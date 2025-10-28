Это «акула!» — ретротест той самой баварской «семерки»

Опубликованы история и видео редкой BMW 735i 1986 года

BMW семейства Е23 уважали во всем мире – в том числе и у нас. Хотя и прозвали «акулой». Прекрасно помню, какое впечатление на неизбалованных советских людей в начале 90‑х годов произвели первые приехавшие к нам подержанные седаны BMW семейства Е23 – «семерки» первого поколения. В наших глазах они были пришельцами из другого мира, инопланетянами.

У того, кто познакомился с «акулой» три десятка лет назад, она вызывает особые чувства. Эта машина рождает сильные эмоции.

Новичок Бундеслиги

Компания BMW еще со второй половины 60‑х годов потихоньку заходила на поляну, где прочно обосновался Mercedes-Benz. Баварцы плавно добавляли к относительно компактным, но технически интересным моделям более солидные седаны.

А в 1977 году вообще замахнулись на святое – представили седан длиной 4860 мм и с колесной базой 2795 мм, новой 7‑й серии. Автомобиль был лишь немногим меньше седана Mercedes-Benz семейства W116, который выпускали с 1972 года. А до новой модели из Штутгарта, W126, оставалось еще два года. Так что «семерку» явили миру вовремя.

Фирменный баварский стиль

Облик BMW E23 не был революционным. Фирма нащупала новый дизайн еще в начале шестидесятых и относилась к нему бережно. И, кстати, правильно делала. Фирменный баварский стиль – это уже традиционные «ноздри» решетки радиатора, четыре круглые фары, обратный наклон передка. Характерный клюв или, при небольшой фантазии, – верхняя челюсть, и побудил наших острословов назвать эту «семерку» «акулой». Действительно похожа!

Красивые зеркала – с электроприводом. На машине сохранилась оригинальная система выпуска.

Машина совсем не выглядит тяжеловесной и пафосной, скорее – изящной. Баварская стилистика настойчиво подчеркивала: это большой, просторный седан, но характер у него особенный.

В 1978 году продали чуть больше 34 тысяч седанов семейства Е23. До Мерседеса пока было далеко: в тот год покупателей нашли более 71 тысячи машин W116. Но ведь для «семерки» это было только начало.

ПЕРВАЯ СЕДЬМАЯ BMW семейства Е23 выпускали с 1977 по 1986 годы. Седаны оснащали шестицилиндровыми двигателями рабочим объемом 2,8–3,4 л, в том числе с турбонаддувом, мощностью 170–252 л. с., четырех-, пятиступенчатыми механическими и трех-, четырехступенчатыми автоматическими коробками передач. В Германии изготовили 285 029 автомобилей, 16 848 машин собрали в ЮАР. В последний год производства изготовили 11 303 автомобиля. Из них 7411 BMW 735i в Германии и 29 в Южной Африке.

Геоэкономика

BMW 735i, с которым я знакомлюсь, поздний – 1986 года. Это типично немецкий автомобиль – не только в том смысле, что Бавария – в Германии. Столь же очевидно, что машина делалась для немецкого рынка.

Дело не только в том, что все таблички в салоне на немецком: это символ практичности, рациональности, если угодно – умения считать честно заработанные деньги и тратить их лишь на необходимое. Которого, как считают многие, достаточно.

По нынешним меркам «семерка» в такой комплектации выглядит как минимум странно. Под капотом – рядная «шестерка» рабочим объемом 3,4 л, развивающая очень солидные по тем временам 218 л. с., а коробка передач – пятиступенчатая механическая. Зато мотор – с первой в мире серийной электронной системой впрыска Bosch Motronic. Но переключать передачи вручную первый покупатель этой «семерки» большим трудом не считал.

Комбинация приборов симпатичная и предельно рациональная. Диагностическая панель – прообраз бортового компьютера.

Салон отделан добротно и с хорошим вкусом. Моду на развернутую в сторону водителя среднюю часть панели приборов завела именно фирма BMW. На этой «семерке» – пятиступенчатая механическая коробка.

Никакой кожи! На сиденьях красивый, мягкий, уютный велюр. Правда, тут же отделка прекрасным шпоном. Положение все-таки обязывает. Люк в крыше – с электроприводом, зеркала – тоже. А вот электрические стеклоподъемники – только спереди: сзади – обычные ручки. Зато какой же там роскошный, удобный диван! Какой барский подлокотник с целым чемоданом внутри!

Возле ручника – кнопки управления передними стеклоподъемниками. Управление наружным освещением – оригинальное.

Передние кресла на вид не представляют собой ничего особенного. Никакой особой «фигуристости», пресловутой спортивной жесткости. Но едва уселся, возникает ощущение, что сиденье делали именно для тебя. Под заказ.

Приборы – классические, в том смысле, что проще некуда, а сделать удобней – сложно. Продвинутая по меркам 80‑х климатическая установка и магнитола нынче выглядят наивно. Зато, чтобы нажать кнопку или повернуть колесико регулировки температуры, надо просто нажать кнопку или повернуть колесико. А не войти в меню, найти подменю, а уж тогда нажать нужную виртуальную кнопку, а перед ней – еще пару. Как же примитивно и удобно мы тогда жили!

Оригинальные гнезда для аудиокассет. Сегодня продвинутый в свое время климатик выглядит немного наивно.

Трогательно выглядят шесть отделений для любимых компакт-кассет (если кто еще помнит, что это такое) в нижней части консоли. Эх, надо было мне прихватить что-нибудь именно из 1986‑го и соответствующее характеру BMW. Скажем альбом The King of Magic от Queen или от Iron Maiden – под названием Somewhere in Time.

