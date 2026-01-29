Надежный почти японский автомобиль от 400 000 рублей: в чем он лучше Гранты

«За рулем» назвал типичные неисправности хэтчбека Datsun mi-DO

Иномарки из него не получилось: Datsun mi-DO (2015–2020 годы выпуска) – скорее, Лада с иностранным названием. Пятидверный хэтчбек длиной 3950 мм разработан при участии Ниссана на основе Лады Гранты – вместе с седаном Datsun on-DO.

Несмотря на техническое родство с Грантой, далеко не все запчасти взаимозаменяемы. Иной не только кузов (внешне), но и многие прочие компоненты: например, усилитель тормозов и замки дверей.

Еще одно важное отличие – оснащение. Младшие комплектации Датсунов богаче, чем у Гранты. Соответственно, новые Датсуны и стоили заметно дороже. На вторичке же сегодня примерный паритет.

Достоинства Datsun mi-DO

Энергоемкая и всеядная подвеска.

Недорогие запчасти и ремонт.

Клиренс 174 мм.

Шанс купить улучшенную Ладу за те же деньги.

Datsun mi-DO

Недостатки Datsun mi-DO

Склонность к коррозии.

Нестабильное качество комплектующих и запчастей.

Багажник 240 л.

Салон напоминает Гранту, но более элегантен. Общих деталей немного, пластик подороже, хотя скрипит так же.

Моторы

Изначально предлагали только 8‑клапанный ВАЗ‑11186 (87 л. с.). В 2017 году добавили 16‑клапанный ВАЗ‑21127 (106 л. с.).

До 2018 года оба были «втыковыми», что сочеталось с непредсказуемым ресурсом ремня ГРМ и приводимой им водяной помпы. Владельцы наловчились менять оба элемента превентивно – после 50–60 тысяч км.

Отдельная тема – топливо. Завод по ходу модернизаций вносил путаницу, то разрешая, то запрещая АИ‑92 для мотора 11186. На практике все модификации нормально переваривают низкооктановый бензин, разве что быстрее зарастают нагаром.

Основные недомогания связаны с отказами термостата, катушек, блока управления, регуляторов давления и холостого хода, некоторых датчиков. Ресурс при этом убедительный: многие моторы отбегали свыше 300 тысяч км.

Коробки передач

В отличие от седана, хэтчбек намного охотнее покупали с гидроавтоматом: им оснащены больше половины mi-DO на вторичке.

Как и на Гранте с Калиной, это четырехступенчатый японский Jatco JF414Е. Сочетается только с мотором 11186. Агрегат древнего происхождения, в очередной раз был модифицирован в 2010 году (ниссановский индекс RE4F03C), к моменту появления Датсунов достиг почти совершенства.

Слабых мест по надежности нет, а задумчивая и не особо плавная работа компенсируются незаурядной живучестью. Трансмиссионные спецы полагают, что при бережном отношении прослужит свыше 300 тысяч км. После капремонта – еще столько же.

Механическая пятиступка ВАЗ‑2181 с тросовым приводом держится 170–200 тысяч км. В 2016 году ее модернизировали, немного сгладив недостатки. Основной из них – шумная работа.

Эксплуатационные болячки

Подвеска крепкая, но бесшабашной езды по ямам не прощает. Быстрее изнашиваются подшипники ступиц и стоек, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. А хорошая яма может привести к разрушению кронштейнов, которыми продольные растяжки подвески крепятся к поперечине кузова.

ШРУСы сами по себе выносливые, но при попадании в них грязи быстро начинают хрустеть – надо следить за пыльниками.

О ресурсе тормозных колодок и дисков говорить бессмысленно. На подержанных машинах они уже не «первичной комплектации», а торговцы предлагают изделия десятков марок – качество их не поддается прогнозу.

По большому счету, такая же ситуация и со многими другими компонентами. Отчасти по этой причине Датсуны не слывут надежными, мелких поломок много.

Отзывная кампания коснулась подушек безопасности на машинах, выпущенных с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: mi-DO 87 л. с. АКП

Оптимальный выбор: mi-DO 87 л. с. АКП

За те же деньги: Лада Гранта, Renault Sandero, Lifan X50, Ravon R2