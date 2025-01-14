Видеорегистраторы 4К от 9990 рублей – выбрали лучший

Экспертизу «За рулем» прошли 6 видеорегистраторов, записывающих в разрешении 4К и оснащенных спутниковыми информерами о камерах фиксации нарушений.

Как и автомобили, гаджеты тоже бывают премиальными. Вот мы для очередного теста и собрали не простые видеорегистраторы, а снимающие в разрешении 4К. Пикселей в кадре вчетверо больше, чем у аппаратов с Full HD: 3840 на 2160 против 1920 на 1080. А есть ли в этом смысл?

Что купили

Модели iBox RoadScan 4K, Inspector Delta, Roadgid Tube, Sho-Me A15 4K, Silverstone City Scanner 4K и X-Can City 4K стоят от 10 до 16 тысяч рублей. За такие деньги уже можно купить приличное комбо-устройство с радар-детектором.

По качеству исполнения уровень на голову выше бюджетных моделей. У всех есть мобильное приложение для настроек, обновления и работы с видео. Предусмотрен дублирующий разъем питания – USB или под прикуриватель.

Кронштейны – с магнитом. Такое крепление является самым удобным: снять или установить гаджет можно в секунду. Сила притяжения магнита всё сделает сама, а питание сделано «сквозным», через кронштейн.

Вариантов крепления к стеклу тоже два – многоразовая, но громоздкая присоска или одноразовая, зато компактная площадка со скотчем. Присоска архаична, однако удобнее для тех, кто переставляет регистратор из одной машины в другую. Надеюсь, производители ее оставят в комплектации, а не откажутся в пользу одного только скотча.

Это применимо к пяти моделям в классическом прямоугольном корпусе. Roadgid Tube стоит особняком. Крепится только скотчем. Для снятия и установки нужно сдвинуть регистратор в сторону относительно приклеенной к стеклу площадки. Вопрос: как долго скотч сможет выдерживать постоянные нагрузки? Хотя при таких размерах можно смонтировать гаджет почти незаметно для посторонних (не нужно будет снимать). В отличие от остальных участников теста, Roadgid лишен дисплея и, следовательно, базы камер фиксации нарушений. А цена почти самая высокая. Такие парадоксы на рынке встречаются.

Как снимают

Если просто смотреть на видеофрагменты, то разница между разрешениями Full HD и 4К очевидна. Картинка четче, «мусора» и засветок меньше. Но давайте начистоту: разве кто-то смотрит записи с регистратора на большом экране? А у нас проверки другие.

Тест в динамике – проезд на скорости 60 км/ч мимо припаркованных параллельно машин. Обычно даже у моделей Full HD на скриншоте номер автомобиля читаем полностью или почти полностью. А тут iBox и Inspector внезапно выдали абсолютно смазанную картинку. Остальные показали себя лучше, но всего лишь на оценку «хорошо». Это странно.

Даже если в базе есть камера, не факт, что данные о ней правильные. На фото Silverstone считает, что лимит 80 км/ч, Inspector – что 90 км/ч. А на самом деле стоит знак 50. Если полагаться на подсказки с дисплея, легко попасть на штраф. Не в первый раз даем совет: для максимально точных предупреждений скачивайте на смартфон специализированные мобильные приложения. Они небесплатны, но совсем недороги. Их знания не на 100% точны и полны, зато обновляются программы оперативнее. Интересно, что источники данных у всех одинаковые. А вот что и как будет показывать регистратор – вопрос к его настройщикам.

Тест в статике – та же проверка читаемости номерного знака автомобиля на дистанции с шагом в 1 м. Гаджеты с разрешением Full HD стандартно показывают 10 м – на большей дистанции номер не разберешь. Наши подопечные 4К днем выдали 11–12 м, а вот ночью оказались не лучше Full HD. Разница невелика, но она есть. И кто-то будет готов за нее переплатить. Другой вопрос – будет ли от этого польза в реальной дорожной ситуации?

Штатный спидометр подавляющего большинства машин завышает показания скорости. Так заложено конструктивно. Гаджеты показывают скорость точнее – по спутникам. Есть немало любителей ездить по их показаниям, вот только считать китайские приборы безгрешными не стоит. На фото машина едет по ровной дороге на круиз-контроле, а индикация на аппаратах отличается на 2–3 км/ч. И это не брак, а норма для них. Отчасти это результат далеко не самых высокоточных комплектующих. Свою лепту внесет и обогрев лобового стекла, если он имеется.

Базы камер видеофиксации нет только у гаджета Roadgid. Регистраторы iBox, Sho-Me, Silverstone и X-Can выступили одинаково, пропустив лишь одну мобильную засаду (и та – давно «необитаемая»). А вот Inspector допустил больше промахов. Оповещения Silverstone крайне многословны. В противоположность ему X-Can похвально лаконичен не в ущерб информативности.

Из тестовой выборки только X-Can умеет считывать знаки ограничения скорости. Функция работает неидеально: встроенная в автомобили штатная точнее. Но при нашем засилье камер и любви организовать «рваный» режим с нестандартными лимитами она небесполезна. Увеличить полезность сканера можно небольшой донастройкой. Сейчас он показывает знак всего в течение нескольких секунд. А лучше бы держать его на дисплее до следующего знака или отмены пройденного.

Обычно 4К‑видеорегистраторы сильно греются даже зимой, а летом дело может дойти и до отказа. Начинка мощная, сильно зажатая корпусом.

Обязательно нужно брать карту памяти с поддержкой высокой скорости записи. Этот параметр указан на упаковке: С10 или U1 – до 10 МБ/с, U3 – до 30 МБ/с. Причем лучше не верить написанному, а проверить с помощью специальной программы на компьютере. При «медленной» карте видео высокого качества будет сталкиваться с недостаточной «шириной канала». Отсюда и перегрев.

Участники и результаты теста, а также рекомендации экспертов «За рулем» – на следующей странице