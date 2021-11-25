Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — журнал За рулем

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Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты

Достойный автомобиль с пробегом «по цене Гранты» — почему бы и нет? Мы нашли даже совсем новые авто — правда, только одной марки.

Гранта: что с ней не так?

Достоинства и недостатки Гранты изучены досконально.

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В плюсах: простота конструкции и недорогое содержание, стойкие моторы, энергоемкая подвеска, большой клиренс, емкий багажник, отличная обзорность.
В минусах: бюджетность всего и вся, быстро ржавеющий кузов, обилие мелких поломок, воющая механическая коробка, у которой по мере взросления начинают вылетать передачи.
Наконец, Гранта — совершенно не престижная.

За 400 тысяч реально найти ухоженную Гранту с умеренным пробегом 50–80 тысяч км. Что-то придется чинить, но основные агрегаты проживут еще долго. За пятилетнюю, но с автоматом, надо добавить ещё 50–100 тысяч, так что основной выбор — МКП с мотором в 87 или 106 сил.

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Издевательская шутка рынка: пятилетняя Лада Гранта сегодня стоит столько же, сколько стоила новой пять лет назад. Может показаться, что это неплохо для тех, кто ее продает: практически нет потерь в деньгах.

А можно ли, имея 350–450 тысяч рублей, купить что-то получше пятилетней Гранты?

ЧТО ИЩЕМ?

  • Любые машины
  • Возраст: какой угодно
  • Цена: около 400 000 ₽

Трехлетняя Приора

Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты

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То же гниющее железо, не шибко богатое оснащение, та же ремонтопригодность, такие же моторы и механическая коробка. Но на вторичке Приора чуть дешевле Гранты. При везении за 400 тысяч рублей с хвостиком можно выцепить Приору последнего года выпуска (2018), у которой только истекла гарантия, с пробегом тысяч эдак 60–70.

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Понятно, выигрыша в динамике она не даст. Да и в комфорте, пожалуй, тоже. Но у нее иное важное преимущество над пятилетней Грантой — она на два года моложе.


Еще один вариант при выборе из вазовской продукции — Datsun on-DO/mi-DO. На вторичке улучшенный клон Гранты стоит примерно как Гранта, разница трудноуловима.


Вердикт. Никого не удивишь, но ездить можно.

Седан из Китая

Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты

Пятилетний Lifan Solano II продают за те же деньги. Какая-никакая, а иномарка, пусть и сделанная в Черкесске, где за качеством сборки, похоже, следили только по четным дням.

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Единственный мотор 1.5 (100 л.с.) — с тойотовскими корнями, цепным приводом ГРМ и гидрокомпенсаторами — неплох, 200–250 тысяч км выдержит. Механическая коробка — так себе, но более тихая, чем у Лады. Подкачал дорожный просвет — 150 мм. При этом в ездовых манерах Solano не лучше Гранты. Кузов так же быстро ржавеет, подвеска тоже плотная.


Однако, по китайской традиции, даже базовый Solano намного лучше оснащен, чем Гранта в средних комплектациях,, - без кондиционера и усилителя руля не бывает. И самое главное: Solano большой. Он крупнее, чем Logan, Polo и Solaris! Багажник у него на 600 с гаком литров, и салон существенно просторней. Ломаться по мелочам будет обязательно. Но чаще или реже подержанной Гранты — вопрос.


Вердикт. Размеры и оснащение впечатляют, ресурс спрогнозировать сложно.

Немолодой Logan

Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты

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За те же 400 тысяч рублей предлагают пятилетние Логаны или даже на год моложе, с 82‑сильным мотором 1.6 и МКП. Это уже иномарка без скидок, только пробеги при таком возрасте умеренными не назовешь — не меньше 100 тысяч км, чаще свыше 150–200 тысяч или даже под 400, после такси.


Ресурс главных агрегатов выше, чем у Гранты, и 150 тысяч — не предел ни для коробки, ни, тем более, для мотора. Но все-таки хочется большего запаса, а потому лучше искать среди более возрастных Логанов и Сандеро. Попадаются отличные экземпляры 7–8 лет из первых рук, прошедшие 40–80 тысяч км по-честному, без скруток — и по той же цене.


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Комфорт и динамика — не самые сильные стороны этой модели, и расход топлива повыше, чем у Гранты. Подвеска идеальна для наших дорог, а коррозия развивается значительно медленнее, так что и восьмилетний автомобиль может выглядеть свежо. Задача сводится к терпеливому поиску удачного варианта.


Nissan Almera на платформе Логана — аналог с близкими ценами.


Вердикт. Беспроигрышный вариант с минимумом сложностей и расходов.

Продолжение — на следующей странице

Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты

Достойный автомобиль с пробегом «по цене Гранты» — почему бы и нет? Мы нашли даже совсем новые авто — правда, только одной марки.

Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — фото 1295061Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — фото 1295058Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — фото 1295057Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — фото 1295054Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — фото 1295062Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — фото 1295060Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — фото 1295055Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты — фото 1295053Годные машины за 400 000 рублей — все возможные варианты
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