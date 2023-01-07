Datsun mi-DO проехал 105 000 км: что сломалось на этот раз? — журнал За рулем

Datsun mi-DO проехал 105 000 км: что сломалось на этот раз?

Хэтч из парка «За рулем» в очередной раз подкинуд проблемку - к счастью, решить ее помогла Калина.

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л.с.), A4

  • Изготовитель — АВТОВАЗ
  • Год выпуска — 2015
  • В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
  • Пробег на момент отчета — 105 500 км

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На пробеге 105 тысяч км лопнул расширительный бачок системы охлаждения. Отправился в магазин автозапчастей, где был приятно удивлен его наличием и ценой. В mi-DO установлен бачок от Калины.

Есть два варианта: обычный и усиленный. Разница — в качестве пластика и в дополнительных поперечных ребрах жесткости. Цена варьируется от 300 до 700 рублей. Пробка продается отдельно за 250 рублей.

Datsun mi-DO проехал 105 000 км: что сломалось на этот раз?

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Из-за плотной компоновки заменить бачок быстро не получится — мешают АКБ с блоком предохранителей и трубки блока АБС.

Самостоятельно менять на морозе не решился, а в ближайшем сервисе работа обошлась в 1000 рублей.

Эмоциональные выражения механика о специфической конструкции точно стоили этой суммы.

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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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