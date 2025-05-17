#
Техника ПобедыДороги ПамятиШиныПутешествуй!ФорумГАИСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?ТаксиКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
17 мая
В России появилась возможность купить современный и надежный японский кроссовер — недорого
Продажи новых кроссоверов Honda Vezel...
Can-Am Pulse
17 мая
Мотопроходимцы Can-Am возродились, но стали иными
Внедорожные мотоциклы Can-Am вернулись на рынок...
ГАЗ М-20 «Победа»
17 мая
В России появилась возможность приобрести раритетную Победу в достойном состоянии
В продаже появились раритетные ГАЗ М-20...

В Австралии создали навигацию, которая работает без спутников и не боится помех

Навигация Ironstone Opal использует магнитные поля земли и может вытеснить GPS

Рекомендуем
Кроссовер или внедорожник — что выбрать

Современные навигаторы зависят от спутников, но в сложных условиях – при солнечных бурях, в городах с плотной застройкой или при глушении сигналов – они могут дать сбой. Австралийская компания Q-Ctrl разработала альтернативу: систему Ironstone Opal, которая определяет местоположение без спутников и в 50 раз точнее GPS. Секрет технологии – квантовые магнитометры, которые считывают естественные магнитные поля Земли. Эти данные сравниваются с подробными магнитными картами, а искусственный интеллект анализирует информацию и устраняет помехи.

Автопробег «Дороги Памяти» Пилоты LADA Sport ROSNEFT Кирилл Ладыгин, Михаил Митяев и Леонид Панфилов проехали через 7 городов России и поздравили жителей с 80-летием Великой Победы
СМОТРЕТЬ ФОТООТЧЕТ

Такой подход устойчив к внешним воздействиям, хакерским атакам и погодным условиям. Ironstone Opal уже успешно прошла испытания на дронах, самолетах и автомобилях – особенно там, где спутники «слепы»: в туннелях, при плотной застройке и под землей. Кроме того, система не передает сигналов, и поэтому обнаружить ее труднее.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Однако у этой технологии пока есть минусы. Подробные магнитные карты есть не везде, а земное магнитное поле подвержено изменениям. Кроме того, магнитометры дороги и сложны в производстве, а компактные варианты для массового рынка только разрабатываются.

Пока система будет использоваться лишь там, где особенно важна безопасность, но в будущем она может стать серьезной альтернативой GPS.

Источник, фото: Auto, Motor und Sport

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 15
17.05.2025 
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Поделиться:
Оцените материал:
-1