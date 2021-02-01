Ретротест «акулы»: первая баварская «семерка»

С дебюта BMW семейства Е23 прошло больше сорока лет! Солидный возраст, чтобы взглянуть на автомобиль по-новому.

Кажется, еще недавно такие седаны, получившие у нас прозвище «акула», числились не только современными, но и престижными. А теперь первые «семерки» — почтенное ретро. Ну или по крайней мере янгтаймеры.

Семерка? Да нет же — туз! BMW семейства Е23 выпускали с 1977 по 1986 год. ­Седаны оснащали только шестицилиндровыми двигателями рабочим объемом 2,8–3,4 л, в том числе с турбонаддувом, мощностью 170–252 л.с. Коробки передач — четырех- и пятиступенчатые механические, трех- и четырехступенчатые автоматические. В Германии изготовили 285 029 автомобилей, в ЮАР собрали 16 848 экземпляров. Седанов BMW 728 (с карбюратором) и 728i (с системой впрыска топлива) за все время сделали 54 742 штуки.

Этот BMW 728i до сих пор прекрасно обходится без тотальной компьютеризации, без огромных цветных дисплеев и вспомогательных устройств, мешающих общаться с машиной напрямую.

В пику Мерседесу

Первая «семерка» появилась в 1977 году. Главным конкурентом и в Европе, и в США был, конечно, Mercedes-Benz. Но баварская фирма шла своим путем. Идея состояла в том, чтобы большой седан сохранил то, чем уже давно прославилась компания, — динамику и управляемость, определяющие некий характерный для BMW особый водительский задор. И не только сохранить, но и приумножить. Поэтому такую «семерку» в прессе чаще называли не представительским, а спортивным седаном.

Кстати, дизайн семейства Е23 разрабатывали под руководством знаменитого художника Поля Брака, который поработал и на фирме Mercedes-Benz. Этот седан и сегодня совсем не выглядит устаревшим. Скорее, с точки зрения современных представлений об автомобильной эстетике, — просто необычным, оригинальным. Небанального в нем вообще очень много — не только по современным меркам, но и по стандартам конца 1970‑х годов.

BMW 728i

Самый мощный...

Где сейчас найдешь седан с рядным шестицилиндровым мотором рабочим объемом 2,8 литра с механической пятиступенчатой коробкой передач? На первых «семерках» выпуска до 1982 года базовая коробка и вовсе была четырехступенчатая, а двигатель питал карбюратор. Но с 1979 года (темно-зеленый седан на нашем тесте — 1982‑го) на все моторы ставили систему впрыска Bosch Motronic с электронным управлением.

Посредине комбинации приборов — индикаторы очень продвинутой по тем временам ­диагностической системы. Под забавным многокнопочным ­климатиком — продвинутая магнитола Phillips. Справа от замка зажигания — необычный переключатель противотуманок.

Характерная для BMW тех лет черта — развернутая к водителю центральная консоль. Пятиступенчатая механическая коробка с таким мотором не в тягость, а в радость.

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Эксперты и журналисты много в те годы писали о том, как удивительно точно и чутко машина реагирует на малейшие изменения положения педали газа. «Семерка» и теперь делает это отменно: без задумчивости или, наоборот, нервозности, характерных для многих ее ровесников. Мощность 184 л.с. сейчас не поражает, но в ту пору этот двигатель был самым мощным среди конкурентов аналогичного рабочего объема. Да и разгоняют эти баварские силы всего-то 1530 кг снаряженной массы. По нынешним временам, для большого седана — чудо! К такой массе нынче приближаются малолитражки. Разгон до 100 км/ч за 9,5 секунды — тоже не архаичный показатель.

Передачи переключаются четко и с небольшими усилиями. Не нужно специальных навыков и привыкания. Напротив, с первых же километров механическую коробку начинаешь воспринимать как благо. Она позволяет по-настоящему реализовать возможности двигателя, раскручивающегося до 6000 об/мин, и получать от него ту отзывчивость, которая восторгала почти четыре десятилетия назад.

Элегантный шпон в отделке дверей уживается с ручными стеклоподъемниками. Люк в крыше — с электроприводом.

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А если не хочешь отжигать — никто не заставляет. Двигатель тяговит, и можно ехать размеренно, переключая передачи гораздо реже. Это же большой седан, а не спорткупе. Тем более, что в гамме фирмы была уже и родственная «семерке» скоростная двухдверная «шестерка» Е24, которую начали выпускать в 1976 году.

