Отказали дворники? Цены на запчасти вас удивят (но есть и хорошая новость)

Рассказываем, как оживить моторчик и сэкономить минимум 3000 рублей. А если повезет, то и все девять тысяч.

Datsun mi-DO, 1.6 (87 л.с.), A4

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

Пробег на момент отчета — 104 000 км

Редакционный Datsun mi-DO снова преподнес сюрприз. В самый неподходящий момент на шоссе в ливень остановились щетки стеклоочистителя.

Электрика оказалась исправна, причина была в механике. Со временем в подвижных соединениях трапеции вырабатывается смазка, тяги начинают подклинивать, повышается нагрузка на электромотор и тот перегорает.

Материалы по теме Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

Сняв трапецию, попробовал ее отремонтировать. Зачистил наждачной бумагой втулки со штоками трапеции, нанес новую консистентную смазку в соединения. Электромотор начал медленно срабатывать, но через 10 секунд замер окончательно.

Решил поменять трапецию в сборе с моторчиком. Узел нашел без проблем — он подходит от Гранты. Но цена огорчила — 6000 рублей, хотя год назад было менее 4000 рублей. И еще 3000 рублей отдал бы за замену в сервисе.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.