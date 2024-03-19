«Шестисотый для бедных» – ретротест редкого Мерседеса S-класса

«За рулем» протестировал уникальный Mercedes W140 в странной комплектации

Mercedes-Benz S-класса давно стал символом шика и роскоши. Мы привыкли, что в нем всего должно быть с избытком: мощности, комфорта, опций и хитрых устройств. Но этот автомобиль отличается от большинства «эсок». Его можно даже назвать уникальным.

Вовсе не S-класс

Этот Mercedes-Benz хотя и полноправный представитель знаменитого семейства W140, но еще не S-класс, поскольку выпущен в 1992 году. Официальное название автомобиля в соответствие со старой (существующей аж с 1920-х годов) мерседесовской системой индексации – Mercedes-Benz 300SE. Новая классификация появилась в 1993-м – тогда и родился S-класс.

Трехзначный индекс в обозначении – рабочий объем двигателя в дециметрах кубических. Когда появилась эта машина, фирма уже отошла в классификации от точных показателей. Под капотом не 3-литровый двигатель (хотя на багажнике написано 300SE), а рабочим объемом 3,2 л. С 1993 года эта модель стала называться S320.

Шестицилиндровый рядный двигатель М104 объемом 3,2 л в семействе W140 оказался самым популярным. До 1998 года продали более 183 тысяч автомобилей с таким агрегатом – как со стандартной, так и с длинной базой.

На этой машине мотор с системой впрыска LН-Jetronic развивает 231 л.с. Солидный показатель для автомобиля такого класса из начала 1990-х. Тем более, снаряженная масса седана невелика — 1890 кг.

Рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,2 л был самым популярный в семействе W140 за всю историю его производства.

Необходимого достаточно

В этом Мерседесе нет кожи в салоне – уникальное для W140 решение. Вместо кожи — добротная ткань. Электропривод лишь у водительского сиденья. Правда, подогрев есть у обоих передних кресел. Все стеклоподъемники и зеркала электрические.

Двухзонный климат-контроль настолько совершенный, насколько мог быть в те годы. Температуру можно выставить и по Цельсию, и по Фаренгейту. Есть люк с электроприводом. И даже отключаемая антипробуксовочная система ASR — прообраз современных электронных помощников.

Традиционных для Мерседесов боковых и даже задней шторки на окнах в этой машине нет. Видимо, первый владелец, купивший этот Mercedes-Benz в 1992-м, опять сэкономил, посчитав их лишними. Зато установлены доводчики дверей. И работают они исправно, несмотря на возраст автомобиля.

Автомобиль в такой скромной комплектации сделан по принципу: есть все необходимое и важное, нет необязательных «примочек».

Минусы и плюсы

Этот седан демонстрирует отменную гармонию между комфортом и управляемостью. С виду автомобиль кажется тяжеловесным и неповоротливым. Но это не так. Он прекрасно стоит на дороге – и не только на прямой, но и в поворотах. Подвеска отлично сглаживает все дорожные неровности. Никакой раскачки нет и в помине.

Рулевое управление – не «острое». Но замедленной и задумчивой машину не назовешь. Взаимопонимание с автомобилем находишь сразу и навсегда. Пятиступенчатая автоматическая коробка (опционная, в базе была еще четырехступенчатая) работает четко и мягко.

Мощности в 231 л.с. хватает. Комплексов при разгоне машина не вызывает — 8,9 с до 100 км/ч даже и по нынешним-то временам неплохо. Тормоза – под стать разгону: дозировать усилие можно с максимальной точностью.

Под огромным багажником настоящая полноразмерная запаска, а не убогая докатка.

Бедность – не порок

Mercedes-Benz W140 не претендует быть гоночным автомобилем: те, кто выбирал такую машину, искали в ней иных добродетелей. И находили!

Кто-то из нас, привыкших к тому, что Mercedes-Benz W140 должен быть верхом роскоши и мощности – именно «шестисотым» – может «обозвать» этот раритетный автомобиль ущербным, простоватым и даже скупердяйским. Но можно подобрать и другие эпитеты: рациональный, практичный, прекрасно сделанный, гармоничный. По-моему, этот Mercedes именно такой!

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