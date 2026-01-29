Секрет его молодости: BMW, который похож на BMW

Опубликованы малоизвестные факты истории седана BMW 740i семейства Е32

Практика относительности

В 1993 году, когда с конвейера в Мюнхене сошла эта зеленая «семерка», версия BMW 740i в базовой комплектации стоила 103 тысячи немецких марок. Много или мало?

Как известно, всё относительно. За эти деньги можно было купить четыре базовых хэтчбека Volkswagen Golf и осталось бы еще 15 с лишним тысяч на то, чтобы отпраздновать приобретение. Но ведь близкий по характеристикам, но классом пониже Audi S4 с мотором объемом 4,2 л стоил 97,5 тысяч, а прямой конкурент – Mercedes-Benz S420 семейства W140 с мотором 4,2 л меньшей мощности – обходился в 120 с лишним тысяч.

Так что BMW второго поколения седьмой серии, дебютировавший в 1986 году, был не самым дорогим в классе, хотя предлагал покупателям все последние достижения автомобильной науки и техники конца 80‑х – начала 90‑х годов. По отношению к этому семейству не раз придется использовать слово «впервые».

Вероятно, кому-то в 1986 году этот BMW казался недостаточно революционным и выразительным. Предыдущая «семерка» Е23 стала сенсацией: мюнхенская фирма впервые за много лет вторглась на «поляну», где властвовали коллеги-конкуренты из Штутгарта – концерн Daimler-Benz AG. Но к тому времени к «семеркам» уже привыкли.

BMW 740i

А новый седан семейства Е32 стилистической революции действительно не совершил: спокойные, изящные линии, традиционные «ноздри» решетки радиатора, четыре круглые фары, которые уже выходили из моды. Зато на этом BMW в 1992 году в качестве опции впервые появился ксенон, запатентованный баварцами. А истинные поклонники марки революции и не ждали, считая, что BMW должен быть похож… на BMW. И были правы.

Комбинация приборов сделана по принципу «удобнее некуда». Справа от магнитолы – наивный по нынешним временам маршрутный компьютер.

Отделка – в стиле богатого аристократизма, а не вычурной роскоши.

В салоне тоже нет эпатажных дизайнерских изломов и, конечно, современных подсветок в стилистике «вырви глаз». А еще в машине нет новомодных дисплеев размером с поднос в общественной столовой, на которых очень удобно оставлять отпечатки пальцев.

Рядом с рычагом – кнопки управления режимами работы пятиступенчатой коробки. На тоннеле между креслами – управление стекло­подъемниками.

Зато есть предельно удобные зеленые, под цвет кузова, кожаные кресла. Знатоки говорят, что эти сиденья – не топовые. Куда уж «топовее», не знаю! Эти практически идеальны по сочетанию плотности и комфорта посадки. Автомобиль все-таки пусть и быстрый, но класса «бизнес», и спортивные «ковши» ему ни к чему.

Управление микроклиматом можно считать примитивным, а можно – рациональным. Слева под панелью – небольшой бардачок.

Сиденья – не топовые, но лучше представить сложно.

Электроприводами оснащено всё, что можно, включая оба передних кресла. Есть продвинутый по тем временам климат-контроль и даже маршрутный компьютер. Конечно, частокол кнопок на этих устройствах по нынешним меркам выглядит наивно и даже забавно. Но ведь нажать одну кнопку все-таки проще, нежели бродить пальцем по меню и подменю на сенсорном экране.

Магнитола – еще с гнездом для компакт-кассет и CD-чейнджером в багажнике. Помните, что такое кассеты и CD-диски?

В спинке заднего сиденья – люк в багажник.

Сзади вместительный емкий бокс-подлокотник. Емкие пепельницы – обязательный атрибут солидных авто 1980-х – 1990-х.

Не уверен, что первый владелец этого автомобиля, человек обеспеченный, но явно прагматичный и расчетливый, выбирая комплектацию по принципу «лучшее, но без излишеств», слушал в нем альбом Somewhere time группы Iron Maiden или A kind of magic команды Queen. Но, по-моему, именно эти новинки 1986 года, когда дебютировало семейство Е32, сегодня гармонируют с этим BMW. Особенно, кстати, А kind of magic.

СЕМЬ НА ТРИДЦАТЬ ДВА BMW седьмой серии семейства E32 выпускали с 1986 по 1994 год. Производили седаны с колесными базами 2833 мм и 2947 мм. Двигатели – рядные, шестицилиндровые, а также V8 и V12 рабочим объемом 3–5 л мощностью 184–300 л. с. Коробки передач – автоматические четырех- и пятиступенчатые, позднее – только пятиступенчатые. Всего изготовили 311 015 автомобилей (включая сборку в ЮАР), из них в версии BMW 740i – 30 187 штук. BMW 750L с гидравлической задней подвеской.

Обыкновенная магия

Сегодня сочетанием комфорта представительского седана с четкой управляемостью уже никого не удивишь. Но в начале 90‑х годов BMW седьмой серии в этом смысле был одним из главных примеров для подражания.

Именно на эту «семерку» баварцы впервые поставили двигатель V12 объемом 5 литров. Эдакий вызов коллегам из Штутгарта: «А ну-ка, догони!». Догнали, кстати, лишь в 1991‑м, когда стартовал Mercedes-Benz S600 семейства W140, оснащенный 6‑литровым мотором V12.

