Жена отметила простор и удобство на переднем сиденье. На заднем появились вопросы: сильно выступающая консоль климат-контроля (но ты же хочешь управлять подогревом дивана?!) и тоннель на полу (а как иначе, автомобиль полноприводный!). Похвалила качество кожи, но забраковала ее цвет: белый салон не практичен, если у вас дети. Но для
Volvo V60 Cross Country
предлагаются и более практичные варианты салона: из комбинации текстиля и винила, черной кожи. Ребенок подтвердил слова матери делом, за пару дней испачкав белую кожу ботинками. Зато в каком восторге он был, когда открылась панорамная крыша: по ярко-голубому небу плыли фактурные облака, и сын долго разглядывал их, сообщая, на что они похожи! Удовольствие стоит почти 105 000 рублей.