Надежный почти японский автомобиль от 400 000 рублей: в чем он лучше Гранты

«За рулем» назвал типичные неисправности хэтчбека Datsun mi-DO

Иномарки из него не получилось: Datsun mi-DO (2015–2020 годы выпуска) – скорее, Лада с иностранным названием. Пятидверный хэтчбек длиной 3950 мм разработан при участии Ниссана на основе Лады Гранты – вместе с седаном Datsun on-DO.

Лада от 500 000 рублей — 6 лучших вариантов

Несмотря на техническое родство с Грантой, далеко не все запчасти взаимозаменяемы. Иной не только кузов (внешне), но и многие прочие компоненты: например, усилитель тормозов и замки дверей.

Еще одно важное отличие – оснащение. Младшие комплектации Датсунов богаче, чем у Гранты. Соответственно, новые Датсуны и стоили заметно дороже. На вторичке же сегодня примерный паритет.

Достоинства Datsun mi-DO

  • Энергоемкая и всеядная подвеска.
  • Недорогие запчасти и ремонт.
  • Клиренс 174 мм.
  • Шанс купить улучшенную Ладу за те же деньги.
Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Недостатки Datsun mi-DO

  • Склонность к коррозии.
  • Нестабильное качество комплектующих и запчастей.
  • Багажник 240 л.
Салон напоминает Гранту, но более элегантен. Общих деталей немного, пластик подороже, хотя скрипит так же.
Салон напоминает Гранту, но более элегантен. Общих деталей немного, пластик подороже, хотя скрипит так же.

Моторы

Изначально предлагали только 8‑клапанный ВАЗ‑11186 (87 л. с.). В 2017 году добавили 16‑клапанный ВАЗ‑21127 (106 л. с.).

До 2018 года оба были «втыковыми», что сочеталось с непредсказуемым ресурсом ремня ГРМ и приводимой им водяной помпы. Владельцы наловчились менять оба элемента превентивно – после 50–60 тысяч км.

Отдельная тема – топливо. Завод по ходу модернизаций вносил путаницу, то разрешая, то запрещая АИ‑92 для мотора 11186. На практике все модификации нормально переваривают низкооктановый бензин, разве что быстрее зарастают нагаром.

Основные недомогания связаны с отказами термостата, катушек, блока управления, регуляторов давления и холостого хода, некоторых датчиков. Ресурс при этом убедительный: многие моторы отбегали свыше 300 тысяч км.

Коробки передач

В отличие от седана, хэтчбек намного охотнее покупали с гидроавтоматом: им оснащены больше половины mi-DO на вторичке.

Как и на Гранте с Калиной, это четырехступенчатый японский Jatco JF414Е. Сочетается только с мотором 11186. Агрегат древнего происхождения, в очередной раз был модифицирован в 2010 году (ниссановский индекс RE4F03C), к моменту появления Датсунов достиг почти совершенства.

Слабых мест по надежности нет, а задумчивая и не особо плавная работа компенсируются незаурядной живучестью. Трансмиссионные спецы полагают, что при бережном отношении прослужит свыше 300 тысяч км. После капремонта – еще столько же.

Механическая пятиступка ВАЗ‑2181 с тросовым приводом держится 170–200 тысяч км. В 2016 году ее модернизировали, немного сгладив недостатки. Основной из них – шумная работа.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска крепкая, но бесшабашной езды по ямам не прощает. Быстрее изнашиваются подшипники ступиц и стоек, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. А хорошая яма может привести к разрушению кронштейнов, которыми продольные растяжки подвески крепятся к поперечине кузова.
  • ШРУСы сами по себе выносливые, но при попадании в них грязи быстро начинают хрустеть – надо следить за пыльниками.
  • О ресурсе тормозных колодок и дисков говорить бессмысленно. На подержанных машинах они уже не «первичной комплектации», а торговцы предлагают изделия десятков марок – качество их не поддается прогнозу.
  • По большому счету, такая же ситуация и со многими другими компонентами. Отчасти по этой причине Датсуны не слывут надежными, мелких поломок много.
  • Отзывная кампания коснулась подушек безопасности на машинах, выпущенных с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: mi-DO 87 л. с. АКП

Оптимальный выбор: mi-DO 87 л. с. АКП

За те же деньги: Лада Гранта, Renault Sandero, Lifan X50, Ravon R2

Зиновьев Сергей
Фото:из архива «За рулем»
29.01.2026 
Фото:из архива «За рулем»
Отзывы о Datsun mi-DO (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Datsun mi-DO  2015
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem - 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля
Недостатки:
Думал-думал... и ничего на ум не пришло))
Комментарий:
За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.
-4