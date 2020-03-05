ДИЗАЙНЕРСКИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ:
ТАКТИЛЬНОСТЬ, ФАКТУРНОСТЬ, ЛИНИИ
Так мы на машины еще не смотрели. И это странно! Ведь автомобиль — это не только (и даже не столько) двигатель с подвеской, сколько дизайн. Внешность машины либо радует нас много лет, либо мы, взявшись в салоне за ручку двери новой модели, даже не хотим открывать ее — настолько неказисто выглядит эта ручка, что уже неважно, что там внутри будет.

Считается, что у дизайна есть национальность. Говорят о немецком подходе к дизайну, французском, американском. И есть особый скандинавский стиль. Вот взять номинанта на Гран-при «За рулем» Volvo V60 Cross Country — почему эта машина выглядит именно так, как выглядит, и что хотели сказать нам его дизайнеры? Арт-директор «За рулем» Владислав Крупчинский и главный художник Александр Мандрусов нашли ответы.
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ! ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНЕРА НЕПРОСТО: ЕМУ ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ В ЖЕСТКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАМКАХ, ВЫСЛУШИВАТЬ БЕСКОНЕЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МАРКЕТОЛОГОВ, ТРЕБОВАНИЯ КОНСТРУКТОРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ДАЖЕ ФИНАНСИСТОВ.

ПОЭТОМУ СКЕТЧИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ КОНЦЕПТЫ, ГДЕ ХУДОЖНИК МОЖЕТ «ОТОРВАТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ», ТАК ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СЕРИЙНОГО АВТОМОБИЛЯ. ТАК ЧТО НАШИ МЫСЛИ О VOLVO V60 CROSS COUNTRY — ЭТО ПОПЫТКА УЛОВИТЬ НАЧАЛЬНУЮ ИДЕЮ.
ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ! ОЦЕНИТЬ РАБОТУ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНЕРА НЕПРОСТО: ЕМУ ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ В ЖЕСТКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАМКАХ, ВЫСЛУШИВАТЬ БЕСКОНЕЧНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МАРКЕТОЛОГОВ, ТРЕБОВАНИЯ КОНСТРУКТОРОВ, СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ДАЖЕ ФИНАНСИСТОВ.

ПОЭТОМУ СКЕТЧИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ КОНЦЕПТЫ, ГДЕ ХУДОЖНИК МОЖЕТ «ОТОРВАТЬСЯ ПО ПОЛНОЙ», ТАК ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ СЕРИЙНОГО АВТОМОБИЛЯ. ТАК ЧТО НАШИ МЫСЛИ О VOLVO V60 CROSS COUNTRY — ЭТО ПОПЫТКА УЛОВИТЬ НАЧАЛЬНУЮ ИДЕЮ.
Чувство защищенности
— Благодаря длинному капоту машина кажется очень большой. А главное, — считает Влад, — никаких лишних линий и выштамповок на кузове, боковина практически чистая, слегка изогнутая. И это придает глубину за счет градиентного отражения света.
Выштамповка дверей над порогом расположена выше, чем это обычно делают другие марки. Из-за этого у машины очень массивное основание, что порождает чувство защищенности.
Заключительный штрих — выштамповка боковины над задним колесом... Она такая... визуально жесткая. Добавляет внушительности задней части машины. Без нее образ был бы смазан.
— А я смотрю, — отмечает Александр, — на нижнюю «губу» переднего бампера. Геометрическая проходимость, наверное, слегка пострадала, зато вид внушает чувство вседозволенности на бездорожье. А оно обязано быть, ведь это же версия Cross Country, с задатками кроссовера.

