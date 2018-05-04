10 опасных загрязнений. Как их удалить с кузова самостоятельно?

Входит в состав дорожного покрытия.

Крошка битум. Выглядит неприятно, но опасности для кузова не представляет. Правильный способ удаления: дать спецсоставу время поработать, то есть не пытаться сразу оттереть тряпкой.

Степень вредности — 2 из 10. С большой вероятностью обнаруживается на любой машине, которой волею судеб приходится ездить по дорогам. Где-то его больше, где-то меньше, но вы практически наверняка найдете на кузове характерные черные крапинки. Опасности для лакокрасочного покрытия (ЛКП) битум не представляет, смывается с любых поверхностей, со временем не въеда­ется, так что срочности нет — можете ездить с ним сколь угодно долго.

Можно ли убрать самостоятельно? Легко!

Чем убирать? Специальными антибитум-составами — это если по уму. Растворителями на нефтяной основе. А еще можно использовать уайт-спирит. На худой конец — керосин или солярку.

2. Древесная смола

Почки деревьев, сок плодов.

Эту отметину можно идентифицировать как липу, проевшую лак. Такое пятно частично удаляется полировкой, но полностью избавиться от него не удастся.

Материалы по теме Смола как слеза: чем удалить с кузова следы тополиных почек

Степень вредности — 8 из 10. Весна — пора не только любви, но и смолы. Степень въедания зависит от температуры: на разогретом под солнцем кузове — быстрее. Полностью въедается в лак и, если вовремя не убрать, останется навсегда — ну или до перекраса. Настоятельно рекомендую особенно поторопиться с очисткой владельцам машин с мягким лаком, прежде всего «японок».

Убирать смолу надо как можно скорее. Она подъедает лак, на ЛКП остаются кратеры, на светлом — несводимые желтые пятна. А тополиная так и вовсе проникает под лак и вспучивает его изнутри. К слову, даже ­безобидная на вид груша оставляет следы, которые придется полировать.

Можно ли убрать самостоятельно? Можно, но только осторожно.

Чем убирать? Специальными составами для древесных почек. Их делают на основе смеси растворителей либо эфирных масел цитрусовых. Профи называют такие смеси «апельсинками».

3. Потеки извести Белесые пятна, заметные главным образом на сухой машине.

Известковые пятна и след от тополиной почки. Смоляное пятно удалось победить только абразивной полировкой: его удаляют вместе с верхним слоем лака.

Два автомобиля — Ford Focus и Audi А6 — стояли рядом на одном паркинге, где на них протекла известь с потолка. На Фокусе после удаления потека извести обнаружили вспученный лак; вернуть ему первоначальный вид не удалось даже после вышкуривания абразивами. На Audi лак остался цел, однако пришлось полировать следы повреждений, которые возникли после попытки хозяина машины оттереть известь самостоятельно. На фото показан процесс удаления этих следов специальным кислотным составом — видно, что идет химическая реакция.

