Тут дело в психологии: Volvo
предпочитают практичные (а это обычно уже зрелые) люди, приобретающие автомобиль на долгие годы. Некоторые — на очень долгие. Мы писали про американца Ирвина Гордона, проехавшего на Volvo
почти 5 000 000 км. Важно, что Ирв купил машину, когда был еще молодым человеком, а модель
P1800
только поступила в продажу.
Сегодня машины — это гаджеты на колесах. В центре панели управления V60 Cross Country
— планшет, как в особо модных американских электромобилях. Это командный пункт, позволяющий включить-выключить и настроить в машине буквально все. Хотите поменять яркость проекционного дисплея — в планшет. Хотите звук, как в концертном зале Гетеборга, — в планшет. Хотите, чтобы опустились подголовники заднего ряда сидений — туда же.
Все управление интуитивно понятное, так что в нем легко разобраться человеку любого возраста. Но молодой человек наверняка сделает это быстрее.