 в Великобритании. После успеха в ралли Лондон-Мехико, в начале 1970-х, там продавали до трех с половиной тысяч Москвичей в год, то для страны с автомобильным изобилием совсем неплохо.

Но именно тормоза называли самым слабым местом резвой машины. Журналисты оценивали динамику советского автомобиля на пять, а тормоза… на единицу. Всего за несколько лет продажи Москвичей в Британии упали в десять раз, а потом и вовсе сошли на нет.

Дедушкин автомобиль

Позднее Москвич-412 все же обрел дисковые механизмы спереди и более надежный вакуумный усилитель. Но это было уже в начале 1980-х. В те годы к 412-му относились уже по-другому. Эволюция обернулась стагнацией, а преклонный возраст модели стал ассоциироваться с возрастом покупателей. Эдакий стариковский дачный автомобиль. Впрочем, сейчас это определение звучит совсем не обидно.

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Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше?

Многие гонялись именно за ижевскими Москвичами — мол, они по качеству лучше московских. Но этот автомобиль интересен еще и тем, что он из первых партий. И отличается внешне от других Москвичей.

Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — фото 1270619Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — фото 1270622Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — фото 1270621Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — фото 1270620Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше?
Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше?

Многие гонялись именно за ижевскими Москвичами — мол, они по качеству лучше московских. Но этот автомобиль интересен еще и тем, что он из первых партий. И отличается внешне от других Москвичей.

Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — фото 1270620Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — фото 1270621Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — фото 1270622Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше? — фото 1270619Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше?
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