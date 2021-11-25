Достойный автомобиль с пробегом «по цене Гранты» — почему бы и нет? Мы нашли даже совсем новые авто — правда, только одной марки.

Гранта: что с ней не так?

Достоинства и недостатки Гранты изучены досконально.

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В плюсах: простота конструкции и недорогое содержание, стойкие моторы, энергоемкая подвеска, большой клиренс, емкий багажник, отличная обзорность.

В минусах: бюджетность всего и вся, быстро ржавеющий кузов, обилие мелких поломок, воющая механическая коробка, у которой по мере взросления начинают вылетать передачи.

Наконец, Гранта — совершенно не престижная.

За 400 тысяч реально найти ухоженную Гранту с умеренным пробегом 50–80 тысяч км. Что-то придется чинить, но основные агрегаты проживут еще долго. За пятилетнюю, но с автоматом, надо добавить ещё 50–100 тысяч, так что основной выбор — МКП с мотором в 87 или 106 сил.

Издевательская шутка рынка: пятилетняя Лада Гранта сегодня стоит столько же, сколько стоила новой пять лет назад. Может показаться, что это неплохо для тех, кто ее продает: практически нет потерь в деньгах.

А можно ли, имея 350–450 тысяч рублей, купить что-то получше пятилетней Гранты?

ЧТО ИЩЕМ?

Любые машины

Возраст: какой угодно

Цена: около 400 000 ₽

Трехлетняя Приора