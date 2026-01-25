#
Россиянам «прокачают» старые Volvo искусственным интеллектом
Искусственный интеллект Google Gemini AI появится во всех автомобилях Volvo, выпущенных с 2021 года, сообщил технический директор и главный инженер компании Андерс Белл на пресс-конференции в Стокгольме. В ближайшие месяцы владельцы машин смогут бесплатно обновить программное обеспечение по беспроводной сети, добавив голосового помощника к своей машине.

Обновление охватит свыше 2,5 миллионов уже эксплуатируемых автомобилей Volvo. По словам Белла, внедрять новшество будет Google, а не сама Volvo, что подчеркивает сотрудничество техногигантов.

Пять лет назад интеграция искусственного интеллекта казалась скорее фантастикой. Команда инженеров компании тогда даже не ожидала таких изменений, однако теперь это стало реальностью и ключевым направлением развития. «Это возможность для модернизации и постоянное стремление к развитию, которое стало своего рода религией для нашей программы», – заметил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей.

Источник:  Авто Mail
