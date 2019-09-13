Renault Logan за 400 000 рублей: выбираем лучший

Логан второго поколения — прагматичный выбор рационального водителя. За 400 тысяч можно найти машину в возрасте трех-пяти лет, с небольшим пробегом, в хорошем состоянии и в добротной комплектации. И таких предложений на рынке достаточно.

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Годы выпуска: 2014–2016

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (82 и 102 л.с.)

Коробки передач: М5, A4

Привод: передний

КУЗОВ: не имеет очагов коррозии. Лакокрасочное покрытие довольно толстое, но не устойчиво к сколам. У машин первого года выпуска сильно плавает качество ­подгонки кузовных элементов.

МОТОРЫ: Renault 1.6, а это K7M (82 л.с.) и K4M (102 л.с.) — представители когорты старых, кондовых и неубива­емых агрегатов, проверенных временем. Двигатели очень надежны, за ними замечена лишь пара мелких болячек.

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка очень надежна и не доставляет хлопот. Четырехступенчатый автомат семейства DP капризен и имеет врожденные конструктивные слабости — репутация у агрегата плохая.

ШАССИ: откровенно малым ресурсом отличаются лишь шаровые передних рычагов и рулевые наконечники. Остальные компоненты подвески и рулевого управления крайне редко требуют замены.

САЛОН: эргономика моделей, построенных на платформе B0, имеет множество недочетов. Материалы в отделке салона недорогие — под стать классу автомобиля, зато долго сохраняют товарный вид, за исключением использованных на руле. А вот шумоизоляция явно хромает.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Logan очень ликвиден. Он занимает особую нишу в классе, являясь наиболее бюджетным игроком, не считая отечественных машин. Самая востребованная версия — с двигателем 1.6 (82 л.с.) и механикой.

ИТОГ: Renault Logan второго поколения — продолжатель традиций, заложенных машиной первой генерации. Это добротный и надежный автомобиль с россыпью бюджетных решений, который необременителен в содержании. Лучше воздержаться от покупки машины с автоматом ­(особенно если пробег приличный): он прихотлив.

Все недостатки и преимущества Renault Logan первого поколения детально рассмотрены тут.

Фото: Renault