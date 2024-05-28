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У вас в машине есть GPS-маяк? Эксперты считают его бесполезным, и вот почему

Автоэксперт Кондрашов объяснил бесполезность GPS-маяка в случае угона машины

Установленный на автомобиль GPS-маяк не всегда поможет при поиске угнанной машины и предотвратит ее угон. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

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«Маяк дает шанс найти автомобиль после угона, хотя, как показывает практика, это сложное мероприятие. Были случаи, когда владелец находил части машины со спрятанным маяком, а самой машины уже не было», — уточнил собеседник издания.

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Дело в том, что угнанный автомобиль может находиться в движении, поэтому координаты с ее местонахождением маяк присылает раз в сутки, и они будут уже неактуальными для владельца транспортного средства, особенно если он находится в другом городе, объясняет Кондрашов.

К тому же похищенный автомобиль могут спрятать где-нибудь на закрытой территории, попасть на которую можно только при помощи сотрудников полиции и спустя какое-то время.

Маяк – это такое средство для самоуспокоения автовладельца, на практике владелец угнанной машины не может просто вот так пойти и забрать ее самостоятельно, резюмировал эксперт.

Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / pvproductions
28.05.2024
Фото:freepik / pvproductions
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