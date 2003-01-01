система распознавания дорожных знаков

система автоторможения, работающая при движении как вперед, так и назад

система, предотвращающая наезд на пешеходов, велосипедистов и крупных животных

контроль движения в полосе

активный круиз-контроль, сохраняющий дистанцию до впередиидущего автомобиля

в Европе к тому же действует система Hazard Light Alert, позволяющая автомобилям обмениваться информацией об опасных участках дороги или машинах, водители которых допускают нарушения скоростного режима, совершают резкие маневры

Это как раз не миф. Вы, наверное, слышали о шведской программе, цель которой свести смертельные происшествия на дорогах к нулю. Она начала действовать в октябре 1997-го. И, конечно, эта программа совпадает с видением безопасностиВпрочем,делала максимально безопасные автомобили задолго до начала ее действия. Возможно, вы знаете, что изобретателем трехточечного автомобильного ремня безопасности был вольвовский инженер Нильс Болин. И в 1985 году германское патентное ведомство отметило это изобретение среди восьми самых полезных за прошедшее столетие — оно спасло уже миллионы жизней.В 2018 году только что представленныйпрошел краш-тест по методике EuroNCAP с результатом 5 звезд из 5 возможных. В нашем автомобиле структура кузова — с элементами из малоуглеродистой высокопрочной стали и полный набор подушек и шторок. А кроме того — множество электронных систем:— семейный автомобиль, и он обязан быть максимально безопасным.