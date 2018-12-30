Обновленную «семерку» BMW рассекретили до премьеры

Сегодня не самый лучший день для PR-отдела BMW. Премьера обновленного BMW 7-й серии была запланирована на следующую неделю, но кто-то украл и опубликовал фотографии новинки.

Фотографии обновленного флагмана модельного ряда баварского автопроизводителя BMW 7-й серии были выложены в интернет за неделю до мировой премьеры, которая должна пройти на автосалоне в Детройте. На снимках представлен белый седан в версиях M760Li, 750Li M Sport и просто 750Li.

Переднюю часть машины украшают огромная решетка радиатора в виде фирменных «ноздрей», более элегантный нижний воздухозаборник и фары, которые стали еще уже, получив иную внутреннюю архитектуру.

Сбоку новинку отличает нижний молдинг, который начинается теперь не просто с непонятной наклонной линии около переднего колеса, напоминающей хоккейную клюшку, а с вполне понятного и эффектного воздухозаборника, чаще называемого «жабрами» и необходимого для более эффективного охлаждения тормозных дисков.

Кажется, что сзади ничего не изменилось, но обратите внимание на расцветку фонарей и нижнюю часть бампера, обрамляющую патрубки выхлопной системы весьма интересным образом.

Эти официальные изображения обновленного BMW 7-й серии скоро будут дополнены (уже официально) фотографиями интерьера автомобиля, а также снимками седана на фоне красивых ландшафтов. Ждать осталось недолго.

Скоро в России в продаже появятся две новинки от BMW. Это кроссовер Х7 и кабриолет 8-й серии. Узнать стоимость этих автомобилей можно здесь.

Совсем недавно в компании BMW была разработана совершенно новая универсальная платформа, и на одном конвейере можно будет собирать машины с двигателями внутреннего сгорания, гибридные автомобили и электромобили.

Фото: BMW