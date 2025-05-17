В Австралии создали навигацию, которая работает без спутников и не боится помех

Навигация Ironstone Opal использует магнитные поля земли и может вытеснить GPS

Современные навигаторы зависят от спутников, но в сложных условиях – при солнечных бурях, в городах с плотной застройкой или при глушении сигналов – они могут дать сбой. Австралийская компания Q-Ctrl разработала альтернативу: систему Ironstone Opal, которая определяет местоположение без спутников и в 50 раз точнее GPS. Секрет технологии – квантовые магнитометры, которые считывают естественные магнитные поля Земли. Эти данные сравниваются с подробными магнитными картами, а искусственный интеллект анализирует информацию и устраняет помехи.

Такой подход устойчив к внешним воздействиям, хакерским атакам и погодным условиям. Ironstone Opal уже успешно прошла испытания на дронах, самолетах и автомобилях – особенно там, где спутники «слепы»: в туннелях, при плотной застройке и под землей. Кроме того, система не передает сигналов, и поэтому обнаружить ее труднее.

Однако у этой технологии пока есть минусы. Подробные магнитные карты есть не везде, а земное магнитное поле подвержено изменениям. Кроме того, магнитометры дороги и сложны в производстве, а компактные варианты для массового рынка только разрабатываются.

Пока система будет использоваться лишь там, где особенно важна безопасность, но в будущем она может стать серьезной альтернативой GPS.

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Источник, фото: Auto, Motor und Sport