Материалы по теме Подправить лицо — как правильно вернуть блеск кузову Степень вредности — 6 из 10. Такие следы появляются в основном на тех автомобилях, которые базируются в подземных паркингах, - однако могут осчастливить и клиентов торговых центров. Последствия обнаруживают себя в виде необратимых ­следов на лаке, не всегда получается ­победить их полировкой. Можно ли убрать самостоятельно? Получится убрать сами потеки, но не всегда можно справиться с последствиями их деятельности — может потребоваться профессиональная полировка. А то и окраска кузовной детали. Чем убирать? Лучше всего использовать специализированные кислотные составы. Если случай не самый тяжелый, попробуйте воздействовать на известь уксусом. 4. Металлические загрязнения Это, как правило, раскаленная пыль тормозных колодок, которая вылетает в момент торможения и оседает на кузове. Причем не просто оседает, а буквально впивается в лак. А дальше начинает ржаветь, обнаруживая себя рыжими точками, особенно хорошо заметными на светлых автомобилях. Степень вредности — 4 из 10. Неприятно, но не смертельно. Степень вредного влияния на лак оценить сложно, урон в основном эстетический. Можно ли убрать самостоятельно? Да, причем относительно малой кровью — помыв машину на даче или мойке самообслуживания. Чем убирать? Хорошо работают только специальные pH-нейтральные составы, которые обозначаются как «очистители дисков»: они отлично справляются с такими неприятностями. 5. Реагенты Проявляются маслянистой пленкой желтоватого цвета. Особенно хорошо заметны на машинах, которые хранятся в теплых паркингах. Степень вредности — 2 из 10. Можно ли убрать самому? В процессе мойки — да. Чем убирать? Антибитумными составами, потому как загрязнение по характеру схоже с битумным. 6. Насекомые Хитин, кровища! Въевшиеся в ЛКП насекомые. И тут уже не обойтись без полировки. Степень вредности — 8 из 10. Особенно опасны летучие твари, когда они впечатываются в нагретые поверхности вроде капота. Жарко, пробка, капот раскалился — и пошел собирать «урожай». Насекомые плющатся о машину, оставляя характерные следы, которые въедаются в лак. Можно ли убрать самому? Можно. Побрызгал, смыл — ничего сложного. Но нужен специальный состав. Чем убирать? Если машина была негорячая, а насекомые провели на капоте не слишком много времени, то и обычный автошампунь справится. Если же лак недостаточно твердый, а кузов в момент убийства был разогрет, то без спецсредств не обойтись. А уж если машина простоит неделю на жаре в компании мертвых мух, то придется нанести визит полировщикам. 7. Птичий помет Тут ничего пояснять не надо. Следы от птичьего помета, который не был вовремя смыт. На мойке с этим недугом уже не справятся — придется обращаться к полировщику. Степень вредности — 10 из 10. Время работает против вас. Пока экскременты находятся на кузове, они будут стремиться проникнуть вглубь ЛКП. И даже больше: вещество проходит сквозь лакокрасочное покрытие до металла, вспучивает лак и повреждает базовый слой краски. В этом случае придется перекрашивать элемент. Можно ли убрать самому? Не только можно, но и нужно — сразу же, как только заметили. Чем убирать? Хотя бы обычной водой или влажной салфеткой. Если сразу не удалось смыть водой, то никакие средства уже не помогут: только полировка или перекрас. 8. Дорожная разметка Материалы по теме Домашние средства вместо автохимии: советы эксперта ЗР Речь идет о краске на эпоксидной основе с высокой адгезией и износостойкостью. Можно подцепить на невысохшей разметке. Степень вредности — 10 из 10. Можно ли убрать самому? Если это простенькая желтая краска, которой размечают парковку, то подойдет спирт, например изопропиловый. Либо средство для удаления почек. Но если это прямо-таки настоящая белая разметка, то лучше даже не пробовать — такую краску придется удалять абразивным способом. Можно призвать на помощь полировальную глину, но очищенные места после этого придется полировать. Чем убирать? Смотрите пункт выше. Всё зависит от класса износостойкости разметки. Если спиртосодержащие составы не справятся, отправляйтесь к профессионалам. 9. Напыление краски Материалы по теме Бронекосметика: сравниваем защитные полировки для кузова Окрашивающая морось летит с фасадов зданий, опор мостов и прочих металлоконструкций во время проведения всяких ремонтных работ — ветер ей в помощь. В общем, всякий раз, когда город приводят в порядок, машины приходят в беспорядок. Степень вредности — 10 из 10. Чужая краска способна остаться на кузове навсегда и вынудит заняться полным перекрасом. Можно ли убрать самому? Только если загрязнение свежее. Придется воспользоваться растворителем, предназначенным для краски данного типа. Чем убирать? Водоэмульсионку, пока свежая, можно смыть водой, засохшую попробуйте оттереть спиртом. Краску на основе уайт-спирита — соответственно уайт-спиритом. А если это промышленная, особо стойкая краска? В общем, основная проблема — определить тип краски. И нельзя забывать, что лак может «заматереть» (стать матовым), а ядреный растворитель вроде «646» способен вспучить верхний слой лака или вовсе снять его — в общем, что угодно может произойти. И тогда придется полировать поверхность. 10. Бетон Его легко найти около стройки: мало ли где приходится оставлять машину в городе. Капля бетона — это реальная неприятность. Степень вредности — 10 из 10. Можно ли убрать самому? Да, если есть опыт и химическое образование, а также определенная смелость. При наличии вышеперечисленного поищите в строймаркетах очиститель для плитки, который смывает строительные смеси. Чем убирать? Придется растворять. Профессионалы используют агрессивные кислоты, которые надо оперативно удалять с ЛКП во избежание его повреждения. Процедуру придется повторять неоднократно. И в любом случае в финале не обойтись без полировки. Имейте в виду Материалы по теме В роли полироли: тестируем средства для ухода за лакокрасочным покрытием кузова Если вы решите бороться с загрязнением самостоятельно, возьмите на вооружение несколько простых правил. После нанесения очищающего состава на поверхность надо дать ему поработать. Если обычного смыва водой недостаточно, следует использовать микрофибру. Ни в коем случае не протирайте с нажимом — только легкими движениями. Самое главное: машина в процессе работы должна быть чистая, иначе можно поцарапать ЛКП. В теле загрязнения, скорее всего, присутствует песок, и он затрет лак на вашей машине: на месте грязи останется чистое и гладкое пятнышко, окруженное мутным ореолом. * * * В линейке профессиональной химии найдутся очистители для чего угодно — от реакционного очистителя металла и средства для удаления древесных почек до спиртового очистителя и антибитумного состава. Есть и достаточно универсальные средства, которые способны бороться как с битумом, так и со следами от древесных почек, наклеек и прочими загрязнениями — и при этом не портить резиновые уплотнители и пластик. А для удаления въевшегося металла (к примеру, пыли от колодок), который со временем превращается в рыжие точки, используется специальный рН-нейтральный состав, растворяющий эти точки. Любопытно, что фиолетовый цвет, в который окрашивается состав при попадании на металлические вкрапления, является своего рода рабочим индикатором протекания химической реакции. Благодарим компанию Silverstone Detailing за помощь в подготовке материала.



