Вы когда-нибудь самостоятельно меняли рулевые наконечники? Оказывается, в этом нет ничего сложного.

Сегодня мы покажем, как поменять рулевой наконечник. Для работы нам потребуется съемник. Они есть разной конструкции — начиная с универсальных и заканчивая вариантами в форме стакана или скобы под конкретный автомобиль. Также нам нужна металлическая щетка для удаления грязи и стальная трубка, которая в случае необходимости поможет раскачать наконечник на регулировочной муфте.

Материалы по теме Вазовский мотор сдох на полном ходу — ЗР нашел причину

Замену проведем на автомобиле Datsun mi-DO.

В первую очередь очищаем все резьбовые соединения от грязи: чем лучше ее удалим, тем проще отворачивать гайки. Для облегчения процесса разборки смачиваем соединения проникающей смазкой. Пассатижами или бокорезами вынимаем шплинт. Накидным ключом отворачиваем гайку рулевого наконечника. Устанавливаем съемник: его болт должен упереться в торец пальца наконечника. Заворачиваем болт съемника. Как только он упрется в наконечник, усилие на болте начинает расти. Усилие резко упало — палец выпрессован.

Выкручиваем болт, который фиксирует наконечник на регулировочной муфте. Выкрутить его необходимо полностью, так как это цанговый зажим. Выкручиваем наконечник из муфты. Если он не крутится, то берем трубку и раскачиваем его, поворачивая то влево, то вправо.

В данном примере резьба левая, и выкручивать наконечник нужно по часовой стрелке. Считаем количество оборотов, на которые наконечник завернут в муфту. Снимаем старый и ставим новый наконечник, завернув его на столько же оборотов, что и старый. И после этого обязательно проверяем углы установки колес и при необходимости регулируем.

Весь процесс наглядно показан на видео:

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.