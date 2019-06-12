35 лет эволюции «ноздрей»: как увеличивались решетки радиатора BMW

Издевательства над BMW по поводу гипертрофированной решетки радиатора продолжаются, и остановить это не могут никакие разъяснения еще не уволенных дизайнеров компании.

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В какой-то момент дизайн-бюро BMW свернуло не туда. Возможно, это произошло с приходом Йозефа Кабана, которого перед этим попросили покинуть дизайн-бюро Шкоды из-за не самого удачного рестайлинга Октавии. С тех пор у баварцев с дизайном не задалось. К слову, Йозеф уже уволен и из BMW — видимо, ему припомнили и сломанную «линию Хофмайстера», которая с 1961 года являлась визитной карточкой дизайна машин BMW, и до комичности гигантские решетки радиатора BMW 7-й серии и кроссовера X7. К слову, Кабан разработал концепцию, согласно которой чем больше модель BMW, тем больше у нее «ноздри», от которой теперь так просто не избавиться. Но не переживайте за Йозефа — талантливый дизайнер уже принят в лоно Rolls-Royce и, похоже, роскошные автомобили этой марки ждет интересное будущее.

Все знают, что решетка радиатора новой «семерки» BMW большая до нелепости, но до появления в Сети этого видео мы даже не предполагали, насколько она огромна.

Но, может, мы придираемся и радиаторная решетка «семерок» не так уж велика? Ничуть. Джейсон Каммиса из Road & Track придумал отличный способ продемонстрировать всю грандиозность дизайнерского замысла. Он установил решетку радиатора от X7 на BMW 3-й серии в кузове E30, чью радиаторную решетку, в свою очередь, переставил на новый флагманский кроссовер марки. Выглядит это весьма забавно и наглядно демонстрирует, насколько далеко зашел прогресс BMW в том, что касается дизайна.

Напомним, что BMW E30 вышел в 1980-х годах, а его решетка радиатора, состоящая из двух прямоугольников с шестью вертикальными планками, годится новому BMW разве что в качестве дефлектора на воздуховоды вентиляции салона. Спасибо Джейсону Каммиса: зрелище Е30 с «пенсне» от Х7 незабываемо.

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Фото, видео: YouTube