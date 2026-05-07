Импорт легковых автомобилей в Россию продолжает расти: свежая статистика
Импорт легковых автомобилей в Россию продолжает набирать обороты. Как сообщили эксперты агентства «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК», за апрель 2026 года в страну ввезли 75,7 тысячи машин – с учётом новых и с пробегом.
По словам заместителя начальника отдела аналитики Дмитрия Ярыгина, объёмы поставок растут последовательно. В сегменте новых авто прирост к апрелю прошлого года составил 1% – итого 34,3 тысячи единиц. Подержанные машины показали более заметную динамику: рост на 9% (41,4 тысячи штук).
«В апреле было ввезено максимальное количество легковых машин как новых, так и подержанных, если смотреть статистику по 2026 году», – подчеркнул Ярыгин.
Интересно распределились и лидеры. Среди новых машин первенство у китайского бренда Geely – особенно выделился кроссовер Monjaro. А вот на вторичном рынке тон задаёт японская Toyota, а среди конкретных моделей – Honda Freed.
