Москвич, собранный оборонщиками. Он правда был лучше?

Многие гонялись именно за ижевскими Москвичами — мол, они по качеству лучше московских. Но этот автомобиль интересен еще и тем, что он из первых партий. И отличается внешне от других Москвичей.

Тридцать лет и три завода

Кроме Москвы и Ижевска, Москвич-412 выпускали еще и в Болгарии, в городе Ловече. Там наших 408-х и 412-х Москвичей собрали больше двухсот тысяч.

У нас Москвич-412 выпускали три десятилетия. На ижевском заводе производство свернули лишь в конце ХХ века. А официально выпускать в Москве на МЗМА начали в 1967-м. Правда, товарные автомобили пошли в 1968-м. Как раз тогда московский завод в честь 50-летия комсомола переименовали в АЗЛК. И практически одновременно аналоги стали делать в Удмуртии.

Москвич от оборонки

Почему Удмуртия? Во второй половине 1960-х, когда решался вопрос о строительстве нового гигантского завода в Ставрополе-на-Волге (позднее он стал Тольятти) и покупке итальянской технологии, были в руководстве страны те, кто смотрел на эту затею скептически. В частности, Дмитрий Федорович Устинов, тогда еще не министр обороны, а секретарь ЦК КПСС, курирующий оборонную промышленность.

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Он считал, что не стоит тратить валюту на новый легковой автомобиль, а если и наращивать производство, то Москвичей. В итоге приняли компромиссное решение (говорят, его инициировал сам генсек Брежнев) строить оба завода — большой на Волге и поменьше для производства Москвичей в Ижевске.

Там, благодаря оборонным предприятиям, были и опыт, и квалифицированные кадры. Поэтому ижевский завод курировал Устинов, предприятие никогда не подчинялось министерству автопрома, а числилось за оборонно-промышленным комплексом.

Именно поэтому в 1970-х ходили разговоры, что ижевские машины по качеству лучше московских. Думаю, это преувеличение. Ведь и комплектующие одни и те же, и технологии почти одинаковые.

В видеоролике — ижевский, ранний (1974 года) и, кстати, редкий Москвич. Большинство ижевских 412-х оснащали круглыми фарами — машин с прямоугольными было совсем немного.

Высокая мощность — зло

АЗЛК всегда шел эволюционным путем. Машины постоянно модернизировали. И когда поспевал новый кузов, на него шли опробованные на предыдущей модели узлы и агрегаты. А потом, уже на серийных автомобилях, появлялись очередные новинки.

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Кузов у 412-го был от модели 408, появившейся в 1964 году. Правда, в 1970-м провели рестайлинг. В частности, появились большие прямоугольные фары — с ними автомобиль выглядел свежо и современно.

Но главное отличие 412-го от 408-го — новый мотор. Для СССР почти революционный! Двигатель развивал 75 л.с. при объеме 1,5 л. Даже в 1990-х такое соотношение считали нормальным.

На самом деле 412-й мотор мощнее! Ветераны АЗЛК рассказывали, что мощность двигателя не завысили, как принято нынче, а занизили. Конвейерные уфимские моторы спокойно выдавали 80 сил. Но главный конструктор АЗЛК Александр Федорович Андронов мудро записал 75 сил. Придет комиссия с проверкой и недосчитается пары сил конвейерного мотора — неприятностей не оберешься. А уж 75 мотор выдаст всегда!

Двигатель Москвич-412 отличала не только мощность, но и надежность.

Мотор не от BMW

Инженеры МЗМА внимательно изучили прекрасный баварский мотор. Хотя наш вовсе не копия мотора BMW. И геометрия (диаметр цилиндра и ход поршня), и компоновка, и камера сгорания у 412-го иные. Да и блок алюминиевый, а не чугунный. А потому и ремонтировать его проще — никаких расточек и ремонтных размеров. Капремонт поршневой сводился к замене гильз и поршней. А кольца можно было менять, даже не снимая двигатель. Достаточно демонтировать головку и вытащить гильзы.

Такие моторы легко ходили тысяч по сто с гаком. И масло от замены до замены не приходилось доливать.

Кастрюля течет

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Ленинградский карбюратор К-126Н был далек от совершенства. Многие его меняли на карбюратор ДААЗ (как на Жигулях). И отзывчивость на нажатие педали газа, и зимний пуск становились заметно лучше.

Еще один конструктивный просчет — в Москвиче низко стоит прерыватель (на жаргоне — трамблер). А трамблер часто заливало водой, если смело форсировать глубокие лужи.

