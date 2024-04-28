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Венец технологий: показан флагман от Mercedes-Benz и BYD, опережающий свое время

Состоялся мировой дебют флагманского автомобиля Denza Z9 GT

Экстерьер автомобиля, разработанный знаменитым Вольфгангом Эггером, директором по дизайну BYD Group, производит незабываемое впечатление. Передняя часть с названием «Корона» отличается массивной решеткой радиатора и узкими светодиодными фарами. Задняя часть украшена фонарями, которые называются «Песочные часы времени», они добавляют эффектности всему дизайну.

Denza Z9 GT
Denza Z9 GT

В просторном салоне Z9 GT сочетаются последние технологии и высококачественные материалы. Панель приборов состоит из двух больших экранов, один из которых диагональю 15,6 дюйма служит цифровой приборной панелью, а другой, диагональю 17,3 дюйма, отвечает за информационно-развлекательные функции. Роскошные сиденья с кожаной обивкой и вставками из углеродного волокна обеспечивают максимальный комфорт для водителя и пассажиров.

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Z9 GT оснащен революционной технологической платформой Yi Sanfang, которая впервые в мире объединяет трехмоторный независимый привод с рулевым управлением задними колесами. Эта система обеспечивает минимальный радиус поворота 5 метров, невероятную мощность в 1000 л. с. и разгон от 0 до 100 км/ч всего за 2 секунды.

Помимо этого, Z9 GT оснащен высококлассной интеллектуальной системой помощи при вождении «Глаз Бога», которая включает в себя несколько лидаров и сложные алгоритмы для обеспечения безопасности и комфорта при движении в различных условиях.

Z9 GT спроектирован так, чтобы обеспечивать как спортивную динамику, так и утонченный комфорт. Аэродинамический пакет, электрическое заднее антикрыло и спортивная подвеска обеспечивают исключительную управляемость на любой дороге.

Источник: ITHome

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За РулемЛежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 2
28.04.2024
Фото:ITHome
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