Отказали дворники? Цены на запчасти вас удивят (но есть и хорошая новость) — журнал За рулем

Отказали дворники? Цены на запчасти вас удивят (но есть и хорошая новость)

Рассказываем, как оживить моторчик и сэкономить минимум 3000 рублей. А если повезет, то и все девять тысяч.

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Datsun mi-DO, 1.6 (87 л.с.), A4

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
Пробег на момент отчета — 104 000 км

Редакционный Datsun mi-DO снова преподнес сюрприз. В самый неподходящий момент на шоссе в ливень остановились щетки стеклоочистителя.

Электрика оказалась исправна, причина была в механике. Со временем в подвижных соединениях трапеции вырабатывается смазка, тяги начинают подклинивать, повышается нагрузка на электромотор и тот перегорает.

Отказали дворники? Цены на запчасти вас удивят (но есть и хорошая новость)

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Сняв трапецию, попробовал ее отремонтировать. Зачистил наждачной бумагой втулки со штоками трапеции, нанес новую консистентную смазку в соединения. Электромотор начал медленно срабатывать, но через 10 секунд замер окончательно.

Решил поменять трапецию в сборе с моторчиком. Узел нашел без проблем — он подходит от Гранты. Но цена огорчила — 6000 рублей, хотя год назад было менее 4000 рублей. И еще 3000 рублей отдал бы за замену в сервисе.

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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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