Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков

Марка уходит из России, но машины остаются. И еще долго будут ездить — это же перелицованная Лада!

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Полгода назад я сел за руль редакционного автомобиля Datsun mi-DO. И за это время проехал на нем чуть больше 5000 км, накопив букет впечатлений и замечаний. Пересел я на «псевдояпонца» (именно так автомобиль прозвали владельцы и автолюбители в соцсетях) с Гранты. Правильный вариант для сравнения.

Внешне «Мидошка» мне нравится больше — Калина выглядит проще. Но как ни старались ниссановцы замаскировать Ладу, русская родословная прослеживается во всем: от ключа зажигания до основных агрегатов. В том числе и в задних фонарях — они наследовали не только черты, но и конструктивные особенности.

Чтобы поменять лампы, фонарь нужно снять. Для этого требуется открутить крепежные болты и приложить значительное усилие, чтобы вытянуть фонарь из кузова. Фиксирующие клипсы жесткие — без сноровки направляющие крепления недолго сломать. К тому же большой фонарь трудно удерживать одной рукой, когда другой меняешь лампу. Глупо, конечно, из-за такой ерунды звать на помощь, но и напрягаться тоже глупо.

Доступ к левой фаре затруднен — мешает расширительный бачок, модуль АБС и аккумулятор. Для замены лампочки придется фару снимать либо просить помощи у человека с миниатюрной кистью. Справа — все легко и просто.

На нашем Датсуне установлен 8‑клапанный двигатель ВАЗ‑21116 мощностью 87 л.с. и 4-ступенчатый автомат Jatco. Инженеры, отлаживающие алгоритмы переключения, потрудились хорошо — едет автомобиль резво, динамика и удобство управления тягой на уровне. Хотя в некоторых ситуациях коробка все же переключается странно: то рано переходит на высшую передачу, то, наоборот, необоснованно подвисает на пониженной.

У автомата есть еще одна особенность: как только отпускаешь педаль тормоза, автомобиль слишком резко срывается с места. Поначалу мне это даже нравилось, но в пробках такая резвость утомляет — постоянно напрягаешься, как бы не догнать машину впереди.

Через пару месяцев после ремонта двигателя появилась течь масла из-под клапанной крышки. Виновницей оказалась некачественная прокладка. Установили новую, для надежности посадив на герметик. Отсюда масло больше не течет, уровень в норме.

Шумоизоляция лучше, чем у Калины — посторонние звуки меньше давят на уши, ехать на Датсуне на дальние дистанции приятнее.

К эргономике есть несколько замечаний. Например, неудобно расположены кнопки обогрева передних сидений. Постоянно отвлекаешься от управления автомобилем, чтобы убедиться, выключен обогрев или нет. Зато к его эффективности претензий нет. Кстати, безукоризненно работает и обогрев лобового стекла. Опция в наших широтах крайне полезная — даже в сильный мороз стекло оттаивает за несколько минут.

Наш Datsun в топовой комплектации Dream II оснащен мультимедийной системой с 7‑дюймовым цветным дисплеем. Штука удобная, еще бы работала без сбоев — цены бы ей не было. Например, она позволяет подключить мобильный телефон по протоколу Вluetooth. Но синхронизация нового устройства происходит через раз и подключение занимает много времени. Поэтому при коротких поездках я этим даже не заморачиваюсь.

В случае замены лобового стекла придется раскошелиться. Ремонт у дилера обойдется примерно в 25 000 рублей, к тому же стекла с обогревом и датчиком дождя у них в дефиците. Решили установить неоригинал и найти тех, кто возьмет за работу меньше.

Покрашенные детали интерьера под серебро уже теряют презентабельный внешний вид. Так стирается краска с дверных ручек.

Мультимедиа позволяет через смартфон слушать музыку со стриминговых сервисов, а также совершать телефонные звонки. Жаль, качество встроенного микрофона посредственное — собеседники постоянно жалуются на плохой звук. Хотелось, чтобы на mi-DO появилась и беспроводная зарядка для телефона, ведь эти технологии уже доступны для бюджетных машин — но это из разряда фантазий. Пока же приходится заряжать телефон по старинке: подключаясь по проводу к USB-адаптеру, вставленному в прикуриватель. Почему не через штатный USB-разъем? Потому что устанешь ждать — смартфон от него заряжается слишком долго.

Навигация в мультимедийной системе работает через пень-колоду. Связь со спутниками периодически пропадает, к тому же обновления карт не успевают за темпами дорожного строительства в столице. Поэтому обычно для навигации использую мобильные приложения на смартфоне — их функционал значительно шире, работают четко, а голосовые подсказки прекрасно транслируются по блютусу через штатные динамики, при этом музыка приглушается.

Лампа заднего хода расположена в фонаре слишком высоко, из-за чего в темноте плохо освещает дорогу. Периодически приходится выходить из машины, чтобы убедиться в безопасности маневра.

В зазорах между дверью и крышей в зависимости от времени года скапливаются листья или снег. Открываете дверь, и всё это сыпется в салон. Проблему можно устранить, установив дополнительный уплотнитель.

Самая крупная неприятность за пять лет пребывания mi-Do в редакции случилась прошлой весной — оборвался ремень ГРМ, и двигатель пришлось капиталить. Замены потребовали не только погнутые клапаны, но и пострадавшие от встречи с ними детали шатунно-поршневой группы. Поэтому мы решили поставить поршни с проточками под клапаны — мотор стал невтыковым, теперь обрыв ремня не страшен.

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Еще одним неприятным сюрпризом оказалась плавающая неисправность, связанная с пуском двигателя. При повороте ключа зажигания панель приборов загорается, но стартер не крутит. У производителя существует гарантийный бюллетень «Блокировка стартера по иммобилайзеру при запуске ДВС» для автомобилей с автоматической коробкой, выпускаемых с мая 2017 года. Причина — в программном обеспечении блока управления двигателем ECM. Перепрошить «железо» нельзя (по крайней мере, официалы этим не занимаются) — блок нужно менять. К сожалению, наш автомобиль не попадает под гарантийную компанию, так как выпущен в 2015 году. Поэтому дождемся более частых проявлений неисправности, чтобы проще было ее диагностировать и устранить.

Mi-DO — не супернадежный автомобиль. Однако простой по конструкции и недорогой в ремонте. Вдобавок он очень понятный и удобный в управлении. Этим и нравится.

Datsun mi-DO

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

Пробег на момент отчета — 74 000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–74 000 км) * Расходы на содержание: 0–69 000 км 353 425 ₽

Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,9 л/100 км) 231 361 ₽

Расходы на содержание: 69 000–74 000 км 37 220 ₽

Из них бензин (АИ‑95, средний расход 8,5 л/100 км) 21 000 ₽

Главный тормозной цилиндр 11 000 ₽

Герметик 350 ₽

Крышка расширительного бачка системы охлаждения 520 ₽

Незамерзающая жидкость 2350 ₽

Мойка автомобиля 2000 ₽

Общие расходы 390 645 ₽

Стоимость 1 км пробега 5,28 ₽ * Без учета транспортного налога, а также стоимости ОСАГО и каско.

Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков Марка уходит из России, но машины остаются. И еще долго будут ездить — это же перелицованная Лада! Datsun mi-DO после 75 000 км: перечень крупных и мелких косяков