Задний диван – просторный и удобный.

В заднем подлокотнике – огромный бокс. Для задних пассажиров сделали прикуриватель и воздуховоды.

Сочетание материалов и цветов внутренней отделки – пример отменного вкуса стилистов.

Забавное по нынешним меркам достижение электроники 80‑х – панель слева от руля с диагностическими лампами всех основных систем. Немного напоминает домашнюю цветомузыку, от которой с ума сходили дети 70‑х. Но четыре десятилетия назад эта баварская «музыка» тоже выглядела и оригинально, и убедительно.

Еще один привет Мерседесу от BMW – изнутри на крышке багажника. В седанах из Штутгарта там традиционно крепили знак аварийной остановки. Баварцы умудрились пристроить фирменный набор инструмента. Комплект, кстати, достаточно богатый, есть даже отделения для запасных ламп и предохранителей.

Бывают автомобили, сев в которые сразу чувствуешь – богато! А в этом BMW 735i просто удобно и уютно. Еще неизвестно, что важнее.

VIP-ВАГОНЫ Серийно универсалы семейства Е23 в Мюнхене не выпускали. Сделали лишь один опытный образец. Но единичные экземпляры таких машин делали небольшие фирмы. В частности, британская Crayford по заказу дилера BMW – фирмы Euler. Несколько универсалов построили боннская мастерская ABC-Exclusive и тюнинговое ателье Alpina. Заводской прототип универсала семейства BMW E23. Универсал работы фирмы Crayford. BMW E23 Touring фирмы ADC Exclusive.

Сила воли

Руки, ноги и то, что на сиденье, чувствуют себя так, словно ездил в этой машине не один год. Как любили писать в советской прессе: всё во имя человека, всё для блага человека. Ходы рычага коробки – немаленькие. Понятно, что тяга сделана для снижения вибраций. Но куда идет рычаг, понятно сразу и фиксация четкая. А на переключениях в городе можно и сэкономить. Мотор не только мощный, но и достаточно тяговитый.

Под капотом – «шестерка» объемом 3,4 л. «Шестерки» BMW славились надежностью и долговечностью. Большому двигателю – большой вентилятор.

Паспортная максимальная скорость 735‑й – 215 км/ч, разгон до 100 км/ч – за 8 с. Вполне прилично и по нынешним временам, ведь снаряженная масса солидного седана – 1530 кг. Тоже утерянное ныне искусство – делать просторные и мощные автомобили легкими.

Еще одно искусство, в котором баварцы преуспели, создавая первую «семерку», – сочетание комфорта и управляемости. Полностью независимые подвески – очень плотные, но машина не воспринимает каждую выбоину в асфальте личным оскорблением. Руль довольно тяжелый. Но ведь этот автомобиль все-таки не для ленивого фланирования по курортным набережным. Вернее, не только для этого.

Система питания – впрыск Bosch Motronic.

«Семерка» семейства Е23 – не первый, но один из первых автомобилей, демонстрирующий, что большой седан может быть быстрым. Над этой проблемой уже давно колдовали британцы, но баварцы сделали качественный скачок. И дело не в скорости как таковой. Мало ли на чем можно ехать быстро, особенно под гору. «Акула» на высокой скорости и в быстрых поворотах адекватна самой себе. А потому и водитель чувствует себя в своей тарелке, а не подростком, угнавшим у папы бизнес-седан.

Можно справедливо назвать «семерку» спортивным седаном. Но с такими просторными салоном и багажником этот BMW еще и туристический.

Да и звания бизнес-седана вполне заслуживает.

КЛАССОВЫЙ ПОДХОД Главными конкурентами седанов семейства BMW E23 в первой половине 80‑х были Mercedes-Benz семейства W126 и Jaguar XJ. В ФРГ BMW 735i обходился в 53 850 марок, и по этому параметру стоял между близкими по характеристикам конкурентами. Jaguar XJ, 3,4 л, 163 л. с., 46 300 марок. Mercedes-Benz 380SE, 3,8 л, 204 л. с., 59 052 марки.

И «акула» плывет

Если уж на Западе BMW семейства Е23 стал очень заметным событием, то у нас он выглядел просто чудом. В 1977 году, когда начали производство «акулы», нашим идеалом была Волга, ну или хотя бы Жигули-«шестерка». В 1986‑м, когда выпустили этот автомобиль, интерес у нас, конечно, вызывала революционная «восьмерка», но многие по-прежнему бредили всё той же Волгой.

Багажник у «акулы» огромный. На крышке багажника – фирменный набор инструмента.

А в начале 90‑х, когда к нам приехали первые бэушные «акулы», велюр и дерево, динамика, тормоза, кнопочки и лампочки казались нам не только высшим достижением инженерии, но и почти космическим кораблем. В комплект к такой машине должны были идти не менее фантастичные персональный компьютер и мобильный телефон размером с половину чемоданчика-дипломата, еще не окончательно вышедшего из моды.

BMW 735i

Кому, кроме музейщиков, нужны теперь те компьютеры? Увидев тот телефон, молодой современник примет его за некий диковинный предмет абсолютно непонятного назначения. А на «акуле» можно с комфортом и удовольствием ездить и сейчас.

Конечно, в ней нет подушек безопасности и (о, ужас!) гигантских дисплеев и виртуальных кнопок. Но всё, что делает автомобиль автомобилем, – есть. Причем, по многим параметрам, – в лучших проявлениях «автомобильности». А это все-таки самое важное.

Благодарим за предоставленный автомобиль BMWClassics.