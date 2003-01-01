Казалось бы, на универсале должно быть некомфортно. На деле — лучше, чем ждешь. Просвет в 210 мм (на 75 мм больше, чем у обычного V60) — как минимум не меньше, чем у большинства кроссоверов. А свесы и база — не длиннее. Мощный, тяговитый двигатель и восьмиступенчатый автомат позволяют не особо задумываться о ритме движения, тем более что в системе Drive Mode есть режим Off Road. Подвеска производит впечатление энергоемкой. Межосевая муфта, по отзывам тех, кто жестко испытывал машину, выдерживает длительную пробуксовку без перегрева. И с диагональным вывешиваниемсправляется легко.По возможностям на бездорожье универсал фактически не уступает кроссоверам. Единственное отличие — посадка ниже. Ваша, не автомобиля.