115 тыс. км с японским бюджетником: полный список неисправностей

«За рулем» подвел промежуточные итоги 8-летнего теста хэтчбека Datsun mi-DO

Японская мудрость гласит: «сделай всё, что в твоих силах, а в остальном – положись на судьбу». Эта пословица для меня стала девизом после нескольких лет эксплуатации Датсуна mi-DO.

Напомню, что автомобиль мало чем отличается от Лады Калины, и родственная связь на пробеге 115 тысяч км стала проявляться всё чаще и заметнее.

Моторчик стеклоочистителя: 6000 рублей

На отметке 103 тысячи км при движении по трассе в ливень остановились щетки стеклоочистителя. Повезло, что дождь закончился через полчаса, а до дома оставалась пара километров. Позже на стоянке разобрал трапецию привода, зачистил наждачкой втулки и штоки, нанес новую смазку – но чуда не произошло. Электромотор медленно поработал секунд десять и замер уже окончательно. Видимо, перегорел, работая с перегрузкой.

Datsun mi-DO

Купить новый механизм в сборе не составило проблем – он такой же, как на Ладах, но вот цена 6000 рублей огорчила: год назад просили 4000 рублей. Удалось сэкономить лишь на работе – замену произвели своими силами, тогда как в сервисах просили 3000 рублей.

Расширительный бачок: 1950 рублей

Спустя пару тысяч километров появились подтеки под передним бампером. Виновником оказался расширительный бачок. В mi-DO он тоже от Калины и Гранты, причем в продаже есть обычные и усиленные бачки. Разница – в качестве пластика и дополнительных ребрах жесткости, поэтому цена – от 300 до 700 рублей, плюс 250 рублей за пробку.

Крепится бачок на трех болтах, но заменить его быстро не получится: мешают аккумуляторная батарея с блоком предохранителей и тормозные трубки блока АБС. В ближайшей мастерской за замену взяли 1000 рублей, но эмоции механика о специфической компоновке, конечно, бесценны.

Для продления срока службы трапеции стеклоочистителя желательно проверять наличие смазки в подвижных соединениях ее каркаса, чтобы исключить подклинивания и перегрев моторчика.

«Гофра»: 3000 рублей

На пробеге 108 тысяч км прогорел термокомпенсатор промежуточной трубы глушителя – «гофра» или сильфон. В профильных сервисах их замена поставлена на поток – старый элемент вырезают, новый вваривают. Важно проследить, чтобы диаметр и длина гофрированного элемента остались прежними.

Работа потребовала 20 минут и стоила 3000 рублей вместе с деталью – хотя в иных техцентрах просили вдвое-втрое больше.

Согласно регламенту ТО, замена топливного фильтра проводится каждые 30 тысяч км, но в этот раз она потребовалась раньше – корпус фильтра сгнил и начал течь! При покупке новой «гофры» рекомендую обратить внимание на многослойность детали. Однослойные стоят дешевле, но и прогорают быстрее, поэтому мы установили трехслойный термокомпенсатор.

Ступичные подшипники: 7300 рублей

Спустя очередные 2–3 тысячи км – новая напасть. На скорости 60 км/ч и выше в салоне появился посторонний шум, будто от взлетающего самолета. Подозрение на задние ступичные подшипники подтвердилось на подъемнике: люфт в колесах отсутствовал, но при вращении колес проявлялся гул.

В ближайшем магазине запчастей обнаружился выбор отечественных и импортных подшипников по ценам от 1000 до 3000 рублей. Я взял SKF за 4800 рублей на две стороны и отдал 2500 рублей за замену. К передним подшипникам пока претензий нет, но если потребуется менять, то работа и детали обойдутся в два раза дороже.

Ржавеет...

В прошлый раз я рассказывал о низкой коррозионной стойкости кузова и нецелесообразности его перекраски. Решили понаблюдать за процессом. К сожалению, результат неутешительный: появились новые очаги коррозии на передних дверях, порогах, насквозь проржавели передние крылья. Только на задних дверях и двери багажника пока ржавчины не видно.

Качество металла и лакокрасочного покрытия оставляет желать лучшего. Очередное вздутие краски появилось на передних дверях. Крупные очаги коррозии обнаружены под зеркалами заднего вида с обеих сторон.

Зеркало: 850 рублей

Крупные зеркала заднего вида – плюс mi-DO, однако на пробеге 111 тысяч км левое зеркало перестало подогреваться. Зеркальный элемент можно купить отдельно – только обращайте внимание на эффект искажения зеркала (диоптрийность), у разных производителей он разный. Хороший экземпляр от Гранты купил за 850 рублей.

Итоги

Хорошо, что многие запчасти подходят от Лад – ремонт и обслуживание Датсуна выходит дешевле многих иномарок. Но частота поломок удручает, а чувство вечного ремонта меня не покидает. Прогрессирующая ржавчина по всему автомобилю, включая резьбовые соединения, усложняет и удорожает ремонт.

На пробеге 112 тысяч км заменил аккумулятор. Попытки реанимировать пациента при помощи зарядки слабым током оказались малоэффективными. Выбрал АКБ из среднего ценового сегмента, от белорусского производителя «Зубр». Снять зеркальный элемент несложно: он держится на пластиковых фиксаторах, которые необходимо отщелкнуть шлицевой отверткой. Желательно работать в теплом помещении, чтобы пластик сохранял эластичность.

Нравится простота конструкции и ремонтопригодность, но для самостоятельной возни с машиной нужны навыки, инструмент, а главное – время. После 100 тысяч км mi-DO требует его всё больше и больше.

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л. с.), М5

Изготовитель – АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска – 2015

В эксплуатации «За рулем» – с мая 2015 года

Пробег на момент отчета – 115 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–115 000 км)*

Расходы на содержание: 0–95 000 км 540 620 ₽

540 620 ₽ Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,9 л/100 км) 339 826 ₽

339 826 ₽ Расходы на содержание: 95 000–115 000 км 131 301 ₽

131 301 ₽ Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,5 л/100 км) 94 800 ₽

94 800 ₽ Трапеция стеклоочистителя 6000 ₽

6000 ₽ Расширительный бачок 700 ₽

700 ₽ Пробка расширительного бачка 250 ₽

250 ₽ Сильфон выхлопной системы 925 ₽

925 ₽ Зеркальный элемент 539 ₽

539 ₽ Топливный фильтр 900 ₽

900 ₽ Аккумулятор 6790 ₽

6790 ₽ Подшипники ступицы, задние 4898 ₽

4898 ₽ ТО – 95 000 км и 105 000 км 10 000 ₽

10 000 ₽ Общие расходы 671 921 ₽

671 921 ₽ Стоимость 1 км пробега 5,84 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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