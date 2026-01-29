Надежный почти японский автомобиль от 400 000 рублей: в чем он лучше Гранты
Иномарки из него не получилось: Datsun mi-DO (2015–2020 годы выпуска) – скорее, Лада с иностранным названием. Пятидверный хэтчбек длиной 3950 мм разработан при участии Ниссана на основе Лады Гранты – вместе с седаном Datsun on-DO.
Несмотря на техническое родство с Грантой, далеко не все запчасти взаимозаменяемы. Иной не только кузов (внешне), но и многие прочие компоненты: например, усилитель тормозов и замки дверей.
Еще одно важное отличие – оснащение. Младшие комплектации Датсунов богаче, чем у Гранты. Соответственно, новые Датсуны и стоили заметно дороже. На вторичке же сегодня примерный паритет.
Достоинства Datsun mi-DO
- Энергоемкая и всеядная подвеска.
- Недорогие запчасти и ремонт.
- Клиренс 174 мм.
- Шанс купить улучшенную Ладу за те же деньги.
Недостатки Datsun mi-DO
- Склонность к коррозии.
- Нестабильное качество комплектующих и запчастей.
- Багажник 240 л.
Моторы
Изначально предлагали только 8‑клапанный ВАЗ‑11186 (87 л. с.). В 2017 году добавили 16‑клапанный ВАЗ‑21127 (106 л. с.).
До 2018 года оба были «втыковыми», что сочеталось с непредсказуемым ресурсом ремня ГРМ и приводимой им водяной помпы. Владельцы наловчились менять оба элемента превентивно – после 50–60 тысяч км.
Отдельная тема – топливо. Завод по ходу модернизаций вносил путаницу, то разрешая, то запрещая АИ‑92 для мотора 11186. На практике все модификации нормально переваривают низкооктановый бензин, разве что быстрее зарастают нагаром.
Основные недомогания связаны с отказами термостата, катушек, блока управления, регуляторов давления и холостого хода, некоторых датчиков. Ресурс при этом убедительный: многие моторы отбегали свыше 300 тысяч км.
Коробки передач
В отличие от седана, хэтчбек намного охотнее покупали с гидроавтоматом: им оснащены больше половины mi-DO на вторичке.
Как и на Гранте с Калиной, это четырехступенчатый японский Jatco JF414Е. Сочетается только с мотором 11186. Агрегат древнего происхождения, в очередной раз был модифицирован в 2010 году (ниссановский индекс RE4F03C), к моменту появления Датсунов достиг почти совершенства.
Слабых мест по надежности нет, а задумчивая и не особо плавная работа компенсируются незаурядной живучестью. Трансмиссионные спецы полагают, что при бережном отношении прослужит свыше 300 тысяч км. После капремонта – еще столько же.
Механическая пятиступка ВАЗ‑2181 с тросовым приводом держится 170–200 тысяч км. В 2016 году ее модернизировали, немного сгладив недостатки. Основной из них – шумная работа.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска крепкая, но бесшабашной езды по ямам не прощает. Быстрее изнашиваются подшипники ступиц и стоек, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. А хорошая яма может привести к разрушению кронштейнов, которыми продольные растяжки подвески крепятся к поперечине кузова.
- ШРУСы сами по себе выносливые, но при попадании в них грязи быстро начинают хрустеть – надо следить за пыльниками.
- О ресурсе тормозных колодок и дисков говорить бессмысленно. На подержанных машинах они уже не «первичной комплектации», а торговцы предлагают изделия десятков марок – качество их не поддается прогнозу.
- По большому счету, такая же ситуация и со многими другими компонентами. Отчасти по этой причине Датсуны не слывут надежными, мелких поломок много.
- Отзывная кампания коснулась подушек безопасности на машинах, выпущенных с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: mi-DO 87 л. с. АКП
Оптимальный выбор: mi-DO 87 л. с. АКП
За те же деньги: Лада Гранта, Renault Sandero, Lifan X50, Ravon R2
- «За рулем» можно читать и в MAX