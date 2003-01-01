ДИЗАЙН
МИФЫ
cкорость, владельцы, возраст
Есть убеждения, а есть статистика. Имидж шведской автомарки – прекрасное подтверждение давнего наблюдения социологов и психологов: ощущения людей и реальность очень часто никак не совпадают.
8 мифов о Volvo
МИФ ПЕРВЫЙ И САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
Volvo – это машины для пенсионеров
Тут дело в психологии: Volvo предпочитают практичные (а это обычно уже зрелые) люди, приобретающие автомобиль на долгие годы. Некоторые — на очень долгие. Мы писали про американца Ирвина Гордона, проехавшего на Volvo почти 5 000 000 км. Важно, что Ирв купил машину, когда был еще молодым человеком, а модель P1800 только поступила в продажу.

Сегодня машины — это гаджеты на колесах. В центре панели управления V60 Cross Country — планшет, как в особо модных американских электромобилях. Это командный пункт, позволяющий включить-выключить и настроить в машине буквально все. Хотите поменять яркость проекционного дисплея — в планшет. Хотите звук, как в концертном зале Гетеборга, — в планшет. Хотите, чтобы опустились подголовники заднего ряда сидений — туда же.

Все управление интуитивно понятное, так что в нем легко разобраться человеку любого возраста. Но молодой человек наверняка сделает это быстрее.
МИФ ВТОРОЙ
Volvo очень дорогие
Шведские автомобили недешевы, мягко говоря. Это правда. Начальная стоимость Volvo V60 Сross Country — 3 099 000 рублей, а с пакетами опций можно получить и под пять миллионов. Но зато он и воспринимается всеми — и владельцем, и окружающими — как дорогой, что называется, статусный.

Несмотря на 250 л.с. под капотом (в России одна версия — T5), расход топлива в смешанном цикле, по данным производителя, составляет 7,6 л на 100 км. Наш результат (экономить не стремились, ездили динамично) — 9,5 л. Это очень недурно.

ТО — раз в год (либо через каждые 20 000 км). Стоимость техобслуживания у официалов — 30 090 — 40 240 руб. И только ТО 240 000 км стоит 69 023 руб. Вполне разумно все с учетом тех операций, которые выполняются. Гарантийный срок для Volvo — три года.
МИФ ТРЕТИЙ
После покупки китайцами Volvo уже не те
28 марта — десять лет, как Zhejiang Geely Holding Group приобрела Volvo Car Corporation (Volvo Cars) у компании Ford Motor Company. Китайцы были заинтересованы, в первую очередь, в современных технологиях автомобилестроения. И они их получили. А что приобрели шведы? Инвестиции и возможность перейти в более дорогой класс, чем и воспользовались.

По рейтингам удовлетворенности покупателей и надежности Volvo всегда получали хорошие позиции, и сохраняют свои позиции до сих пор.
МИФ ЧЕТВЕРТЫЙ
Современные Volvo быстро ржавеют
Гарантия от сквозной коррозии кузова V60 Cross Country — 12 лет. По данным экспертов стокгольмской компании Rostskyddmstetoder и публикациям журнала Vi Bilägare, специализирующегося на «коррозийных» рейтингах, по уровню антикоррозионной защиты Volvo V60 Cross Country получила тройку (по пятибалльной шкале). Эксперты отметили тщательную антикоррозионную обработку поверхностей, особо склонных к коррозии. Так что сопротивляемость ржавчине у современных шведских машин не ниже среднестатистической.
МИФ ПЯТЫЙ
Volvo стали тесными
Средний рост современного шведа — 182 см (русского — 176 см). Среднестатистические шведки — 170 см. Эту нацию не назовешь низкорослой. Соответственно и машины у них маленькими быть не могут.

Я не дотягиваю до среднестатистического шведа сантиметр, зато намного превосхожу его весом. И мне в V60 Cross Country не тесно. А с открытой шторкой панорамной крыши белый кожаный салон кажется еще просторнее.

Вольвовские универсалы всегда славились большими багажниками. Измерять их в литрах… Гораздо понятнее иначе: со сложенными задними сиденьями можно организовать шикарную двухспальную коровать. Шикарную не только из-за простора, но и той же панорамной крыши, создающей особый комфорт.
МИФ ШЕСТОЙ
Volvo – это, в первую очередь, безопасность
Это как раз не миф. Вы, наверное, слышали о шведской программе Vision Zero, цель которой свести смертельные происшествия на дорогах к нулю. Она начала действовать в октябре 1997-го. И, конечно, эта программа совпадает с видением безопасности Volvo.

Впрочем, Volvo делала максимально безопасные автомобили задолго до начала ее действия. Возможно, вы знаете, что изобретателем трехточечного автомобильного ремня безопасности был вольвовский инженер Нильс Болин. И в 1985 году германское патентное ведомство отметило это изобретение среди восьми самых полезных за прошедшее столетие — оно спасло уже миллионы жизней.

В 2018 году только что представленный Volvo V60 прошел краш-тест по методике EuroNCAP с результатом 5 звезд из 5 возможных. В нашем автомобиле структура кузова — с элементами из малоуглеродистой высокопрочной стали и полный набор подушек и шторок. А кроме того — множество электронных систем:

  • система распознавания дорожных знаков
  • система автоторможения, работающая при движении как вперед, так и назад
  • система, предотвращающая наезд на пешеходов, велосипедистов и крупных животных
  • контроль движения в полосе
  • активный круиз-контроль, сохраняющий дистанцию до впередиидущего автомобиля
  • в Европе к тому же действует система Hazard Light Alert, позволяющая автомобилям обмениваться информацией об опасных участках дороги или машинах, водители которых допускают нарушения скоростного режима, совершают резкие маневры

Volvo V60 Cross Country — семейный автомобиль, и он обязан быть максимально безопасным.
МИФ СЕДЬМОЙ
Volvo плохо продаются
Как бы так сказать… В общем — с точностью до наоборот. В прошлом году марка Volvo, существующая с 1927 года, установила рекорд продаж — 705 452 новых автомобиля по всему миру, на 9,8% больше, чем год назад. Но самое удивительное в том, что рекордные продажи идут седьмой год подряд. Эксперты считают, что главная причина — переход на новые платформы SPA (Scalable Product Architecture platform) и CMA (Compact Modular Architecture platform).
МИФ ВОСЬМОЙ
Volvo не едет
Ассоциации перебить невозможно. Если подавляющее большинство считает, что шведы — это про безопасность, то какая здесь будет ассоциация с автоспортом… Однако полезно знать (блеснете при случае), что Volvo 850 и Volvo S40 — победители чемпионата Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам. А Volvo S60 — один из победителей такого же чемпионата, но в Скандинавии.

Но это правда имеет значение, если наш V60 Cross Country разгоняется до сотни за 6,8 секунд? Быстрее, чем большинство машин на нашем рынке. Оторветесь от любого. И речь сейчас не только про скорость.
Фото: Евгения Бурякова, «За рулем», Volvo, depositphotos.com
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