115 тыс. км с японским бюджетником: полный список неисправностей
Японская мудрость гласит: «сделай всё, что в твоих силах, а в остальном – положись на судьбу». Эта пословица для меня стала девизом после нескольких лет эксплуатации Датсуна mi-DO.
Напомню, что автомобиль мало чем отличается от Лады Калины, и родственная связь на пробеге 115 тысяч км стала проявляться всё чаще и заметнее.
Моторчик стеклоочистителя: 6000 рублей
На отметке 103 тысячи км при движении по трассе в ливень остановились щетки стеклоочистителя. Повезло, что дождь закончился через полчаса, а до дома оставалась пара километров. Позже на стоянке разобрал трапецию привода, зачистил наждачкой втулки и штоки, нанес новую смазку – но чуда не произошло. Электромотор медленно поработал секунд десять и замер уже окончательно. Видимо, перегорел, работая с перегрузкой.
Купить новый механизм в сборе не составило проблем – он такой же, как на Ладах, но вот цена 6000 рублей огорчила: год назад просили 4000 рублей. Удалось сэкономить лишь на работе – замену произвели своими силами, тогда как в сервисах просили 3000 рублей.
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Расширительный бачок: 1950 рублей
Спустя пару тысяч километров появились подтеки под передним бампером. Виновником оказался расширительный бачок. В mi-DO он тоже от Калины и Гранты, причем в продаже есть обычные и усиленные бачки. Разница – в качестве пластика и дополнительных ребрах жесткости, поэтому цена – от 300 до 700 рублей, плюс 250 рублей за пробку.
Крепится бачок на трех болтах, но заменить его быстро не получится: мешают аккумуляторная батарея с блоком предохранителей и тормозные трубки блока АБС. В ближайшей мастерской за замену взяли 1000 рублей, но эмоции механика о специфической компоновке, конечно, бесценны.
«Гофра»: 3000 рублей
На пробеге 108 тысяч км прогорел термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя – «гофра» или сильфон. В профильных сервисах их замена поставлена на поток – старый элемент вырезают, новый вваривают. Важно проследить, чтобы диаметр и длина гофрированного элемента остались прежними.
Работа потребовала 20 минут и стоила 3000 рублей вместе с деталью – хотя в иных техцентрах просили вдвое-втрое больше.
Ступичные подшипники: 7300 рублей
Спустя очередные 2–3 тысячи км – новая напасть. На скорости 60 км/ч и выше в салоне появился посторонний шум, будто от взлетающего самолета. Подозрение на задние ступичные подшипники подтвердилось на подъемнике: люфт в колесах отсутствовал, но при вращении колес проявлялся гул.
В ближайшем магазине запчастей обнаружился выбор отечественных и импортных подшипников по ценам от 1000 до 3000 рублей. Я взял SKF за 4800 рублей на две стороны и отдал 2500 рублей за замену. К передним подшипникам пока претензий нет, но если потребуется менять, то работа и детали обойдутся в два раза дороже.
Ржавеет...
В прошлый раз я рассказывал о низкой коррозионной стойкости кузова и нецелесообразности его перекраски. Решили понаблюдать за процессом. К сожалению, результат неутешительный: появились новые очаги коррозии на передних дверях, порогах, насквозь проржавели передние крылья. Только на задних дверях и двери багажника пока ржавчины не видно.
Зеркало: 850 рублей
Крупные зеркала заднего вида – плюс mi-DO, однако на пробеге 111 тысяч км левое зеркало перестало подогреваться. Зеркальный элемент можно купить отдельно – только обращайте внимание на эффект искажения зеркала (диоптрийность), у разных производителей он разный. Хороший экземпляр от Гранты купил за 850 рублей.
Итоги
Хорошо, что многие запчасти подходят от Лад – ремонт и обслуживание Датсуна выходит дешевле многих иномарок. Но частота поломок удручает, а чувство вечного ремонта меня не покидает. Прогрессирующая ржавчина по всему автомобилю, включая резьбовые соединения, усложняет и удорожает ремонт.
Нравится простота конструкции и ремонтопригодность, но для самостоятельной возни с машиной нужны навыки, инструмент, а главное – время. После 100 тысяч км mi-DO требует его всё больше и больше.
Datsun mi-DO, 1.6 (87 л. с.), М5
- Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия
- Год выпуска – 2015
- В эксплуатации «За рулем» – с мая 2015 года
- Пробег на момент отчета – 115 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–115 000 км)*
- Расходы на содержание: 0–95 000 км 540 620 ₽
- Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,9 л/100 км) 339 826 ₽
- Расходы на содержание: 95 000–115 000 км 131 301 ₽
- Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,5 л/100 км) 94 800 ₽
- Трапеция стеклоочистителя 6000 ₽
- Расширительный бачок 700 ₽
- Пробка расширительного бачка 250 ₽
- Сильфон выхлопной системы 925 ₽
- Зеркальный элемент 539 ₽
- Топливный фильтр 900 ₽
- Аккумулятор 6790 ₽
- Подшипники ступицы, задние 4898 ₽
- ТО – 95 000 км и 105 000 км 10 000 ₽
- Общие расходы 671 921 ₽
- Стоимость 1 км пробега 5,84 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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Отзывы о Datsun mi-DO (2)
Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem - 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля
Думал-думал... и ничего на ум не пришло))
За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.