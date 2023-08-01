В России подняли утильсбор на зарубежные автомобили

Индексация не коснется физлиц, ввозящих для личного пользования машины с объемом двигателя до 3 литров.

С 1 августа проиндексируют утилизационный сбор на новые и б/у легковые автомобили, LCV, грузовики и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи.

Мера коснется юрлиц, а также физлиц, планирующих в течение года перепродать импортируемые после 1 августа машины.

Не будут затронуты физлица, ввозящие для личного пользования автомобили с объемом двигателя до 3 литров. Для них остается льготный тариф утильсбора – 3,4 тыс. рублей за автомобили до трех лет и 5,2 тыс. рублей за автомобили старше трех лет.

Полный размер утильсбора должны будут также уплачивать физлица, которые ввозят в Россию более одного автомобиля за год, начиная со второго, а также частные лица, ввозящие импортные легковые авто с объемом двигателя более 3 л.

В среднем ставку утильсбора проиндексируют:

в 1,7-3,7 раза – на легковые автомобили

в 2,5-3,4 раза – на легкие коммерческие автомобили

в 1,7 раза – на грузовики

в 2,2-4,8 раза – на автобусы

в 8,7 раза – на электробусы.

Электромобили индексация не затронула.

В Минпромторге заверили, что благодаря мерам господдержки, в частности компенсации уплаты утильсбора локализованным в России производителям, повышение не отразится на стоимости машин российского производства.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotos