У вас в машине есть GPS-маяк? Эксперты считают его бесполезным, и вот почему

Автоэксперт Кондрашов объяснил бесполезность GPS-маяка в случае угона машины

Установленный на автомобиль GPS-маяк не всегда поможет при поиске угнанной машины и предотвратит ее угон. Таким мнением в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» поделился руководитель «Лаборатории авторской защиты от угона» Андрей Кондрашов.

«Маяк дает шанс найти автомобиль после угона, хотя, как показывает практика, это сложное мероприятие. Были случаи, когда владелец находил части машины со спрятанным маяком, а самой машины уже не было», — уточнил собеседник издания.

Дело в том, что угнанный автомобиль может находиться в движении, поэтому координаты с ее местонахождением маяк присылает раз в сутки, и они будут уже неактуальными для владельца транспортного средства, особенно если он находится в другом городе, объясняет Кондрашов.

К тому же похищенный автомобиль могут спрятать где-нибудь на закрытой территории, попасть на которую можно только при помощи сотрудников полиции и спустя какое-то время.

Маяк – это такое средство для самоуспокоения автовладельца, на практике владелец угнанной машины не может просто вот так пойти и забрать ее самостоятельно, резюмировал эксперт.

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Источник: gazeta.ru