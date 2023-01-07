Datsun mi-DO проехал 105 000 км: что сломалось на этот раз?

Хэтч из парка «За рулем» в очередной раз подкинуд проблемку - к счастью, решить ее помогла Калина.

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л.с.), A4

Изготовитель — АВТОВАЗ

— АВТОВАЗ Год выпуска — 2015

— 2015 В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

— с мая 2015 года Пробег на момент отчета — 105 500 км

На пробеге 105 тысяч км лопнул расширительный бачок системы охлаждения. Отправился в магазин автозапчастей, где был приятно удивлен его наличием и ценой. В mi-DO установлен бачок от Калины.

Есть два варианта: обычный и усиленный. Разница — в качестве пластика и в дополнительных поперечных ребрах жесткости. Цена варьируется от 300 до 700 рублей. Пробка продается отдельно за 250 рублей.

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Из-за плотной компоновки заменить бачок быстро не получится — мешают АКБ с блоком предохранителей и трубки блока АБС.

Самостоятельно менять на морозе не решился, а в ближайшем сервисе работа обошлась в 1000 рублей.

Эмоциональные выражения механика о специфической конструкции точно стоили этой суммы.

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