Лада Гранта на вторичке: 4 аргумента «за» и 3 «против»

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Гранту выпускают в Тольятти и Ижевске, изначально этот автомобиль — упрощенная модификация Калины. Основные версии — седан, хэтчбек и лифтбек.
Завод постоянно вел локальные модернизации модели. В 2018 году состоялся масштабный рестайлинг с перетряской многих агрегатов и упразднением имени Калина, позволяющий говорить о приходе «второго поколения».
ДОСТОИНСТВА
- Низкая цена, дешевые запчасти и ремонт, простота в обслуживании.
- Отличная геометрическая проходимость, большой дорожный просвет, всеядная подвеска.
- Богатый для бюджетного автомобиля выбор сочетаний кузов/мотор/трансмиссия; все двигатели экономичные.
- Большой багажник (особенно у лифтбека).
НЕДОСТАТКИ
- Историческая склонность к внезапным поломкам и отказам чего угодно.
- Рынок насыщен запчастями скверного качества.
- Плохой пластик интерьера, аскетичный набор опций и удобств.
Лада Гранта 2012–2018
Лада Гранта 2012–2018
МОТОРЫ
Для Гранты предназначались два восьмиклапанных и два шестнадцатиклапанных двигателя. Все они объемом 1,6 литра и ведут историю от мотора восьмого семейства.
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Восьмиклапанные: 82 л.с. (11183, до 2015 года) и 87 л.с. (11186). Шестнадцатиклапанные: 98 л.с. (21126) и 106 л.с. (21127). Есть варианты мощностью 114–120 л.с. для версии Sport. Восьмиклапанники проще и надежнее. Конструкция архаична, но электроника и топливная система современные. Потому все моторы требовательны к качеству топлива и масла. Завод предписывает АИ‑95, на деле двигатели прекрасно обходятся 92‑м, если он качественный. В краях, где качество неустойчивое, лучше не рисковать.
Страшилки о прогарах поршней, течах смазки, подклинивании термостата, отказах всех датчиков основаны на реальных событиях, но чаще относятся к машинам из первых партий (тогда же обильно ломались генераторы) или являются итогом жесткой экономии на обслуживании. До 100 000–120 000 км все моторы обычно трудятся без нареканий, а к этому сроку дубеют маслосъемные колпачки. На 170–200 тысячах уместна замена поршневой группы.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
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Гранты выпускают с трансмиссиями трех типов. Механическая коробка передач уходит корнями в ВАЗ‑2108, ее многократно улучшали. Многие свойства сохранились (затрудненное включение передач, вибрации, гул), но агрегат явно стал лучше и надежнее. Ресурс оценивают в 300 000 км.
Роботизированную коробку (АМТ, с 2015 года) создали на основе механической. Даже после ряда обновлений она не шедевр и тупит, а начальные версии — совсем печаль.
Предлагают и классический 4-ступенчатый автомат — модернизированный Jatco родом из прошлого века, с потенциальным ресурсом в миллион километров (не верьте!). Реально при спокойной езде без проблем ходит 200 тысяч.
Гранта вошла в историю как первый массовый российский автомобиль с автоматической коробкой передач. То, что автомат японский, картину не портит.
Гранта вошла в историю как первый массовый российский автомобиль с автоматической коробкой передач. То, что автомат японский, картину не портит.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Ремень ГРМ не всегда отрабатывает заводской норматив (а все дорестайлинговые моторы — «втыковые»).
- Опорные подшипники стоек — расходники; маловато (30 000–60 000 км) живут рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники и ШРУСы.
- Множество посторонних звуков — как внутри, так и снаружи.
- Различные мелочи то и дело отваливаются, трескаются, растягиваются, крепления ослабевают.
Euro NCAP: Тест не проводился; внутризаводской тест 2011 года (в присутствии прессы) показал соответствие автомобиля требованиям ЕЭК ООН № 94–01.
Самое массовое предложение на вторичке: 1.6, 87 л.с., МКП.
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Гранта 1.6, 87 л.с., МКП
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Datsun on-DO/mi-DO, FAW V5, Chery Bonus, Geely GC6, Lifan Celliya
- Какие двигатели при капиталке самые выгодные? Рейтинг «За рулем» читайте по ссылке.
Фото: АВТОВАЗ