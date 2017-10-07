Диагностика и замена рулевого наконечника — инструкция «За рулем» — журнал За рулем

Устраняем люфт в рулевом — инструкция «За рулем»

Вы когда-нибудь самостоятельно меняли рулевые наконечники? Оказывается, в этом нет ничего сложного.

Datsun mi-DO
Datsun mi-DO

Datsun > mi-DO

Сегодня мы покажем, как поменять рулевой наконечник. Для работы нам потребуется съемник. Они есть разной конструкции — начиная с универсальных и заканчивая вариантами в форме стакана или скобы под конкретный автомобиль. Также нам нужна металлическая щетка для удаления грязи и стальная трубка, которая в случае необходимости поможет раскачать наконечник на регулировочной муфте.

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Замену проведем на автомобиле Datsun mi-DO.

В первую очередь очищаем все резьбовые соединения от грязи: чем лучше ее удалим, тем проще отворачивать гайки. Для облегчения процесса разборки смачиваем соединения проникающей смазкой. Пассатижами или бокорезами вынимаем шплинт. Накидным ключом отворачиваем гайку рулевого наконечника. Устанавливаем съемник: его болт должен упереться в торец пальца наконечника. Заворачиваем болт съемника. Как только он упрется в наконечник, усилие на болте начинает расти. Усилие резко упало — палец выпрессован.

Выкручиваем болт, который фиксирует наконечник на регулировочной муфте. Выкрутить его необходимо полностью, так как это цанговый зажим. Выкручиваем наконечник из муфты. Если он не крутится, то берем трубку и раскачиваем его, поворачивая то влево, то вправо.

В данном примере резьба левая, и выкручивать наконечник нужно по часовой стрелке. Считаем количество оборотов, на которые наконечник завернут в муфту. Снимаем старый и ставим новый наконечник, завернув его на столько же оборотов, что и старый. И после этого обязательно проверяем углы установки колес и при необходимости регулируем.

Весь процесс наглядно показан на видео:

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  • Как справиться с прикипевшей гайкой, смотрите тут.
  • Весь процесс замены жидкости в системе гидравлического усилителя руля показан в этой публикации.

Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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