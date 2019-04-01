Внешность Rolls-Royce отдали на откуп бывшему дизайнеру Шкоды

Дизайнерское бюро Rolls-Royce возглавил скандально известный дизайнер Йозеф Кабан, отвечавший прежде за внешность Skoda, а затем — BMW.

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Rolls-Royce Motor Cars наконец-то нашла нового главного дизайнера на место покинувшего компанию и перешедшего в FAW в сентябре 2018 года Джайлса Тейлора. Им оказался Йозеф Кабан, возглавлявший дизайн-студию BMW с 2017 года. До этого Йозеф разрабатывал внешность автомобилей бренда Skoda, а в 1998 году отвечал за дизайн спорткара Bugatti Veyron.

Йозеф Кабан обучался искусству дизайна в Братиславе и Лондоне, получил степень магистра автодизайна в Королевском колледже искусств в Лондоне, после чего, будучи в возрасте всего 20 лет, поступил на работу в VW Group и стал самым молодым дизайнером концерна.

Йозеф Кабан

Йозеф работал не только над внешностью Veyron, но также отвечал за дизайн автомобилей Audi и Skoda.

«Я рад объявить, что Йозеф Кабан назначен руководителем отдела дизайна. Он исключительно талантливый дизайнер с хорошим послужным списком и большими возможностями. Успех нашего бизнеса свидетельствует о том, что мы можем привлекать самых талантливых дизайнеров мира», — заявил генеральный директор Rolls-Royce Motor Cars Торстен Мюллер-Отвос.

В компании отмечают, что Йозеф в свое время произвел революцию в стандартах дизайна чешской компании. Этого ждут от него и на новом месте работы.

«Команда дизайнеров Rolls-Royce создает выдающиеся автомобили. Я убежден, что Йозеф Кабан приведет эту команду в очень светлое будущее», — добавил главный дизайнер BMW Group Адриан ван Хойдонк.

Но дело в том, что гениальность Йозефа Кабана давно находится под сомнением. Компания Skoda избавилась от него после выхода обновленной Octavia третьего поколения, чей «четырехглазый» дизайн вызвал массу негативных и даже оскорбительных отзывов. Досталось тогда и самому Йозефу.

Skoda Octavia

Но вместо того чтобы закончить карьеру автомобильного дизайнера после подобного провала, Кабан пошел на повышение и был взят в BMW. За короткий срок работы на именитый баварский бренд Йозеф успел отличиться. Во-первых, уничтожил линию Хоффмайстера на BMW 3-й серии — дизайнерский элемент экстерьера автомобилей BMW, который оставался неизменным с 1961 года, за что фанаты марки буквально предали Кабана анафеме.

BMW 3-й серии

Во-вторых, наградил новое поколение BMW 7-й серии гипертрофированной решеткой радиатора — над новыми «ноздрями» автомобиля смеялись так, что представителям компании пришлось даже выпустить видео с объяснениями, почему флагман модельного ряда смотрится столь комично.

BMW 7-й серии

Теперь настало время перемен для Rolls-Royce. Интрига заключается в том, что автомобили этого бренда всегда отличались консервативностью. Йозеф Кабан же, судя по всему, ни во что не ставит традиции. Ждем с нетерпением выхода новых автомобилей королевской марки.

Стараниями Йозефа Кабана линия Хоффмайстера изменилась до неузнаваемости, став стреловидной.

Можно считать, что именно провал дизайна Skoda Octavia придал толчок карьере Йозефа.

Фото: zumapress.com/ТАСС, Skoda, BMW