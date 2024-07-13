Как реанимировать АКП бюджетного авто – подробный отчет и расклад по финансам

«За рулем» рассказал о серьезной неисправности Datsun mi-DO 2015 года

Что случилось?

Автомат умер без предупреждения. Datsun ехал спокойно по трассе, когда с щитка приборов, на котором всегда показывается номер передачи, этот самый номер пропал. При этом индикация режима движения Drive осталась, но коробка словно перешла на пониженную передачу.

Ни Check engine, ни значок в виде шестеренки не загорелись. Мы остановились. Перевели селектор в Parking и заглушили двигатель. Спустя несколько минут снова завели, но тронуться уже не смогли – при выборе режима Drive или Reverse мотор сразу глох.

Дальше – эвакуатор, сервис. По электрической части всё оказалось исправно, поэтому решили заменить масло в коробке. Методом частичного слива его обновили дважды, используя жидкость ZIC ATF Multi. В слитом масле присутствовала мелкодисперсная металлическая стружка, но всё же понадеялись на лучшее.

К стоимости любого ремонта коробки передач нужно приплюсовывать «одноразовые» детали и расходники, которые необходимо заменить. Нам они обошлись дороже 18 тысяч без учета рабочей жидкости.

Однако лучше «пациенту» не стало: мотор продолжал глохнуть в режимах D и R. Стало ясно, что разборки АКП не миновать.

Вообще-то старый и заслуженный четырехступенчатый автомат Jatco JF414E слывет крайне надежным. Поэтому мы сильно удивились, когда обнаружили внутри коробки стружку буквально повсюду. Откуда она взялась, даже не было понятно.

Подключили профильных специалистов, которые вынесли вердикт: развалился подшипник в гидротрансформаторе. И добавили: это слабое место данной коробки, едва ли не единственное.

«Виновник торжества» после разбора. Наш гидротрансформатор на переборку не взяли: слишком сильны повреждения. Пришлось купить восстановленный.

В свое оправдание можем сказать, что машина хоть и сменила нескольких водителей, всегда эксплуатировалась предельно аккуратно: прогревалась, не буксовала, тяжести на себе или в прицепе не возила. Хотя сразу после покупки в 2015 году Datsun mi-DO прошел через марафон «60 часов "За рулем"». Быть может, его нагрузки и подсократили жизнь автомату.

Как решить проблему?

Новая коробка стоит около 330 тысяч рублей. Не наш вариант: весь Datsun по нынешним ценам ненамного дороже.

Повезло, что остальные узлы нашей коробки были в хорошем состоянии. Иначе стоимость ремонта устремилась бы к 100 тысячам рублей. И это – за самый простой 4‑ступенчатый агрегат.

«Контрактная» коробка – минимум 40 тысяч рублей. Уже интереснее, но тут подразумевается, что агрегат подержанный и не проходивший ремонт. Сколько ресурса в нем осталось – никому не известно. Если вдруг попадется совсем «мертвая» коробка, продавец ее, конечно, примет назад. Но гарантия чисто символическая, а риск достаточно велик.

На отремонтированный узел профильный ­сервис дал годовую гарантию.

Можно поискать автомат после ремонта. Такой стоит от 65 тысяч рублей.

Про ремонт

Мы же решили отремонтировать свою коробку. Основной тратой стал гидротрансформатор. С ним ситуация та же, что и с автоматом в сборе. Контрактный – от 7000 рублей, отремонтированный – от 17 тысяч. Чтобы быть уверенными в качестве, остановились на последнем варианте. Получили год гарантии на восстановленный узел.

Остальные детали коробки тщательно отмыли – и особых проблем, к счастью, не увидели. Заменили только комплект фрикционных дисков, тормозную ленту и фильтр. Вкупе с комплектом сальников и прокладок всё обошлось в 18 тысяч рублей с хвостиком, плюс 6 литров масла ZIC Dextron 6 (5500 рублей) и работа специалиста (12 тысяч рублей).

Datsun снова на ходу, но подсчет затрат не радует. Всё приключение обошлось в 80 с лишним тысяч рублей!

А главное – траты стали полной неожиданностью. Доверие к машине и так потихоньку пропадало, но теперь – улетучилось. Это не говоря о других мелочах, которыми Datsun донимать не переставал.

Украшательства постаревший Datsun отвергает в первую очередь.

Здесь уже простой перекраской не обойтись: по кузову плачет капремонт.

Из свежего – мотор стал троить из-за сильно ушедшего зазора в клапанном механизме, а пятая дверь перестала открываться с салонной кнопки. Коррозия принимает совсем уж неприличные масштабы.

Что-то нам подсказывает, что решать эти проблемы будет уже новый владелец.

Datsun mi-DO

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска – 2015

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2015 года

Пробег на момент отчета – 115 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–121 000 км)*

Расходы на содержание: 0–115 000 км – 671 921 ₽

Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,8 л/100 км) – 434 626 ₽

Расходы на содержание: 115 000–121 000 км – 124 350 ₽

Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,5 л/100 км) – 36 700 ₽

Диагностика АКП – 5000 ₽

Работа по ремонту АКП – 12 000 ₽

Восстановление гидро­трансформатора – 22 000 ₽

Детали, сальники, прокладки – 18 150 ₽

Масло АКП (два раза) – 10 500 ₽

Эвакуатор – 15 000 ₽

ТО – 115 000 км – 5000 ₽

Общие расходы – 796 271 ₽

Стоимость 1 км пробега – 6,58 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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