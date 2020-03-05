– Мне кажется, все дело в этих прямых линиях, из которых сформирована вся передняя панель, — считает Александр. — Она мне напоминает береговую линию. Даже цветовое сочетание навевает ассоциации с морским побережьем: вот песок, вот волна накатывает на берег хромированным гребнем. Умиротворяет…
– Ощущение, что экстерьер и интерьер делали разные дизайнеры. Внешне мне, арт-директору, машина нравится чуть больше, чем внутри. Хотя в салоне тоже все статусно, удобно и даже уютно. Но слишком умиротворяюще, что ли... Нет здесь острых форм, как у фонарей, например. Скорее всего, однако, в этом и была задумка. Снаружи мы часто производим относительно резкое впечатление, поддерживаем солидный, а то и чуть агрессивный образ, но внутри-то все добрые и приятные, всем хочется спокойствия и умиротворения. Жить среди острых граней не так чтобы очень комфортно. Так что решение дизайнеров понятно.
Если скандинавский дух и существует, то он внутри Volvo
: здесь уютно. Формы и цветовая гамма интерьера успокаивают. И здесь мы становимся самими собой. Или даже лучшими версиями себя.