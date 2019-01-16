Обновленная «семерка» BMW: огромные ноздри и фары как у X7

BMW 7-й серии получил доработанный двигатель V8, мощность которого увеличилась на 80 л.с.

Обновленный BMW 7-й серии дебютировал сегодня на автосалоне в Детройте. Модель получила увеличенную на 40% решетку радиатора, воздуховоды на передних крыльях, доработанную оптику и многое другое, о чем мы писали, когда перед премьерой в Сеть «утекли» несколько фотографий новинки.

Следует добавить, что новый BMW 7-й серии может оснащаться лазерными фарами, цифровой панелью приборов последнего поколения, также представленной в 8-й серии и X5, и беспроводной зарядкой. Баварский производитель предлагает, в том числе, новые варианты отделки и особый акустический комфорт в салоне.

Кроме того, седан BMW получил доработанный двигатель V8. Теперь этот 4,4-литровый агрегат имеет мощность 523 л.с., что на 80 л.с. больше, чем раньше, а его крутящий момент достигает уже не 650 Нм, а внушительных 750 Нм. В результате тяжелый и комфортный BMW 7-й серии, оснащенный этим двигателем, способен разгоняться до 100 км/ч за какие-то 3,9 секунды.

Новинка получит и гибридную силовую установку, состоящую из 6-цилиндрового рядного двигателя мощностью 280 л.с. и 113-сильного электромотора, соединенных гибридным вариантом трансмиссии Sport Steptronic с улучшенной муфтой. Итого, подсчитали инженеры, 389 л.с. и 4,9 секунды до 100 км/ч. Также производитель заявил, что гибрид будет оснащаться новым литий-ионным аккумулятором.

Работать все двигатели, устанавливаемые на BMW 7-й серии, в том числе 600-сильный W12, будут с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Она должна обеспечивать более быстрое и плавное переключение передач, что мы обязательно проверим во время тест-драйва.

В продаже новый баварский флагман появится в апреле этого года и будет предлагаться в пяти различных комплектациях. Цены объявят ближе к старту продаж.

В этом году BMW начнет продажи двух новых дорогих моделей: кроссовера Х7 и кабриолета 8-й серии. Купить их можно будет уже в марте. Цены известны.

Следующие поколения автомобилей BMW могут выпускаться уже на совершенно новой универсальной платформе.

Фото: BMW