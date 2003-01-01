МИФЫ
ЭКCПЕРТ
ДИЗАЙН
(и ответов) о семейном универсале
Volvo V60 Cross Country – универсал повышенной проходимости. В Европе такие автомобили популярны, а у нас считаются нишевыми: многие забывают о них при выборе. А напрасно — посмотреть есть на что!
20 самых важных вопросов
ДЛЯ КОГО ОН?
Volvo V60 Cross Country позиционируется как семейный универсал повышенной проходимости. Его особенность в том, что он отлично смотрится в городе благодаря современному дизайну и техническому наполнению, при этом за счет полного привода, своих габаритов и увеличенного дорожного просвета он прекрасно подходит для путешествий и бездорожья.
БОЛЬШОЙ?
Длина — 4784 мм, колесная база — 2875 мм.Объем багажника — 529 литров в обычной конфигурации, 1441 литр — со сложенными задними сиденьями. В этом автомобиле можно организовать двуспальное место для ночевки. В этом автомобиле можно организовать двуспальное место для ночевки.
ЧТО ВНУТРИ?
Внутри Volvo V60 Cross Country напоминает «старшего брата» — V90 Cross Country: та же архитектура, такие же отличные материалы, вертикальный планшет в центре панели, заменяющий десятки физических кнопок… Вместо стартовой кнопки — своеобразный рычажок на консоли, который нужно поворачивать по часовой стрелке, чтобы завести-заглушить двигатель. Под ним — граненый хромированный бочонок системы Drive Mode, позволяющий выбрать один из четырех предустановленных режимов управления или задать свой, изменив усилие на руле, отклик на нажатие педалей акселератора и тормоза.
ЗВУК ХОРОШИЙ?
Да! А если возьмете опциональную аудиосистему Bowers&Wilkins, то превосходный. Есть несколько предустановленных настроек. Мне больше всего понравилась «Концертный зал Гетеборга». Пересаживаясь с водительского на пассажирские места, отметил, что где бы ни сидел, звук оказывается объемным, детализированным, сочным.
КУДА ПОСТАВИТЬ КОФЕ И ПОЛОЖИТЬ ТЕЛЕФОН?
И спереди, возле селектора восьмиступенчатого (безальтернативного) автомата, и сзади, в широком подлокотнике, — по паре подстаканников. Со смартфоном чуть сложнее. В принципе, его можно положить в один из подстаканников или в углубление перед селектором, бортики не дадут убежать. Но лучше убрать в карман: мультимедийка Sensus поддерживает и Apple CarPlay, и Android Auto, и даже распознает голосовые команды, так что держать телефон на виду незачем. А у задних пассажиров есть отделение в подлокотнике: iPhone SE ложится туда с запасом.
ЦВЕТА?
Базовые — неметаллики, черный и белый. За доплату идут металлики, самые яркие из которых зеленый, синий и красный.
КРАСКА ТОЛСТАЯ?
Толщина стального листа, идущего на наружные кузовные панели, стандартная для современных автомобилей — 0,6−0,8 мм. Стандартная и толщина лакокрасочного покрытия — 105−140 мкм. На крыше — тоньше, на крыльях — толще.
БРЮКИ ПАЧКАЮТСЯ?
Нет — пороги прикрыты снаружи дверьми. Но перешагивая порог при посадке, стоит иметь в виду, что нужен широкий замах: порог высокий и широкий. Почему так — потому что внутри усилители ради безопасности.
ТЕСТЫ ВСЕ ПРОЙДЕНЫ?
Естественно, V60 — отличник по краш-тестам EuroNCAP. Ведь это Volvo!
КАКИЕ ЕСТЬ АССИСТЕНТЫ?
Из не особо привычных — автомобиль считает дорожные знаки, предупредит о помехах в мертвых зонах, не даст наехать на пешехода или велосипедиста, остановится перед диким животным, перебегающим дорогу, или другим автомобилем, если будете выезжать с парковки задним ходом и не заметите помеху. Он не даст случайно съехать на обочину или выехать на встречную полосу. Может сам следовать за впередиидущим автомобилем… Разумеется, в Volvo V60 Cross Country есть и система кругового обзора.
КАК В ДВИЖЕНИИ?
Общая настройка шасси скорее комфортная. Благодаря системе Drive Mode машина позволяет настроить под себя уровень усилителя рулевого, отклики на педали газа и тормоза — это заметно меняет ее поведение. Однако даже в динамическом режиме Volvo V60 Cross Country не становится спорткаром — это семейный универсал.

