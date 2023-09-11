Атмосферный мотор и надежный автомат – 4 новых модели от 1,5 млн рублей

Среди них нет китайских марок, хотя некоторые и выпускают в Китае. А попадают они к нам по схеме параллельного импорта.

Брать сейчас или подождать?

Новые ставки утильсбора, введенные 1 августа, коснулись всех машин, ввозимых для продажи. В том числе физлицами, если они планируют именно продавать товар. Расходы на растаможку увеличились.

Утильсбор считают от объема мотора. Самый популярный сегмент 1-2 л пострадал незначительно – прибавка сбора для него составила «всего» 127,6 тысяч рублей. Учитывая, что новых иномарок дешевле 1,5 млн мы давно не видели, в процентном отношении – терпимо. А вот для машин с моторами 2-3 л это уже 585,2 тысячи рублей сверх прежнего.

Официально торгующие у нас производители на это (и на курс рубля заодно) отреагировали молниеносно. В первой половине августа 13 марок подняли розничные цены.

Компании, использующие параллельный импорт, обдумывают новые условия работы. Многие прибегали к «серой» схеме, уплачивая утильсбор по копеечной ставке для физлиц. Теперь это невозможно, если предполагаешь продать машину в течение года. Приведет все это к дальнейшему повышению цен на любые автомобили – и новые, и с пробегом.

Но ручеек новых моделей пока не иссяк. Каждую неделю появляются одна-две новинки. Совсем уж дешевых среди них и раньше не было. Но любая новая для нас модель в той или иной степени интересна.

Iran Khodro Tara

IKSO Tara. Цена: от 1,48 млн рублей с механической коробкой, от 1,58 – с автоматической. Потенциально опасный конкурент Лады Весты, к тому же с современным гидромеханическим автоматом.

Иранские компании никак не начнут официальные продажи, но их машины прекрасно ввозят «параллельно». И даже продают с двухлетней дилерской гарантией.

Более верное название модели – IKSO Tara. IKSO указывает на крупнейшего иранского производителя, более известного нам как Iran Khodro.

Машина представлена в 2020 году и являет собой глубокую модернизацию Peugeot 301. У Тары появился шестиступенчатый автомат Aisin (китайского производства), которого у оригинала не было.

Двигатель 1.6 (113 л.с.) прежний — из старинной линейки TU5, с чугунным блоком и распределенным впрыском. Хотя тоже доработанный.

Оснащение отнюдь не спартанское: в простой комплектации (с МКП) две подушки безопасности, ABS, ESP, кондиционер, круиз-контроль, сенсорный экран, обогрев зеркал, задние датчики парковки. В богатой – плюс датчики дождя и света, люк в крыше и еще две подушки.

На прилавках обитают и другие модели IKSO – Dena и новинка августа Peugeot 207i. Цены близкие.

Kia Pegas

Kia Pegas. Некоторые салоны обещают цену от 1,7 млн рублей. Но это с потенциальными скидками. В реальности рассчитывайте на 1,9-2,2 млн.

Модель вышла в свет в 2017 году. Задумана как очень бюджетный седан. Более бюджетный, чем Kia Rio четвертого поколения, с которым делит платформу и агрегаты. Выпускают в Китае на СП Dongfeng Yueda Kia.

Основные рынки сбыта: Китай, Египет, Филиппины, Вьетнам, ЮАР.

Мотор единственный – 1.4 (95 л.с.). Это дефорсированная версия атмосферника G4LC, который нам знаком по моделями Kia Rio и Hyundai Solaris. И это уже семейство двигателей Kappa – с дополнительными масляными форсунками и новым выпускным коллектором (меры борьбы с возможными задирами).

Сочетается с механикой и четырехступенчатым классическим автоматом – тем же, которым оснащали Rio и Solaris до 2017 года. Продают пока что только машины с АКП – в теории, надежное и ресурсное сочетание, пригодное и для такси.

Оснащение простецкое – возможных опций довольно много, но нам везут фиксированные недорогие комплектации. Все необходимое там есть. А из элементов роскоши только люк на крыше – в южных странах важнейшая вещь.

Продолжение – на следующей странице.