Внешне отличить кондиционер от климат-контроля можно по наличию клавиши «auto» на блоке управления в салоне. Но что дает эта кнопка при эксплуатации машины?

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Кондиционер в машине незаменим в знойную погоду. Вот только на его блоке управления приходится постоянно что-то настраивать. Другое дело — климат-контроль: выставил желаемую температуру, нажал кнопочку «auto» и забыл обо всех коррекциях. Это, конечно, в идеале. А на деле некоторые современные автомобили отличаются далеко не самым адекватным алгоритмом работы климат-контроля: то дует не туда, то электроника отказывается поддерживать выставленную температуру. Хотя это уже тема отдельного разговора. Мы же сосредоточимся на технических отличиях кондиционера от климат-контроля.

Кондиционер и климат-контроль различаются примерно так же, как карбюраторный и инжекторный моторы. Чтобы автоматически поддерживать заданные водителем параметры, структурную схему обычного кондиционера снабдили отдельным «мозгом», датчиками и приводами с электронным управлением.

За кнопками на панели климат-контроля скрывается сеть из датчиков, электрических приводов, блока управления и отдельной шины управления.

В панель климат-контроля на центральной консоли встроен блок управления. Собирая данные с различных датчиков, с помощью исполнительных устройств он корректирует скорость вентилятора, положение заслонок (отвечают за температуру и направление потоков воздуха) и производительность компрессора кондиционера. В любой момент водитель может отключить автоматический режим работы системы и управлять ею вручную на свое усмотрение. В случае с обычным кондиционером электронной альтернативы нет, и человек должен сам орудовать переключателями на передней панели.

Руководство

В отличие от климат-контроля, на панели управления кондиционером, как правило, красуются механические переключатели. Регуляторы температуры и направления потоков воздуха соединены тросами с соответствующими заслонками в блоке печки/кондиционера. На некоторых бюджетных моделях машин до сих пор встречается подобный привод заслонки режима рециркуляции воздуха. Иногда применяется и вакуумный привод, но он также является «ручным» и не способен функционировать в автоматическом режиме.

Панель управления кондиционером в Логане первого поколения — характерный пример, когда все заслонки имеют тросовый привод. Огромная ручка внизу выдает бюджетность конструкции.

Есть у кондиционера и электрические регулировки. Кроме кнопки активации компрессора, это еще и управление скоростью моторчика вентилятора (с помощью резистора), даже если переключатель на панели механический. Но в любом случае производительность системы корректируется только вручную. Также на многих машинах применен электрический привод заслонки рециркуляции (моторчик со скользящим контактом вместо троса). По конструкции он схож со своим собратом в климат-контроле, но лишен автоматического режима работы.

В этом случае у кондиционера электрический привод заслонки рециркуляции воздуха. За кнопкой кроется моторчик с тягой, а не трос.

Под контролем

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В случае с климат-контролем все заслонки имеют электрические приводы. Ими заведует блок управления. Привод заслонки рециркуляции имеет всего два фиксированных положения (отрыто или закрыто), а у заслонок, отвечающих за температуру и направление потоков воздуха, более продвинутый алгоритм работы (возможен любой угол открытия).

Скоростью моторчика вентилятора управляет уже не обычный резистор, а полупроводниковый транзистор. В ручном режиме управления он имеет несколько фиксированных ступеней. Их число зависит от конструкции поворотной шайбы на панели управления. А при включенном режиме «auto» скорость задает непосредственно блок управления с более широким набором промежуточных значений скорости.

По сравнению с кондиционером в систему климат-контроля включено несколько дополнительных датчиков. Основными являются сенсоры солнечного излучения и температуры воздуха в салоне. Благодаря их показаниям блок управления оперативно перенаправляет потоки воздуха и корректирует его температуру, чтобы поддерживать комфортные условия.

Блок климат-контроля напрямую заведует своими исполнительными механизмами через обособленную шину. А вот чтобы задействовать компрессор кондиционера, ему необходимо отправить запрос в модуль двигателя. Такая субординация распространяется и на ручное управление климат-контроля.

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Также «мозги» климат-контроля ориентируются на другие показатели, например, температуру охлаждающей жидкости двигателя. Для этого иногда используется отдельный датчик в блоке печки, но чаще данные берутся с моторного сенсора. Эта информация помогает блоку управления правильно оценить тепловые ресурсы и грамотнее распорядиться ими.

Блок управления климат-контролем действительно можно сравнить с «мозгами» инжекторного мотора, учитывая количество всевозможных режимов коррекций, начиная от гибкого управления производительностью компрессора кондиционера, которая недоступна в ручном режиме, и заканчивая замысловатым алгоритмом работы заслонок и моторчика вентилятора. А все ради того, чтобы оперативно подстраиваться под текущие условия и не отвлекать водителя от управления автомобилем. Во время прогрева электроника климат-контроля сама прикроет заслонку рециркуляции, чтобы зимой ограничить поток холодного воздуха извне в салон, сразу после пуска мотора, а летом — горячего.

Фото: из архива автора