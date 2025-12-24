#
Последний универсал Volvo сняли с производства

Volvo прекращает выпуск своего последнего универсала V60 Cross Country

Шведская компания Volvo сообщила о прекращении выпуска универсала V60 Cross Country с апреля 2026 года. Заказы на новые машины можно будет оформить до конца января 2026 года.

Готовые автомобили поступят к дилерам на несколько месяцев позже. Решение связано с тем, что на рынке США большинство клиентов отдают предпочтение внедорожникам и кроссоверам. В этом году продажи модели XC60 примерно в десять раз превысили продажи V60.

Volvo V60 Cross Country оснащается 2,0-литровым турбированным двигателем B5 с 48-вольтной мягкой гибридной системой, мощностью 247 лошадиных сил и крутящим моментом 350 Нм. Машина имеет полный привод.

Volvo V60 Cross Country
Базовая цена универсала начинается от 53 495 долларов США, что примерно составляет 4,2 миллиона рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, как защититься от «схемы Долиной» при покупке машины.

