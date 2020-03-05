— Вертикальный экран на приборке — это необычно. Но, наверное, практичнее, чем традиционное горизонтальное. Впрочем, водителю потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к такому решению. А на это не каждый готов — проще ведь ничего не менять в привычках.



Сама приборка — супер! Цвета отличные, глубокие такие, и антибликовое покрытие имеется. Вот необычный шов на руле вызвал у меня вопрос: неудобств он не вызывает, но и особого смысла, как дизайнер, я в нем не вижу. Но это если у вас обычный руль с черной кожей. А когда он двухцветный, тогда шов уже имеет значение!