Под капотом – ­двигатель V8 рабочим объемом 4 л. До BMW E32 баварцы не делали ­моторов V8 почти ­двадцать лет.

Тормоза – дисковые, конечно, с АБС.

Но первый покупатель этой машины выбрал средний вариант – 4‑литровый мотор V8. Трудно представить в повседневной, даже современной жизни ситуацию, когда не хватит мощности в 286 л. с. при 5800 об/мин, и максимальной скорости 240 км/ч.

Да и 8 секунд, которые требуются для набора 100 км/ч, едва ли покажутся долгими. В этом BMW, кстати, уже есть и отключаемая система стабилизации ASC.

Капот открывается вперед по сложной траектории.

Пятиступенчатая коробка передач, которая на ранних машинах была опционной, а позднее – базовой, даром что сделана три десятка лет назад, работает быстро и четко.

Руль тяжелее, чем ожидал. Но эта тяжесть прекрасно гармонирует с точностью реакций на руление.

Петли капота – отдельное инженерное достижение.

Подвеска на этом BMW 740i базовая: спереди – McPherson с двумя рычагами и шаровыми, сзади – независимая пружинная. На топовых версиях сзади стояла гидравлическая, с системой поддержания дорожного просвета вне зависимости от нагрузки.

На крышке багажника – фирменный набор инструмента.

Но и обычная подвеска на машине со стандартной колесной базой 2833 мм (всего на 33 мм больше, чем у Волги ГАЗ‑24) работает прекрасно. «Полигон» в данном случае – «лежачие полицейские», которые в некоторых районах столицы устанавливают с маниакальной частотой. Поначалу, особенно если сбросил скорость не до минимума, я невольно морщился, ожидая неприятного жесткого прыжка. Но автомобиль упорно демонстрировал не «табуреточную» жесткость, а собранную упругость, обеспечивающую комфортное преодоление даже затяжной «полосы препятствий».

И никакого рысканья на продольных неровностях, характерного для иных машин со спортивными настройками рулевого и подвески! Полная гармония автомобиля с самим собой, и главное – с теми, кто в нем едет.

ПЕРВЫЙ БЛИН Первый в своей истории автомобильный двигатель V8 рабочим объемом 2,6 л фирма BMW представила в 1955 году. Позднее делали и версию рабочим объемом 3,2 л. Первой моделью, на которую поставили такой мотор, стал солидный седан BMW 502 по прозвищу «барочный ангел». Позднее аналогичные двигатели устанавливали также на спортивные автомобили BMW 503, BMW 507 и BMW 3200CS. В разных версиях двигатели V8 развивали 100–150 л. с. Но большим спросом эти автомобили не пользовались. Покупатели, для которых BMW в первую очередь ассоциировались в ту пору с доступными заднемоторными компактами, не были готовы к таким баварским моделям. Последнюю машину с «восьмеркой», BMW 3200, делали до 1965 года. Следующий V8 появился через два десятилетия – на «семерках». Двигатель V8 в варианте с двумя карбюраторами, 1956 год. BMW 502, 1955–1964 годы, выпущено 12 760 штук. BMW 503, 1956–1959 годы, 413 штук. BMW 507, 1956–1959 годы, 252 штуки. BMW 3200 CS, 1962–1965 годы, выпущено 603 штуки.

Путешествие во времени

Конвейерная жизнь BMW семейства Е32 пришлась на бурное время перемен. С конца 80‑х годов всё стало меняться куда стремительнее, чем прежде: мода, музыка, кино, электроника, автомобили. Машины стали насыщать различными мудреными устройствами, призванными помогать водителю, но порой превращающими автомобиль в некий «торгово‑развлекательный центр».

Багажник – очень емкий, запаска – в нише под полом. В багажнике – штатный CD-чейнджер.

Прогресс остановить, конечно, невозможно, да и не нужно. Однако хорошие автомобили, созданные четыре десятилетия назад, и сегодня демонстрируют «вечные ценности». Это как музыка и кино. Нынешнее поколение не знает, что такое кассеты для музыки, и смотрит на поклонников винила с подозрением на недостаточные умственные способности. Но ни музыка, ни кино тех лет хуже от этого не стали.

Никакого рысканья на продольных неровностях, характерного для иных машин со спортивными настройками рулевого и подвески!

Вот и этот BMW абсолютно не устарел в том, что делает автомобиль автомобилем. Конечно, он – дорогое удовольствие. И тогда, и сегодня, поскольку требует немалых средств для поддержания в рабочей форме.

Но эта машина 1993 года гармонична еще и в том, что прошла 250 тысяч км без вмешательства ремонтников в основные агрегаты и узлы. Так что и в этом смысле BMW тоже дорогого стоит.

ИЗ ЖИЗНИ ФЕНОМЕНОВ Среди тюнинговых версий выделялись автомобили ателье Alpina, специализирующегося именно на доводке BMW. Мотор V8 объемом 4 л на седане BMW Alpina B11 развивал 315 л. с. – больше, чем заводской топовый V12. На базе седана E32 фирма BMW универсалов не делала, даже экспериментальных. Единственный, как считают, универсал на базе длиннобазной версии 750iL построила небольшая немецкая компания Lorenz & Rankl. BMW Alpina B11. Универсал BMW 750iL фирмы Lorenz & Rankl.

Благодарим за предоставленный автомобиль BMWClassic.