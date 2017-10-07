Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков

Полгода назад я сел за руль редакционного автомобиля Datsun mi-DO. И за это время проехал на нем чуть больше 5000 км, накопив букет впечатлений и замечаний. Пересел я на «псевдояпонца» (именно так автомобиль прозвали владельцы и автолюбители в соцсетях) с Гранты. Правильный вариант для сравнения.
Внешне «Мидошка» мне нравится больше — Калина выглядит проще. Но как ни старались ниссановцы замаскировать Ладу, русская родословная прослеживается во всем: от ключа зажигания до основных агрегатов. В том числе и в задних фонарях — они наследовали не только черты, но и конструктивные особенности.
Чтобы поменять лампы, фонарь нужно снять. Для этого требуется открутить крепежные болты и приложить значительное усилие, чтобы вытянуть фонарь из кузова. Фиксирующие клипсы жесткие — без сноровки направляющие крепления недолго сломать. К тому же большой фонарь трудно удерживать одной рукой, когда другой меняешь лампу. Глупо, конечно, из-за такой ерунды звать на помощь, но и напрягаться тоже глупо.
На нашем Датсуне установлен 8‑клапанный двигатель ВАЗ‑21116 мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатый автомат Jatco. Инженеры, отлаживающие алгоритмы переключения, потрудились хорошо — едет автомобиль резво, динамика и удобство управления тягой на уровне. Хотя в некоторых ситуациях коробка все же переключается странно: то рано переходит на высшую передачу, то, наоборот, необоснованно подвисает на пониженной.
У автомата есть еще одна особенность: как только отпускаешь педаль тормоза, автомобиль слишком резко срывается с места. Поначалу мне это даже нравилось, но в пробках такая резвость утомляет — постоянно напрягаешься, как бы не догнать машину впереди.
Шумоизоляция лучше, чем у Калины — посторонние звуки меньше давят на уши, ехать на Датсуне на дальние дистанции приятнее.
К эргономике есть несколько замечаний. Например, неудобно расположены кнопки обогрева передних сидений. Постоянно отвлекаешься от управления автомобилем, чтобы убедиться, выключен обогрев или нет. Зато к его эффективности претензий нет. Кстати, безукоризненно работает и обогрев лобового стекла. Опция в наших широтах крайне полезная — даже в сильный мороз стекло оттаивает за несколько минут.
Наш Datsun в топовой комплектации Dream II оснащен мультимедийной системой с 7‑дюймовым цветным дисплеем. Штука удобная, еще бы работала без сбоев — цены бы ей не было. Например, она позволяет подключить мобильный телефон по протоколу Вluetooth. Но синхронизация нового устройства происходит через раз и подключение занимает много времени. Поэтому при коротких поездках я этим даже не заморачиваюсь.
Мультимедиа позволяет через смартфон слушать музыку со стриминговых сервисов, а также совершать телефонные звонки. Жаль, качество встроенного микрофона посредственное — собеседники постоянно жалуются на плохой звук. Хотелось, чтобы на mi-DO появилась и беспроводная зарядка для телефона, ведь эти технологии уже доступны для бюджетных машин — но это из разряда фантазий. Пока же приходится заряжать телефон по старинке: подключаясь по проводу к USB-адаптеру, вставленному в прикуриватель. Почему не через штатный USB-разъем? Потому что устанешь ждать — смартфон от него заряжается слишком долго.
Навигация в мультимедийной системе работает через пень-колоду. Связь со спутниками периодически пропадает, к тому же обновления карт не успевают за темпами дорожного строительства в столице. Поэтому обычно для навигации использую мобильные приложения на смартфоне — их функционал значительно шире, работают четко, а голосовые подсказки прекрасно транслируются по блютусу через штатные динамики, при этом музыка приглушается.
Самая крупная неприятность за пять лет пребывания mi-Do в редакции случилась прошлой весной — оборвался ремень ГРМ, и двигатель пришлось капиталить. Замены потребовали не только погнутые клапаны, но и пострадавшие от встречи с ними детали шатунно-поршневой группы. Поэтому мы решили поставить поршни с проточками под клапаны — мотор стал невтыковым, теперь обрыв ремня не страшен.
Еще одним неприятным сюрпризом оказалась плавающая неисправность, связанная с пуском двигателя. При повороте ключа зажигания панель приборов загорается, но стартер не крутит. У производителя существует гарантийный бюллетень «Блокировка стартера по иммобилайзеру при запуске ДВС» для автомобилей с автоматической коробкой, выпускаемых с мая 2017 года. Причина — в программном обеспечении блока управления двигателем ECM. Перепрошить «железо» нельзя (по крайней мере, официалы этим не занимаются) — блок нужно менять. К сожалению, наш автомобиль не попадает под гарантийную компанию, так как выпущен в 2015 году. Поэтому дождемся более частых проявлений неисправности, чтобы проще было ее диагностировать и устранить.
Mi-DO — не супернадежный автомобиль. Однако простой по конструкции и недорогой в ремонте. Вдобавок он очень понятный и удобный в управлении. Этим и нравится.
Datsun mi-DO
- Изготовитель — АВТОВАЗ
- Год выпуска — 2015
- В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
- Пробег на момент отчета — 74 000 км
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–74 000 км) *
Марка уходит из России, но машины остаются. И еще долго будут ездить — это же перелицованная Лада!Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков
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