На тестовой машине 20-дюймовые диски (в базе 18-дюймовые) – они придают еще больше массивности нижней части.
УСКОРЕННЫЙ ОТРЫВ
— В Volvo не зря гордятся фарами, — считает Влад. Эти стилизованные молоты Тора (в скандинавской мифологии Тор — бог грома и молнии. — Прим. ред.) — хорошее дизайнерское решение. Водитель его, конечно, не видит: свет не ложится на дорогу в форме молота. Но сигнал тем, кто увидел их в зеркале заднего вида, — вас нагоняет «серьезный» большой автомобиль (прямые линии визуально увеличивают габариты), и скорее всего, премиум-класса. Для многих этого достаточно, чтобы уступить дорогу.
Сзади остроугольные фонари — это придает виду машины стремительность. Кажется, что автомобиль с такими фонарями отрывается от тебя на шоссе быстрее, чем есть на самом деле.
РАЗНЫЕ ФАКТУРЫ

— Вертикальный экран на приборке — это необычно. Но, наверное, практичнее, чем традиционное горизонтальное. Впрочем, водителю потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к такому решению. А на это не каждый готов — проще ведь ничего не менять в привычках.

Сама приборка — супер! Цвета отличные, глубокие такие, и антибликовое покрытие имеется. Вот необычный шов на руле вызвал у меня вопрос: неудобств он не вызывает, но и особого смысла, как дизайнер, я в нем не вижу. Но это если у вас обычный руль с черной кожей. А когда он двухцветный, тогда шов уже имеет значение!

— Материалы передней панели добротные, не дешевые. Это сразу видно. Даже если убрать прострочку, все равно будет казаться, что передняя панель полностью обтянута кожей. Это создает ощущение люкса. А вот у вставок под хром вижу две разные фактуры. Это неоднозначное решение — дизайнеры обычно выбирают ходы с большим единообразием. И ни к чему такой популярный черный глянец. Считается, что он придает глубины, но это ложное ощущение. Если будет возможность, закажу себе в такую машину матовый черный пластик.
Логика меню понятна, серьезных затруднений ни у кого не возникло. Это очень важно: освоить можно что угодно, но если в первые пять минут покупатель испытывает сложности, он может и не дать себе труда потратить еще пять минут.
ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

— Какой необычный рычажок включения двигателя и ролик выбора режимов движения… Рычажком пользоваться хоть и непривычно (его нужно повернуть по часовой стрелке), но удобно, а вот ролик непонятно, под какой палец делали. Мои так не гнутся. Впрочем, пользоваться роликом придется редко: вы редко будете переключать режимы. Смысл этих деталей в другом — в тактильных ощущениях: каждый раз приятно нащупать рельефную поверхность холодного металла.
– У меня тут в подлокотнике, — Саша изучает посадку сзади, — удобная выемка для телефона. А где его положить спереди? На центральном тоннеле — обратите внимание! — нет подходящего места. Я думаю, что это не случайность и не промах дизайнеров. Телефонов под рукой быть не должно, чтобы у водители не было соблазна отвлекаться от дороги. Ведь безопасность — это по-прежнему главное для Volvo.
Скандинавский дух
– Мне кажется, все дело в этих прямых линиях, из которых сформирована вся передняя панель, — считает Александр. — Она мне напоминает береговую линию. Даже цветовое сочетание навевает ассоциации с морским побережьем: вот песок, вот волна накатывает на берег хромированным гребнем. Умиротворяет…

– Ощущение, что экстерьер и интерьер делали разные дизайнеры. Внешне мне, арт-директору, машина нравится чуть больше, чем внутри. Хотя в салоне тоже все статусно, удобно и даже уютно. Но слишком умиротворяюще, что ли... Нет здесь острых форм, как у фонарей, например. Скорее всего, однако, в этом и была задумка. Снаружи мы часто производим относительно резкое впечатление, поддерживаем солидный, а то и чуть агрессивный образ, но внутри-то все добрые и приятные, всем хочется спокойствия и умиротворения. Жить среди острых граней не так чтобы очень комфортно. Так что решение дизайнеров понятно.

Если скандинавский дух и существует, то он внутри Volvo: здесь уютно. Формы и цветовая гамма интерьера успокаивают. И здесь мы становимся самими собой. Или даже лучшими версиями себя.
Volvo предлагает 11 комбинаций отделки сидений из различных типов ткани (текстиль, винил, кожа) и сочетания цветов. Плюс четыре материала на выбор для вставок в интерьере (2 вида дерева и 2 – металла). Каждый вариант передает определенное настроение.
Фото: Евгения Бурякова, «За рулем», Volvo
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