К мощному 412-му двигателю полагался гидровакуумный усилитель тормозов, которого не было на 408-м Москвиче. Усилитель — лицензионный, фирмы Girling. Но из-за низкого качества отечественных уплотнений был ненадежен. И если жидкость из бачка ушла, а течи снаружи не видно — значит, она в усилителе. Или, как говорили ремонтники, в «кастрюле».

Не скучно, но холодно

У этого Москвича приличный по меркам начала 1970-х салон. Правда, новинки вроде мягкой обивки панели приборов, появились на ижевских машинах позже. И комбинация приборов с вытянутым спидометром на ИЖах оставалась до конца производства — на московские машины давно ставили с круглыми циферблатами.

Характерный «вытянутый» спидометр на ижевских Москвичах ставили до конца производства.

Зато на ИЖи монтировали приемники «Урал», которые были гораздо лучше, чем в Москвичах производства АЗЛК. Приемник — съемный и с отдельной антенной. Его можно использовать от батарейки и вне автомобиля.

На ижевские автомобили монтировали очень продвинутый по тем временам съемный приемник «Урал».

А печка — беда Москвича. Чего только умельцы не выдумывали! И меняли местами впускной и выпускной шланги, и самодельные дроссели в шланг вставляли. Помогало, но не особо. Ездить зимой без верхней одежды в Москвиче никому в голову не приходило.

Бензобак с блокировкой

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Наружного замка багажника у Москвича-412 нет. Традиционно, еще с 402-го Москвича, крышку на седанах МЗМА открывали из салона рычажком, от которого идет трос. Удобная схема. Но зимой из-за влаги поржавевший трос в оболочке еще и замерзал. Потянешь посильнее — отрывается от места крепления.

И вот ситуация: бензоколонка с пистолетом рядом, а бак открыть нельзя, поскольку он прикрыт лючком, фиксирующимся крышкой багажника. Лючок удавалось осторожно отогнуть, выбрав люфт крышки багажника и хоть немного приподняв ее. Проще, конечно, один раз снять и как следует смазать трос.

Запаска лежит справа в багажнике — неудобно, но девать ее некуда. Бензобак — под полом. А нишу, куда бы колесо вставало вертикально, хоть и планировали, но так и не сделали.

Запасное колесо в багажнике, поскольку часть пола багажника — бензобак.

Коробка недостатков

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Сейчас динамика не впечатляет, но и в начале 1980-х Москвич был — в сравнении с остальными отечественными — резвой машиной. Правда, мотор с высокой степенью сжатия склонен с детонации и требует чуткой и тонкой регулировки. Желательно на слух и «нюх», без стробоскопов. Тогда машина поедет уверенно и без дурацкого звона.

А вот с коробкой передач 412-му не повезло. И ладно еще, что передач только четыре. Хуже так называемый дистанционный привод — от рычага к коробке идут тяги. Ведь привод сделан еще под подрулевой переключатель, как на Москвиче-408 и самых ранних 412-х. Поэтому у рычага большие ходы и нечеткая фиксация. Тем более если не следить за втулками в соединениях.

Кроме того, коробка часто ломалась. Особенно при неаккуратном резком переключении.

Въезд в Великобританию закрыт

И еще одна слабая сторона Москвича — тормоза. Усилитель-то есть, но тормоза барабанные и одноконтурные. И как ни притирай колодки, заставить автомобиль тормозить эффективно всеми колесами было невозможно. Машину тянуло то влево, то вправо. Кроме того, манжеты тормозных цилиндров вечно подтекали.

В первую очередь с тормозами и связана бурная, но короткая история экспорта Москвича-412 в Великобритании. После успеха в ралли Лондон-Мехико, в начале 1970-х, там продавали до трех с половиной тысяч Москвичей в год, то для страны с автомобильным изобилием совсем неплохо.

Но именно тормоза называли самым слабым местом резвой машины. Журналисты оценивали динамику советского автомобиля на пять, а тормоза… на единицу. Всего за несколько лет продажи Москвичей в Британии упали в десять раз, а потом и вовсе сошли на нет.

Дедушкин автомобиль

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Позднее Москвич-412 все же обрел дисковые механизмы спереди и более надежный вакуумный усилитель. Но это было уже в начале 1980-х. В те годы к 412-му относились уже по-другому. Эволюция обернулась стагнацией, а преклонный возраст модели стал ассоциироваться с возрастом покупателей. Эдакий стариковский дачный автомобиль. Впрочем, сейчас это определение звучит совсем не обидно.

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