Мелкие ямы проглатывает, через «лежачие полицейские» настолько спокойно перекатывается, что создается впечатление пневматической подвески. Хотя версии с пневматикой на наш рынок не поставляются.
ШУМНО?
В салоне и на 50, и на 100 км/ч, по субъективным ощущениям, довольно тихо. Однако на загородной дороге шумомер намерил такой же уровень шума, как на городских улицах — 79,8 децибел. Причиной могут быть новые шипованные покрышки, а ехали мы по асфальту с вкраплениями гравия в верхнем слое.
МЕДЛЕННЫЙ?
Нет. Заявленное время разгона до 100 км/ч — 6,8 сек. По субъективным ощущениям, динамики автомобилю хватает — в спинку вжимает, как на взлете. Максимальная скорость ограничена на 230 км/ч. Чуть ли не вдвое больше разрешенного на российских дорогах.
А ЕСЛИ СЪЕХАТЬ С ШОССЕ?
Казалось бы, на универсале должно быть некомфортно. На деле — лучше, чем ждешь. Просвет в 210 мм (на 75 мм больше, чем у обычного V60) — как минимум не меньше, чем у большинства кроссоверов. А свесы и база — не длиннее. Мощный, тяговитый двигатель и восьмиступенчатый автомат позволяют не особо задумываться о ритме движения, тем более что в системе Drive Mode есть режим Off Road. Подвеска производит впечатление энергоемкой. Межосевая муфта, по отзывам тех, кто жестко испытывал машину, выдерживает длительную пробуксовку без перегрева. И с диагональным вывешиванием Volvo V60 Cross Country справляется легко.

По возможностям на бездорожье универсал фактически не уступает кроссоверам. Единственное отличие — посадка ниже. Ваша, не автомобиля.
ЧТО С РАСХОДОМ?
Производитель заявляет 7,6 литра на 100 км в смешанном цикле. Наш результат — 9,6 литров на сотню: автомобиль достаточно большой, ездил я, в основном, по городу и об экономии не думал. Заявленный расход в городском цикле — 9,8.
ЧТО СКАЗАЛИ ПАССАЖИРЫ?
Жена отметила простор и удобство на переднем сиденье. На заднем появились вопросы: сильно выступающая консоль климат-контроля (но ты же хочешь управлять подогревом дивана?!) и тоннель на полу (а как иначе, автомобиль полноприводный!). Похвалила качество кожи, но забраковала ее цвет: белый салон не практичен, если у вас дети. Но для Volvo V60 Cross Country предлагаются и более практичные варианты салона: из комбинации текстиля и винила, черной кожи. Ребенок подтвердил слова матери делом, за пару дней испачкав белую кожу ботинками. Зато в каком восторге он был, когда открылась панорамная крыша: по ярко-голубому небу плыли фактурные облака, и сын долго разглядывал их, сообщая, на что они похожи! Удовольствие стоит почти 105 000 рублей.
ЛУЧШИЕ ФИШКИ?
Таких полно, выбор зависит от ваших задач и от того, на какие опции вы готовы потратиться.

Домохозяйки могут сказать, что лучшее — это система, открывающая-закрывающая дверь багажного отсека движением ноги. Гики назовут возможности настраивать все в машине по своему вкусу. Сибариты — общий комфорт и массажер в водительском кресле (вдобавок к многоступенчатому подогреву, вентиляции и электроприводам). Романтики — большущую панорамную крышу и прекрасную аудиосистему. Я — возможность спокойно съехать на машине с асфальта, независимо от комплектации.
КАКИЕ ОПЦИИ НУЖНЫ?
Зимний пакет: подогрев форсунок омывателя лобового стекла, подогрев ветрового стекла, подогрев рулевого колеса.

Обзор (Light Pack): противотуманные фары в спойлере переднего бампера, омыватели фар высокого давления, активные светодиодные фары с автоматической регулировкой уровня, пакет освещения салона.
ЧТО С ЦЕНОЙ?
При базовой стоимости Volvo V60 Cross Country в 3 149 000 рублей цена тестового экземпляра — под пять миллионов, но он нафарширован всевозможными опциями, доступными для этой модели и для класса.
ЧТО НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ?
+ Это универсальный автомобиль для семьи, оптимальный как для повседневной езды где бы то ни было (хоть в городе, хоть за городом), так и для поездки в отпуск.

  С полным набором опций Volvo V60 Cross Country будет стоить под пять миллионов. За эти деньги на российском рынке немало других моделей. Но если вы предпочитаете отличаться от соседей по потоку, Cross Country — интересный вариант.
Технические характеристики
Volvo V60 Cross Country
Длина / ширина / высота / база
4784 / 1850 / 1499 / 2875 мм
Объем багажника
Объем багажника (VDA) 529–1441 л
Снаряженная масса
1745 кг
Двигатель
бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1969 см³; 184 кВт/250 л.с. при 5500 об/мин; 350 Н·м при 1800–4800 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
6,8 с
Максимальная скорость
230 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95, АИ-98 / 60 л
Расход топлива: смешанный цикл
7,6 л/100 км
Трансмиссия
полный привод; А8
Фото: Евгения Бурякова, «За рулем», Volvo, depositphotos.com
Партнерский проект
Новости Статьи Тесты Марки и модели Фото и видео Авторы
Об издании Контактная информация Реклама на сайте