Datsun on-DO (и mi-DO) - все типичные неисправности

Уникальная возможность - приобрести улучшенную Гранту по цене обычной. Жаль, что с пробегом.

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Считать Datsun «Грантой в другом кузове» не совсем верно: завод изменил сотни деталей и технологических процессов. Двигатели те же, но с другими прошивками, а в трансмиссии иная главная пара. Хотя в целом близкое родство с Грантой не скрыть, и набор уязвимых мест у Датсуна схожий.

Седан продавали под названием on-DO, хэтчбек — mi-DO. Легкий рестайлинг провели в начале 2020‑го, но к концу года выпуск свернули.

Достоинства

Энергоемкая и всеядная подвеска, клиренс 174 мм.

Недорогие запчасти и ремонт.

Багажник 530 л у седана.

Салон интереснее, чем у Гранты, и пластик получше, но в конечном итоге скрипеть будет примерно так же.

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Недостатки

Не очень стойкое ЛКП, склонность к коррозии.

Нестабильные качество сборки и ресурс комплектующих.

Многовато мелких поломок.

Моторы

Изначальный 8‑клапанный ВАЗ‑11186 (87 л.с.) — первый в линейке вазовских моторов с облегченной шатунно-поршневой группой. До 2018 года был «втыковым», что забавно сочеталось с непредсказуемым ресурсом ремня ГРМ. Установленные заводом 75 тысяч км он выдерживал не всегда, отсюда родилась рекомендация менять его превентивно на отметке 50 тысяч. А заодно и помпу, не дожидаясь, пока ее внезапный клин испортит зубья ремня.

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До 2017‑го применяли также более старый ВАЗ‑11183–50 (82 л.с.) — его клапанам обрыв ремня не страшен.

Оба восьмиклапанника простые и вполне надежные, с приличным ресурсом в 200–250 тысяч км, и главное — ­пригодные для ремонта всех видов.

Завод по мере модернизаций вносил путаницу, то запрещая, то разрешая применять АИ‑92. Практика показывает, что неприхотливые моторы могут успешно переваривать низкооктановый бензин, но от него быстрее развивается закоксовка.

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Точно не надо лить 92‑й в 16‑клапанный двигатель ВАЗ‑21127 (106 л.с.), который привили Датсуну в 2017 году. До 2018 был «втыковым», потом получил новые поршни.

Множество недомоганий у всех моторов связано с капризами и отказами сопровождающих систем: термостата, катушек, ЭБУ, регуляторов давления и холостого хода, различных датчиков.

Коробки передач

Старая вазовская механическая пятиступка 2181 шумная, но живучая и недорогая даже будучи новой. В 2016‑м ее модернизировали, еще немного сгладив недостатки.

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В 2015‑м под Datsun адаптировали исконно японский автомат Jatco JF414E (доступен только с мотором 11186). То, что у него всего четыре ступени, не говорит об архаичности — коробка разработана в 2010‑м специально для маломощных машин. Слабость — закисающая электрика, в остальном надежный агрегат и при регулярной замене масла способен пережить мотор.

Эксплуатационные болячки

Подвеска хоть и крепкая, но нещадных скачек по ямам не простит. Чаще и быстрее изнашиваются подшипники ступиц и стоек, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг. К конструктивным недостаткам относят слабоватые кронштейны, которыми продольные растяжки подвески крепятся к поперечине кузова. Однако установка неродного «усиленного» кронштейна приведет к тому, что загнется поперечина — так еще хуже.

Необходимо следить за нежными чехлами ШРУСов, иначе можно получить разрушенные к 50 тысячам км шарниры.

Климат-контроль славится ненадежным блоком управления, который к тому же не подлежит ремонту.

На вторичке разница в ценах на Датсун и Гранту едва уловима — машина воспринимается как слегка улучшенный клон. Ликвидность при умеренных ­пробегах одинаково высокая.