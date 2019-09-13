Renault Logan за 400 000 рублей: выбираем лучший

Читателя «За рулем» оштрафовали за то, что его 10-летняя дочка ехала непристегнутой, но не на 1000 рублей («за ремень»), а на 3000 рублей — за отсутствие детского кресла. Ситуацию разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.
Логан второго поколения — прагматичный выбор рационального водителя. За 400 тысяч можно найти машину в возрасте трех-пяти лет, с небольшим пробегом, в хорошем состоянии и в добротной комплектации. И таких предложений на рынке достаточно.
В Латвии состоялся четвёртый этап Чемпионата Европы по дрифту Drift Masters European Cup. Участие в нем впервые принял интерконтинентальный чемпион FIA по дрифту, один из лучших пилотов России, атлет Motul — Георгий Чивчян. По итогам заездов на одной из самых экстремальных трасс Бикерниеки российский спортсмен занял 2 место.
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