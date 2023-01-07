Datsun mi-DO проехал 105 000 км: что сломалось на этот раз?

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л.с.), A4
- Изготовитель — АВТОВАЗ
- Год выпуска — 2015
- В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
- Пробег на момент отчета — 105 500 км
На пробеге 105 тысяч км лопнул расширительный бачок системы охлаждения. Отправился в магазин автозапчастей, где был приятно удивлен его наличием и ценой. В mi-DO установлен бачок от Калины.
Есть два варианта: обычный и усиленный. Разница — в качестве пластика и в дополнительных поперечных ребрах жесткости. Цена варьируется от 300 до 700 рублей. Пробка продается отдельно за 250 рублей.
Из-за плотной компоновки заменить бачок быстро не получится — мешают АКБ с блоком предохранителей и трубки блока АБС.
Самостоятельно менять на морозе не решился, а в ближайшем сервисе работа обошлась в 1000 рублей.
Эмоциональные выражения механика о специфической конструкции точно стоили этой суммы.
Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.
- Все типичные неисправности «улучшенной Гранты» мы рассмотрели тут.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.