Подвеска BMW 728i настроена без экстремизма. На мелких неровностях «семерка» ведет себя довольно мягко. А по более серьезным ямам на таких автомобилях не ездят.

Двигатель, коробка передач, подвеска — в полной гармонии с чутким рулем и прекрасными дисковыми тормозами на всех колесах. Да в придачу и с АБС, которая в ту пору была опцией. Современный до сих пор автомобиль!

Сиденья, кажущиеся бесхитростными, на поверку очень удобны.

Все-таки в велюровых сиденьях есть особенная уютность и теплота. Примета представительского седана — подвод воздуха к заднему дивану и даже отдельный ­прикуриватель.

Трудно представить теперь, что в флагманском BMW велюровые кресла. Но в те годы хороший велюр был не дешевле кожи. Да и уютнее такие сиденья. В них нет пресловутой «немецкой жесткости»: достаточно мягкие и с виду даже какие-то «разлапистые», но садишься и понимаешь — ты дома!

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Двери изнутри отделаны элегантным натуральным шпоном, стеклоподъемники — механические. А люк в крыше — с электроприводом.

Забавная многокнопочная климатическая установка с подробными объяснениями, когда и что нажимать, кондиционера не подразумевает. Впрочем, BMW 728i — базовая версия. Были и моторы куда мощнее, в том числе 252‑сильный с турбонаддувом, и автоматические коробки передач, и кондиционеры. В основном, для США и ЮАР (кстати, в ЮАР «семерки» даже собирали). Но в Европе все это не было приоритетным, и в общем выпуске семейства Е23 модификация 728i занимала первое место.

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! Прототип «семерки» с кузовом универсал на заводе сделали, но в серию не пустили. Однако единичные образцы грузопассажирских «семерок» строили небольшие кузовные компании: пару машин соорудила фирма Alpina, аналоги сделало ателье Schultz и некие умельцы в США. Прототип BMW E23 с кузовом универсал. BMW E23 — универсал, сделанный в США.

Переходный период

В 1982 году, когда с конвейера сошел этот темно-зеленый седан, об иномарках в Советском Союзе и не мечтали. Хотя эта машина вскоре и приехала в СССР, но жила в одном из необычных — закрытых для посторонних глаз государственном гараже. Именно поэтому сохранила свежесть и бодрость.

Интерес к баварским машинам в Союзе был, кстати, не только в специальных гаражах. Еще в начале 1970‑х ГАЗ сделал прототип Волги с двигателем BMW объемом 2,5 литра. Продолжения эта затея не получила.

Чтобы достать запаску, не надо выгружать все содержимое огромного багажника. Рядная 2,8‑литровая «шестерка» и сегодня полна сил и энергии.

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А в 1982 году мир бурно обсуждал кончину лидера СССР — Генерального секретаря Политбюро, Председателя Президиума Верховного Совета СССР и прочая, и прочая, Леонида Ильича Брежнева. Канцлером Западной Германии в тот год выбрали Гельмута Коля, которому суждено было стать и канцлером уже объединенной Германии. Но в 1982‑м этого еще никто не знал. А вот то, что мир вскоре будет тотально компьютеризирован, чутко уловил журнал Time, впервые в своей истории поместив на обложку последнего в году номера не портрет «человека года», а «машину года». Нет, не автомобиль — компьютер! Именно в 1982 году начали выпуск персонального компьютера модели Commodore 64, который до 1994‑го разошелся тиражом более 15 миллионов экземпляров. Рекорд по сей день.

Этот BMW 728i до сих пор прекрасно обходится без тотальной компьютеризации (не считая, конечно, системы впрыска и АБС), без огромных цветных дисплеев и вспомогательных устройств, мешающих общаться с машиной напрямую. Это не хорошо и не плохо. Просто по-другому. На этой машине и сегодня можно ездить каждый день и даже получать удовольствие. Как от концерта без фонограммы, фильма без компьютерных фальшивок, бумажной книги и даже, извините, от виниловой грампластинки.

...и самый дешевый В начале 1980‑х BMW 728i в базовой комплектации имел самый мощный среди одноклассников 184‑сильный двигатель, но в Западной Германии оказался самым дешевым среди конкурентов при цене 42 200 DM (немецких марок). Jaguar XJ6–3,4 л, 163 л.с., 46 300 DM.

Mercedes-Benz 280SE (W126) — 2,8 л, 156 л.с., 48 849 DM.

Opel Senator CD — 3 л, 180 л.с., 49 485 DM.



Редакция благодарит Ярослава Бобровича за предоставленный автомобиль.





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