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Популярный бренд рассекретил свой самый доступный кроссовер для России

Jetour X50 появится в России и станет самой доступной моделью в линейке бренда

В преддверии Пекинского автосалона появилась информация о новом кроссовере Jetour X50, который скоро появится на российском рынке. Модель станет самой доступной в линейке бренда.

Jetour X50 относится к субкомпактным паркетникам с габаритами: длина – 4397 мм, колесная база – 2601 мм. В России автомобиль вступит в жесткую конкуренцию с такими моделями, как Geely Coolray, его белорусским аналогом BelGee X50, Kaiyi X3 Pro, Chery Tiggo 4 Pro и «Москвичом 3». К ним в скором времени присоединится еще один конкурент – GAC GS3.

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Ожидается, что Jetour X50 оснастят бензиновым двигателем Chery SQRE4T15C объемом 1,5 литра мощностью до 150 л. с., работающим в паре с 6-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод будет исключительно передним.

В настоящее время самым доступным кроссовером Jetour в России является Dashing, базовая цена которого составляет 2 489 900 рублей. Учитывая позиционирование Jetour Dashing и ценовую политику конкурентов, Jetour X50, скорее всего, будет стоить от 2,3 до 2,5 млн рублей. Старт продаж запланирован на третий квартал текущего года.

Отличительной особенностью Jetour X50 станет локализация производства на заводе «Автотор» в Калининграде.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Jetour
Количество просмотров 2
28.04.2024
Фото:Jetour
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